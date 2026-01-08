„GLP‑1 friendly menu: Jídlo, po kterém nechceš ... jíst
Jak se z fast foodu stávají nutriční poradci...
Proteinismus je nový náboženský směr, který povýšil bílkovinu na božský princip a odměrku na posvátný kalich. Jeho věřící chápe, že spása přichází skrze čistotu makroživin a že aminokyselinový řetězec je skutečná spirála života. V jejich světě je hříchem prázdná kalorie a modlitbou ranní šejk s třiceti gramy spasitele. Kult Svaté Syrovátky se šíří rychleji než fitness trendy a slibuje tělesné i duchovní hypertrofie. Vítejte v éře, kdy se z proteinu stává víra a z jídelníčku náboženský manifest.
V dobách zašlých, kdy se svět točil kolem takových archaických konceptů, jako je „potěšení“ nebo „sytost“, jsme žili v temnotě. Děkujme nebesům, že marketingová oddělení vyslechla naše modlitby a seslala nám nového spasitele. Dnes už nejde o to, co jíš. Jde o to, kolik z toho lze vyčíslit na obalu.
Proteinismus (subst. m.)
Proteinismus je satirický moderní náboženský směr, který uctívá protein jako nejvyšší princip života a zdroj tělesné i duchovní spásy. Vychází z přesvědčení, že aminokyselinový řetězec je posvátná struktura vesmíru, a že člověk dosahuje duchovní čistoty prostřednictvím rituálního příjmu bílkovin, kultu svalové poctivosti a odmítání „prázdných kalorií“ jako formy hříchu. Proteinismus má vlastní mytologii, symboly i liturgii a představuje ironickou reflexi současné posedlosti výživou, výkonem a makroživinami.
Tak tu máme Proteinové mléko. To zázračné fluidum, jež mění tvou ranní kávu z obyčejného stimulantu v chudý manévr pro přežití v nutriční poušti. Patnáct gramů! Patnáct důvodů, proč se cítit méně jako troska a více jako stroj.
A ta italská pizza přichází s Proteopizzou. Květákový základ, jenž chutná jako pokání. Dvojitá porce kuřecí beznaděje. A ta svatozář: „GLP‑1 friendly.“ Ano, dokonalá symbióza. Lék ti sebere chuť k jídlu, a my ti nabídneme jídlo, po kterém chuť mít nebudeš. Kruh se uzavírá. Geniální.
A co ty smoothie? To už je čirá alchymie: sto gramů proteinu v jednom kelímku. Ne, to už není koktejl. To je nutriční záplava, stavební projekt, hipsterská výbava na nutriční apokalypsu. Piješ budoucí sval. Piješ povinnost.
Morálka 21. století se neodehrává v kostelech, ale na zadních stranách obalů. Hřích již není v obžerství, ale v nedostatečném příjmu bílkovin.
- Hříšník: Dá si koblihu. Prázdné kalorie! Morální bankrot!
- Spasení: No přece Proteowrap. Tortilla plná nudy a kuřecího separátu. Ale je tam ČÍSLO. Svaté, spasitelné číslo. A nízká cena, jež činí tuto spásu dostupnou pro masy. Je to jako odpustek, ale chutná po kartonu a zoufalství.
GLP‑1: ARCHITEKTI NAŠEHO GASTRONOMICKÉHO PEKLA
Nejvtipnější na tom všem je, že celý tento cirkus postavili na základech léků, jejichž jediným úkolem je říct tvému mozku: „Nežer.“ Přestaň chtít jíst. Injekce a nutrice...to je budoucnost sakra kšeftu. Teď v zimě to bude ještě vyvážené, ale s létem nabude tento trend na síle...to víte ty plavky v létě...
A jaká je odpověď potravinářského průmyslu? Jídla, která jsou tak nutričně koncentrovaná, tak chuťově potlačená, tak dokonale antitělesná, že jsou s těmito léky v dokonalé harmonii. Jíme, abychom naplnili tabulku, ne žaludek. Jíme, abychom splnili úkol. Jíme, protože nám bylo řečeno, že máme hlad po číslech.
A tak jsme se dostali na samý okraj nutričně sexuálního ráje.
- Chuť je obětována na oltáři účelnosti.
- Radost je vytlačena pocitem povinnosti.
- Jídlo je dekonstruováno na své nejsmutnější komponenty a poté znovu složeno v podobě „mísy“, „kapsle“ nebo „nápoje“.
- K tomu si ještě připíchneme GLP.
- A v létě sbalíme tu největší kočku dvounohou či hranatého svalovce s... doplňte si sami.
A my, ovce této nové víry, to doslova všechno žereme. Doslova! A ještě nad tím plesáme na sociálních sítích. Plesání ovšem ve smyslu splněného úkolu, nikoli ve smyslu žaludečně mozkového blaha... Úkol splněn. Dnes jsem přijal svých 30 gramů spasitele. Dnes jsem byl opravdu uvědomělý. V realitě, tedy aspoň já, strčím po půlnoci hlavu do ledničky a většinou tam najdu kousek výživově prokletého salámu či sekané.
Fast‑foody se už nestarají o to, abys k nim zašel, protože máš rád ty chutě, co ti tam nabízely, tedy měl jsi rád, co tam jíš. Starají se o to, abys měl společenské výčitky, když to nejíš. A to, příteli, je skutečná apokalypsa.
Ne hromadná, ale pomalá, porcovaná, balená v plastu a prodávaná za akční cenu. Dobrou chuť
Milan Hausner
Zlatá vejce v změti předpisů
Poněkud ironická anatomie vztahu státu k podnikatelům: od sladkých slibů přes regulační klec až po filozofickou otázku, zda chceme renesanci růstu, nebo pohodlnou rentu. Je to pravda nebo fabulace?
Milan Hausner
2026 - Robot nás obejme a už nepustí
Letošní výstavy s AI ukázaly to, co jsme sice všichni tušili, ale báli jsme se to vyslovit nahlas: roboti už nechtějí jen pomáhat. Oni chtějí patřit k někomu a někam...
Milan Hausner
Jak jsem se oženil omylem kvůli svému egu
Ano, čteš správně. Kvůli svému egu. Hloupost, co? Teď už to vím taky, ale tenkrát bylo mé ego přiměřeně odpovídající mé tehdejší hmotnosti...
Milan Hausner
Rodinná pohoda v posvátném světle rozsudku
Děkuji, milí soudci rakouského paláce moudrosti. Děkuji za vaši osvícenou interpretaci lidských práv, která mi konečně umožňuje aplikovat tisícileté právní principy na mou vlastní rodinu.
Milan Hausner
Psychopati? U nás? Ale jděte! Vždyť je to přímo od srdce!
Ta představa, že by v české politice, té lázni lidskosti, vzájemného pochopení a nezištné služby veřejnému blahu, mohli působit lidé s jistými... řekněme výraznými charakterovými rysy, je přece směšná.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna....
Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu
Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství...
Na vyhazov neměla škola právo. Učitelka vyhrála letitý spor s gymnáziem
Po šesti letech skončil spor Dany Wittnerové s vedením sokolovského gymnázia. To pedagožku...
V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Provoz je omezený
V Havlíčkově Brodě před čtvrtou hodinou ranní při jízdě nákladního vlaku vykolejil cisternový...
Havárie vodovodu pod Mariánským mostem v Ústí nad Labem je opravená
Havárie vodovodu v Děčínské ulici v Ústí nad Labem je opravená. Místo je průjezdné bez omezení,...
Pronájem komerční nemovitosti
Havlíčkův Brod - Poděbaby
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 267
- Celková karma 8,33
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.