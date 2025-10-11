Golfový švih v minovém poli
Většina těchto rad totiž připomíná nácvik perfektního golfového švihu... ovšem v minovém poli...
Všechny principy jsou správné, technicky přesné a vedou k ideálnímu výsledku. Na ideálně rovném hřišti; problém, že my s konfliktem většinou nehrajeme na dokonalém hřišti za ideálního počasí a nemáme ani svaly a léta tréninku špičkového golfisty. A taky dost často netrénujeme...
Jednotlivé rady jako jednotlivá doporučení fungují bezvadně, ale jako kontext celé krize je extrémně obtížné je do našeho postupu zahrnout. Proč je tomu tak? :
- Všechny rady předpokládají „racionálního člověka“, ale my jsme „emocionální tvorové s minulostí“. Teorie pracuje s tím,že stačí dodržet postup A, B, C a dostanete výsledek D. Jenže každý účastník rozhovoru vnáší do místnosti nejen fakta, ale i písmenka z druhého konce abecedy. Přinášíme si svůj batoh emocí. Špatný den, stres, osobní problémy, předchozí konflikty s tím na druhé straně. Držíme se svých přesvědčení a ega: Obava, že přiznáním chyby ztratíme tvář, nebo porušíme náš hluboce zakořeněný pocit, že musíme „vyhrát“. Tady v online prostředí to všichni známe z diskuzí pod články. Rada“nenechat se unést emocemi“ je jako rada „nestarat se, že hoří dům, prostě ho uhas“. Emoce jsou chemická reakce v mozku. Můžete se je snažit ovládat, ale nelze je vypnout na povel. V reálu tedy neřídíme rozhovor, ale snažíme se řídit sami sebe uprostřed vnitřní bouře.
- Všechny tyto rady většinou ignorují mocenskou dynamiku a kontext. Manuály často píší, jako by šlo o rovný rozhovor dvou kolegů. Realita je jiná:
- Rozhovor šéf-podřízený: Podřízený se bude bát mluvit otevřeně, i když mu to rada přikazuje. Bude si brát vaše kritiky osobně, i když řeknete, že nemá – protože na tom závisí jeho kariéra a plat.
- Konverzace v otevřeném prostoru: I kdybyste dodrželi všechny zásady, fakt, že vám při tom může kdokoli přerušit nebo naslouchat, celou situaci zásadně mění.
- Dlouhodobá historie: Pokud jste si s daným člověkem již „zaddali“ v minulosti, nelze očekávat, že nyní bude vše probíhat podle knížky.
- Všechny tyto rady jou to izolované dovednosti, ne jednotný postup. Je to jako dostat seznam 12 pravidel pro přežití v divočině:„Najdi vodu, postav přístřešek, rozdělej oheň, vyhni se predátorům.“ Všechno dává smysl, ale když jste sami v lese za tmy, všechny tyto úkony musíte dělat zároveň, zatímco se třesete zimou a strachy.
Stejně tak v obtížném rozhovoru se musíte zároveň:
- Soustředit na obsah (co říká).
- Hlídat svůj tón (jak to říkám já).
- Číst neverbální signály (jak to přijímá on).
- Kontrolovat své emoce (co cítím já).
- Mít na paměti cíl (kam tím chci dojít).
To je kognitivně nesmírně náročné. Když se zaměříte na jeden prvek (např. abych nebyl agresivní), zapomenete na jiný (např. na cíl rozhovoru).
- Všechny rady předpokládají ochotu druhé strany spolupracovat. Všechny rady typu“hledejte společnou půdu“ nebo „naslouchejte“ implicitně předpokládají, že i druhá strana hraje stejnou hru. Co když ale druhá strana:
- Nechce řešit problém? Její cíl je, aby rozhovor skončil co nejdříve.
- Jedná vyloženě špatně a záměrně?
- Používá bojovnou rétoriku a vaše snaha o neutralitu je pro ni známkou slabosti?
V takovém případě se z vašich dobře míněných rad stane návod,jak být snadno manipulovatelný.
Všechny tyto rady nejsou hotové návody k okamžitému použití, ale ideály k tréninku. Jsou kompasem, ne mapou. Nedovedou vás přesně každou zatáčkou, ale ukazují směr. Když se v rozhovoru ztratíte, můžete se zeptat: „Jsem právě teď agresivní?“ „Ztratil jsem cíl?“ A korigovat se. Zvyšují pravděpodobnost úspěchu. I když nedodržíte vše, každá jedna z těchto zásad, kterou se vám podaří aplikovat, zvyšuje šanci na lepší výsledek. Když se vám podaří zhluboka nadechnout a nekřičet, je to okamžitý zisk.
Nekonfliktní komunikace je základem pro praxi. Čím víc těchto principů trénujete (klidně i neúspěšně), tím víc se stanou přirozenou součástí vašeho uvažování. Z vědomého úsilí se stane polovědomá dovednost.
Všechna tato doporučení nejsou zcela reálná proto, že by byly úplně špatné, ale proto, že popisují cíl, nikoli cestu. Cesta je mnohem chaotičtější, plná pádů a nezdarů. Ale bez znalosti cíle bychom se na té cestě jen bezradně točili dokola. Jsou to hvězdy, podle kterých se navigujeme, nejsou však chodníkem s rovnou dlažbou, po kterém právě kráčíme.
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
- Počet článků 120
- Celková karma 8,89
- Průměrná čtenost 215x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.