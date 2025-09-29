Genderová revoluce u dvanáctiletých: Když zdravý rozum volá o pomoc
Žijeme v moderním světě, kde je nejdůležitějším problémem dvanáctiletého človíčka – jehož hlavní starostí by mělo být, jestli stihne poslední level v Minecraftu a proč mu rodiče nekoupili tu správnou značku tenisek – jeho genderová identita. Vstupte do říše některých NGO, kde se biologické zákonitosti staly nudným přežitkem a zdravý rozum je toxická vlastnost.
NGO: Dobrodinci s příručkou místo s mozkem
Tito novodobí misionáři se vydali do škol s posláním osvobodit děti od „tyranie biologického determinismu“. Jejich mantra zní: „Pohlaví je spektrum, gender je fluidní a jakýkoli zmatek je naprosto normální.“ Pro dvanáctiletého člověka, který se přirozeně potýká s pubertou a hledáním sebe sama, je to jako hodit zápalnou směs do dávno hořícího domu.
Zdravý rozum biologa se při tom otřásá. Zatímco NGO mluví o „správných zájmenech“ a „autentickém já“, biolog si připadá jako v absurdním dramatu. Jeho pohled je jednoduchý: „Máme dvě pohlaví, která jsou výsledkem milionů let evoluce. Puberta je biologický proces, ne sociální konstrukt.“ Ale co je evoluce proti sebevědomému aktivistovi s grantem z EU? S tím by si neporadil ani pan Mendel či pan Darwin. Možná, ještě pan Malthus...ale k tomu doufám, už doufám nedojde...
Sociální přechod: Když je experiment důležitější než dítě
Podle této logiky je řešení jednoduché. Dítě si jednou řekne, že je naštvaný kluk místo naštvané holky? Výborně! Okamžitě se spustí sociální přechod. Nové jméno, nová zájmena, nový šatník. Škola, rodina, kamarádi – všichni musí hrát tuto hru. Kdo se ptá, zda není šílenství budovat celou sociální realitu kolem křehké identity puberťáka, je okamžitě zaškatulkován jako bigotní netvor kdesi z doby křídové. Mají slova větší váhu než DNA? Moderní paralela jiné, genetice ne zrovna přející doby? Kam to vedlo, víme všichni... raději ale tuhle konotaci opustím...
Zdravý rozum se ptá: Neměli bychom možná nejdřív zvážit, že téměř všechny dětí z toho vyrostou (což studie skutečně naznačují), pokud se do toho nezačne uměle mluvit a hlavně jakkoli konat? Neměli bychom pubertu, přirozený „reset“ těla, nechat dohrát, než začneme s experimenty? Ale to by bylo příliš jednoduché. Mnohem zábavnější je hrát si na bohy a měnit osudy dětí podle nejnovějších trendů v sociálních vědách.
Závěr: Kdo je tu vlastně dospělý?
V tomto střetu světů tedy stojí na jedné straně aktivista, pro kterého je realita tvárná jako modelína a každá pochybnost je zločin. Na straně druhé biolog, který se dívá na zázrak přírody a nechápe, proč do něj někdo tak vehementně buší pneumatickým kladivem ideologie.
Ironií osudu je, že ti, kteří se nejvíc ohání ochranou dětí, jsou často ti, kteří je vystavují největšímu psychologickému riziku v honbě za svou utopií. A zdravý rozum? Ten jen tiše sedí v koutě a čeká, až tato vlna iracionality opadne. Snad dřív, než bude pozdě.
Milan Hausner
Výběrové řízení na pozici hlavního lékaře Letecké výjezdové základny (Praha - Ruzyně)
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Praha
- Počet článků 102
- Celková karma 8,75
- Průměrná čtenost 216x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.