Genetické záhady pod AI drobnohledem
Přesně v této situaci se nachází zhruba polovina rodin, které postihlo některé ze vzácných genetických onemocnění.
Lékařská věda sice umí přečíst kompletní DNA pacienta (tzv. genom), jenže v něm najde miliony drobných odchylek. Najít v tomto gigantickém stohu genetického sena jedinou vadnou jehlu, která nemoc způsobuje, je úkol pro detektiva s nadlidskou trpělivostí.
A právě zde se odehrál průlom, o kterém informovala čerstvá vědecká studie z června 2026. Lékaři z Harvardu a Bostonu spojili síly s technologickou společností OpenAI a nasadili na ty nejsložitější, roky nevyřešené případy nový model umělé inteligence. Výsledek? U osmnácti dětí a mladých lidí se po letech konečně podařilo odhalit správnou diagnózu.
Mýtus o neomylném stroji: Proč AI nepředčí Fleminga
S každým takovým úspěchem se ve veřejném prostoru objevují nadšené hlasy, podle kterých umělá inteligence brzy překoná největší mozky lidské historie. Pár čtenářů mi tu opakovaně oponuje, když tvrdím, že AI prostě není žádný objevitel formátu Alexandera Fleminga. Spousta se dokonce domnívá, že lékaři budou brzy zbyteční.
Tato studie je ale dalším jasným důkazem, že tomu tak prostě není a mám ve svém postoji nejspíš pravdu.
AI nevymyslela nový penicilin, neobjevila revoluční lék a v laboratoři nevyléčila jediného pacienta. Nemá medicínskou intuici, kreativitu ani zodpovědnost.
Je to v jádru stále pokročilý matematický model, který „jen“ prochází obrovské hromady textu a tabulek a hledá v nich statistické vzorce. Sama o sobě nesmí o žádném člověku rozhodovat a bez lidských objevů, ze kterých se učí, je v podstatě bezbranná.
V čem je tedy její skutečné kouzlo? Nenahrazuje lidského génia, ale dokáže myslet v měřítku, jakého žádný člověk na planetě není schopen.
- Pravidelná aktualizace lidstva: Věda jde kupředu raketovým tempem. Každý týden vyjdou stovky vědeckých článků a v databázích přibývají nově objevené geny. Žádný lékař na světě nemá kapacitu sledovat všechno. Co bylo loni neřešitelnou záhadou, může mít dnes v odborné literatuře jasné jméno.
- Propojování teček: AI dostala k dispozici staré lékařské záznamy, popisy příznaků dětí a tabulky s jejich genetickým kódem. Dokázala bleskově porovnat miliony mutací s nejnovějšími vědeckými poznatky z celého světa a najít skryté souvislosti, které lidskému oku unikly.
Pozor na „halucinace“: Stroj stále potřebuje lidskou ruku
Protože je AI pouze vyhledávačem souvislostí, a nikoliv vědcem, má jednu zásadní vlastnost: stále trpí takzvanými halucinacemi, a to i tady v takovéhle převratné studii. Když má k dispozici data, má občas tendenci „domyslet si“ biologický mechanismus, který sice na papíře zní naprosto geniálně a logicky, ale v reálném lidském těle takhle vůbec nefunguje.
Ve studii se to ukázalo hned ve dvou věcech:
Sebevědomé omyly: Model sice u každého tipu vyplivl číslo, jak moc si je jistý (u správných diagnóz měl jistotu kolem 85 %), ale u těch úplně vymyšlených se stále tvářil velmi sebejistě (kolem 42 %).
Věrohodné nesmysly: Lékaři varují, že AI dokáže vytvořit vysvětlení, která pro laika vypadají jako hotová věc, ale zkušený genetik v nich okamžitě odhalí biologický nesmysl.
Proč tedy takový nástroj vůbec používat?
Protože tato divoká představivost stroje slouží jako geniální filtr.
