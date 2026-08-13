GIGO není totéž co giga...i když vlastně... I.
Když si A splete blogera v pyžamu s prorokem: Anatomie digitální zrady lidského papouška
Ó, vy nejzapálenější obdivovatelé umělé inteligence, kteří už teď věříte, že vám jakýkoli chatbot bude ráno vařit kávu a večer s naprostou jistotou sdělovat čistou, neředěnou pravdu! Posaďte se, nalijte si něco silného (budete to potřebovat) a poslouchejte, jak dnes vypadá moderní informační potravní řetězec.
Na počátku všeho je bloger. Sedí v pomačkaném pyžamu, v žilách mu koluje třetí espresso a zrovna dostal „vizionářskou“ myšlenku. Napíše článek plný sebevědomých tvrzení, vycucaných čísel a zaručených postupů „jak se to obvykle dělá“. Žádná oponentura, žádné datum spotřeby, žádný primární zdroj. Jen čistá, nefiltrovaná grafomanie. Jejda, to znám... A teď mu na pomoc ještě přijde Aičko...A literární a datové perly jsou na světě. Teprve tady začíná ta pravá zábava.
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AI je k autoritám slepá (a blogerům to sluší)
Pro jazykový model má oficiální vládní směrnice zhruba stejnou váhu jako tři roky starý výkřik do tmy od člověka, který už dneska raději plete ponožky. Pro model je text prostě text. A sebevědomý text s pěknou syntaxí je zkrátka lepší text. Že si autor vymýšlel? To už algoritmus nezajímá.
Z jednoho omylu uděláme tisíc pravd
Lidská chyba má přirozeně omezený dosah. Bloger napíše nesmysl a přečte si ho pár stovek nešťastníků. Jenže pak přijde AI, tenhle nesmysl nasaje, oblékne mu smoking dokonalé gramatiky a rozešle ho tisícům uživatelů, automatizovaným systémům a dalším AI, které z toho obratem udělají „ověřenou informaci“. Chyba se bleskově zesílí 1000×. Než si někdo všimne, že moudro vzniklo po třetím pivu, už se to na firemních poradách prezentuje jako „best practice“. Naprostou tragedií ovšem je, že se stávající modely učí i z diskuzí pod blogy. Z uvedeného plyne, že nesmysl vložený i v nepodstatné výměně názorů se může prostřednictvím multiplikátorů dostat do neomezené databáze. Tenhle problém je zvláště živý například pro školní diskuze, ale to sem nepatří. O tom někdy jindy.
Syndrom suverénního hlupáka
Umělá inteligence nezná pochybnosti. Neumí si odkašlat, nervózně poposednout a říct: „Hele, vlastně si nejsem úplně jistá.“ Bude vám s naprostou elegancí a železnou jistotou servírovat zastaralé specifikace a protichůdné rady, pokud na ně ve svých datech narazila. Ona prostě ví. A ví to tak hlasitě, že jí uvěříte.
Princip GIGO v plné kráse
Garbage In, Garbage Out. Když do systému naházíte digitální odpad plný neověřených domněnek, dostanete zpátky... luxusně zabalený digitální odpad. S mašličkou a odrážkami. Je to, jako byste dali opici klávesnici, nechali ji sepsat memoáry a pak se hrozně divili, že z ní AI cituje jako z laureáta Nobelovy ceny.
Rychlost zastarávání a „kontext“ z koše
Díky AI se objem generovaných informací exponenciálně zrychlil. Dokumentace zastarává rychleji než kdy dřív, zatímco blogerům to nevadí; oni prostě napíšou nový článek. Staré e-maily, chaty, nahrávky schůzek a právě tyhle neoficiální blogové perly se stávají pro AI „kontextem“. Nikdy nebyly určeny k tomu, aby fungovaly jako autoritativní zdroje. Přesto na nich AI dnes s vážnou tváří staví svá rozhodnutí.
Jak to přežít a nenaletět (protože samotný smích nestačí)
Většina organizací dokáže ručně ověřit jen zlomek svého obsahu, zbytek je divočina. Tady je praktický, sarkasmem nezatížený postup s konkrétními nástroji, jak v této divočině přežít:
- Pitva tvrzení: Rozkrájejte odpověď AI na prvočinitele (čísla, data, citace, postupy). Nevěřte celku, prověřujte dílky.
- Hon na primární zdroj: Pokud AI cituje studii, zákon nebo „odborný článek“, vždy chtějte vidět originál. Nikdy se nespokojte s tím, že „to tak zní logicky“.
- Forenzní analýza zdroje: Funguje odkaz? Má dokument datum? Není to jen pět let mrtvý blogový příspěvek?
- Povolání těžké jízdy: Používejte zavedené fact-checkingové nástroje:
- Demagog.cz – české ověřování veřejných tvrzení
- Ověřovna Českého rozhlasu
- AFP Fact Check (funguje i v češtině)
- FactCheck.org a Snopes (pro globální mýty)
- Google Fact Check Explorer
- Lateral reading (čtení bokem): Místo zírání do jednoho zdroje otevřete pět dalších záložek a hledejte, jestli to samé potvrzují i nezávislé autority.
- Zeptejte se AI na zdroje – a pak je ignorujte: Požadujte citace, ale každou si ručně otevřete. Velká část „odkazů“ buď neexistuje, nebo text v nich říká přesný opak toho, co AI tvrdí.
Příklad z praxe:AI vám řekne: „Podle studie z roku 2023 používá 73 % firem metodu X.“ Hledáte studii. Zjistíte, že buď vůbec neexistuje, nebo číslo pochází z blogu, který citoval jiný blog, který odkazoval na dotazník mezi dvanácti lidmi na Twitteru. Konec příběhu.
Až vám tedy příště nějaký AI systém s naprostou jistotou odhalí tajemství vesmíru či z našince udělá agenta KGB a vy po pěti minutách zjistíte, že autorem myšlenky je onen bloger v pyžamu, vzpomeňte si: Tohle není inteligence. Je to jen fantasticky rychlý a neochvějně sebevědomý mixér všeho, co mu někdo někdy hodil pod nos – včetně věcí, které měly raději navždy zůstat v koši.
A přesto… je to úžasně zábavné. Protože nic neříká o naší době víc než fakt, že jsme vyvinuli nejsofistikovanější technologii v dějinách lidstva hlavně proto, abychom mohli šířit nesmysly rychleji, sebevědoměji a v globálním měřítku.
Na zdraví. Ať vám AI radí moudře… nebo aspoň tak pomalu, abyste stihli kliknout na ten zdroj dřív, než to pošlete řetězovým emailem dál.
A pro reálnou potřebu přidávám zejména pro sebevědomé autory tady na iblogu docela důležitý dokument ebook k ověřování informací
Grok Imagine , Gemini, Superhuman
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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