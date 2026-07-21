Frustrující Česko VIII. rovnou k podstatě (alespoň pro mne)
Abychom byli fér: nejsme na tom tak zle, abychom vyhlásili státní bankrot nebo hromadně zapomněli číst. Náš problém je mnohem nenápadnější. My se totiž s hrdostí a spokojeným mlaskáním propadáme do průměrnosti, zatímco zbytek civilizovaného světa, a dokonce i státy jako Polsko nebo Pobaltí, nám s úsměvem mávají z rychlíku, do kterého jsme si zapomněli koupit lístek. O těch asijských už ani nemluvě.
Aktualizovaný, bolestivě upřímný pohled na naše strukturální sebevražedné tendence v roce 2026:
Školství a PISA: Jak úspěšně vychovat úředníka pro 19. století
- Dozvuky do roku 2026: Pořád se rádi plácáme po zádech, že jsme „kolem průměru OECD“. Být průměrný ve třídě, kde polovina žáků propadá, ale není úplně důvod k oslavě. V matematice jsme zaznamenali historický sešup a ve čtenářské gramotnosti jsme rádi, když žáci pochopí text delší než popisek na TikToku. To, že máme skvělé výsledky v digitální gramotnosti (pardon čeho) není zrovna téma k chlubení, i když to naši metodici dělají s obrovskou vervou). Okecáme to, když už totiž nic jiného není. A naši odborníci to umí náležitě. Nicméně oba následující obrázky to ukazují docela přehledně. Levý je Česko, pravý je obecnější.
- Mizející excelence: Český systém je posedlý rovnostářstvím. Extrémně nadané děti spolehlivě zprůměrujeme, aby náhodou nevyčnívaly, a ty slabší necháme projít systémem bez ztráty kytičky. To je vidět na výsledku až příliš dobře. Prosím, koukněte se znovu na první obrázek. Je výmluvným důkazem ve srovnání s digitálním fetišem dnešní doby.
- Inovace ve výuce: Stále věříme, že nejlepší způsob, jak připravit děti na éru umělé inteligence, je nechat je biflovat se přítoky Volhy a latinské názvy kapradin. Digitalizace školství v praxi často znamená, že učitel promítne na interaktivní tabuli naskenovanou učebnici z roku 2004. A pokud jde cestou pokročilejší, zapomíná, že výuka má také obsahové kořeny. Ale nechci se opakovat.
Inovace a „High-Tech Montovna“
- Global Innovation Index 2025/2026: Pohybujeme se kolem 31.–32. místa na světě. Papírově to vypadá jako slušný výsledek, dokud se nepodíváte dovnitř. Jsme skvělí v tom, že vyrobíme to, co vymysleli v Německu.
- Kreativita a výzkum na bodu mrazu: V „inputs“ (vzdělání, podpora výzkumu) zoufale zaostáváme. Přechod od ekonomiky montoven k ekonomice s vysokou přidanou hodnotou (AI, biotech) připomíná snahu naučit kapra létat. Občas se objeví geniální startup, který ale raději přesídlí do USA nebo Británie dřív, než ho stihne zadusit český byrokratický aparát. Příklady vidíme dnes a denně.
Trh práce: Sháníme experty na AI, nabízíme stravenky
- Kritický nedostatek mozků: Trh práce je v roce 2026 stále paralyzován. Firmy pláčou, že jim chybí desítky tisíc lidí do IT, automatizace a data analytics. My jim na oplátku ze škol sebevědomě dodáváme zástupy absolventů oborů, jejichž uplatnění končí u psaní grantů na další zbytečné obory. Koukněte se na seznamy oborů studovaných na univerzitách, tam začíná to pravé estrádní divadlo. Pravda, ne že by takové obory ve světových proveniencích neexistovaly. Nejlépe je to ovšem vidět na diplomových pracech, kde naši přední politici vysloveně excelují. A příkladů z poslední doby máme neurekom.
- Politici jdou příkladem: Z dostupných zdrojů vyplývá, že největší „bizár“ humanitních diplomových prací není v názvu, ale v tom, že tavé prce vznikaj takto:
- miniaturní výzkumné vzorky (3 respondenti)
- kompilace bez práce s prameny
- použití jediné knihy jako hlavního zdroje
- publicistika místo vědeckých textů
- metodologie, která by neprošla ani na střední škole
- chybějící rozbor a jakékoli analytické výstupy
- PS: Pánové a dámy tam nahoře, jestlipak se v této přehlídce absurdit poznáte!! Příklady táhnou... Je pak velmi těžké hledat objektivní kritéria, když je sami politici svými výstupy staví na hlavu. Ještě, že tenhle text určitě nečtou.
- Demografická apokalypsa: Populace stárne, porodnost je v depresi. Náš geniální plán na záchranu? Čekat. A u toho doufat, že k nám přijdou špičkoví zahraniční talenti. Těm ale nabízíme tak akorát cizineckou policii a mizernou integraci, že si raději vyberou jakoukoliv jinou zemi na západ nebo na sever od nás.
Odliv mozků: Symfonie „brain drain“ a „brain waste“
- Exportujeme lékaře, importujeme kurýry a řidiče: Naši špičkoví lékaři, vědci a IT specialisté odcházejí do Německa, Rakouska a Švýcarska, dnes už i mnohem dál, i do Asie, protože tam nedostanou plat, za který by se museli stydět.
- Plýtvání talentem: Naopak k nám sice proudí pracovní síla z východu (včetně ukrajinských uprchlíků a dalších imigrantů), ale náš systém je tak absurdně rigidní ohledně uznávání kvalifikací, že tu inženýři a učitelky často skládají krabice ve skladech nebo řídí dodávky a taxíky. Říká se tomu brain waste a jsme v tom mistři.
Proč jsme tak „skvělí v průměru“? (Rychlé shrnutí)
|Oblast
|Naše iluze (co si myslíme)
|Tvrdá realita (jak to je)
|Vzdělání
|„Zlaté české ručičky a selský rozum.“
|Selský rozum na programování kvantových počítačů nestačí. Učitelé jsou demotivovaní byrokracií.
|Ekonomika
|„Jsme průmyslovým srdcem Evropy.“
|Jsme subdodavatelem pro subdodavatele průmyslového srdce Evropy.
|Politika
|„Děláme zásadní reformy.“
|Vedeme vyčerpávající kulturní války o marginálie, zatímco nám ujíždí vlak všude kolem.
|Budoucnost
|„Nějak bylo, nějak bude.“
|Bude hůř, pokud nezměníme mentální nastavení z „hlavně se moc nenadřít“ na „chceme být nejlepší“.
Verdikt: Nejsme na tom bídně v absolutních číslech. Jen jsme se prostě rozhodli, že být „nejlepší z nejhorších“ nám vlastně stačí k pohodlnému životu. A to je na tom všem to absolutně nejvíc frustrující.
Gemini vlastní prompt
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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