Tam, kde by lidský lékař musel ručně procházet 10 000 možností (což je fyzicky nemožné), AI bleskově vybere 3 nejžhavější kandidáty. Bez lidského dozoru by byla AI nebezpečná, ale jako asistent pro unavené lékaře je k nezaplacení. Každý výsledek museli schválit dva lidští experti a následně ho potvrdit klasické laboratorní testy z krve.
Příběh Kyry: Diagnóza k 28. narozeninám
Abychom si to představili v praxi, studie popisuje příběh dívky jménem Kyra. Všechno to začalo na hodině karate, když jí bylo devět let. Její máma si všimla, že Kyra už neudrží tak nízký postoj jako dřív. Začala zaostávat ve fotbale, při chůzi našlapovala divně na špičky. Svaly jí postupně slábly. Následovalo téměř dvacet let bezradnosti. Kyra skončila na invalidním vozíku a na dýchacím přístroji, ale nikdo jí nedokázal říct, proč se to děje.
Až letos v červnu její stará genetická data projela umělá inteligence. Model si všiml drobné, dříve přehlížené chyby v jednom konkrétním genu (HSPB8) a propojil ji s jejím svalovým stavem. Výzkumníci hypotézu prověřili v laboratoři a genetická poradkyně mohla Kyře týden před jejími 28. narozeninami zavolat: Máme to. Je to vzácná forma myofibrilární myopatie. Nemoc to sice hned nevyléčí, ale pro Kyru a její rodinu to po dvou dekádách temnoty znamenalo konec nejistoty.
Není těch 5 % úspěšnosti málo?
Když se podíváme na celková čísla, AI pomohla odhalit správnou stopu u 4,8 % případů z celkových 376 testovaných dětí. Na první pohled se to může zdát směšně málo: celých 95 % dětí přece stále zůstává bez odpovědi. Jenže v kontextu genetiky je to obrovský úspěch.
Úspěšnost se lišila podle typu onemocnění:
- Raná psychóza (15 případů): Úspěšnost 13,3 %. V jednom případě AI z pouhých nepřímých náznaků v chování a imunitě správně odvodila skrytou vadu chromozomu, kterou následně testy potvrdily.
- Neurovývojové poruchy (100 případů): Úspěšnost 10,0 %.
- Neuromuskulární onemocnění (61 případů): Úspěšnost 6,6 % (sem patřila i Kyra).
- Náhlá nečekaná úmrtí v pediatrii (200 případů): Úspěšnost 1,0 %.
Proč číslo nebylo vyšší? Těchto 376 dětí nebylo nově přijatých do nemocnice. Byly to ty nejtvrdší oříšky, případy, které už roky kolovaly po světových laboratořích a lidští doktoři u nich oficiálně narazili na zeď. AI tedy vykřesala naději ze slepých uliček. U zbytku dětí navíc diagnózu určit nemohla z prostého důvodu: lidstvo jejich konkrétní nemoci ještě neobjevilo a věda roku 2026 pro ně nemá ve slovníku překlad.
Zároveň v medicíně platí, že statistika jde stranou, když mluvíme o lidech. Těch necelých pět procent znamená 18 konkrétních lidských životů a rodin, které po patnácti letech přešlapování na místě konečně našly příčinu a může začít cesta za hledáním léku.
Co z toho plyne pro budoucnost?
Tato studie jasně ukazuje, že budoucnost medicíny neleží v tom, že by roboti nahradili lékaře nebo vědce. Největší síla vzniká tehdy, když se spojí lidská empatie a klinická zkušenost s brutální výpočetní silou a pamětí stroje.
Díky finančním grantům teď vědci začínají stavět levnou platformu – jakéhosi „genetického kopilota“ pro nemocnice po celém světě. Cílem je, aby se genetická data nediagnostikovaných dětí projížděla touto chytrou AI sítí pravidelně. Jak se bude lidské vědění rozšiřovat, ze stejných dat se za dva roky může vyklubat dalších 5 % a za pět let dalších 10 %.
Pro tisíce rodin to znamená naději, že dnešní nezodpovězené otázky už nemusí zůstat nezodpovězené navždy.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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