Fotka s „osobností“ – nejlepší investice do lidské prázdnoty
Fotka s osobností byla odjakživa tahákem.
Od jeskynních maleb po Instagram: Lidská potřeba prázdného statusu je věčná.
Od doby, kdy naši předkové škrábali do jeskynních stěn obrázky úspěšnějších lovců mamutů, přes prodej středověkých odpustků, až po dnešní sítě, kde se lokální „možná celebrita“ fotí s voskovou figurínou. Princip zůstává stejný:
stačí stát vedle někoho, kdo má aspoň trochu známější ksicht, a najednou jsi i ty o level výš. Sociální psychologie pro to má dokonce odborný termín – Basking in Reflected Glory, my tomu budeme říkat slunící se v cizím úspěchu jako ještěrka na kameni, která si myslí, že i ten kámen patří ji.“
V podstatě to znamená, že když nemáte vlastní světlo, stoupnete si pod cizí lampu a doufáte, že si nikdo nevšimne, že jste jenom stín. Nejde o inteligenci, charisma nebo přínos společnosti. Jde o to nejdůležitější o uměle vygenerovaný pocit vlastní důležitosti.
Vzpomínám na Billa, a že je to pětadvacet let. Když se tehdy v devadesátkách objevil „u nás ve škole“, najednou se v budově konaly spontánní srazy politiků, kteří do té doby považovali za vrcholný kulturní zážitek schůzi u chlebíčků. Dokonce někteří našli i dveře do budovy, i když tenkrát ještě žádné 3D google maps nebylo. Lidé se předháněli, kdo se dostane do záběru, ochranka neochranka. Najednou všichni měli důvod existovat. „Podívejte, já a Bill!“ Jako by ta fotka automaticky přenášela část jeho státnického formátu a imunity proti skandálům. A bylo zhola jedno, která partaj to byla. Ve skutečnosti přenášela hlavně to, co přenáší vždycky – iluzi. Sen, že když se postavíš vedle velkého člověka, staneš se sám o sobě viditelnějším.
A pak tu máme absolutní perličku z jedné inspekční zprávy: fotku s Mayorem. Inspekce to vložila na první stránku jako důkaz výjimečnosti. Přiznávám, že ani mne ten nesmysl z muzea voskových figurín nijak nevadil. Dost jsme se na tou notickou nasmáli.
K vytvoření dojmu stačí se fotit s mrtvou voskovou napodobeninou, a tenhle vizuální důkaz institucionálního zoufalství se objeví v oficiálním byrokratickém dokumentu. Ani ty šortky nepřesvědčily paní inspektorku že všechno je nejspíš jinak. Voskový premiér má prostě stejnou váhu jako ten živý.
Z psychologického hlediska je to vlastně logické: voskový figurant aspoň nemluví, nebere úplatky a hlavně – nemůže tě později usvědčit z hlouposti. Klasika.
Kdykoli se ve škole v průběhu těch lesku objevilo cokoli s trochou lesku (skutečného nebo umělého), slétli se všichni. Jako hladové můry k lampě. Nebo spíš jako regionální bafuňáři k objektivu. Faktem je, že to, že taková absurdita projde v oficiální zprávě, jen dokazuje jediné: tyhle slohovky nahoře beztak nikdo nečte.
Dnes se nic nezměnilo, jen se tento sociální parazitismus přesunul na sítě a na úroveň ještě trapnější. Lokální možná celebrita (ten, co má 800 followerů, z toho 300 jsou boti z Bangladéše a 400 kamarádi z gymplu, co ho ze soucitu nesmazali) zoufale shání fotky s kýmkoli, koho algoritmus Mety alespoň občas pustí do feedu. Foťák cvaká. S youtuberem, co točí unboxing energetických nápojů, s poslancem, co je známý hlavně tím, že v parlamentu třikrát usnul, nebo s influencerkou, jejíž největší přínos lidstvu je objev nového filtru na zúžení nosu. A pak to sdílí s popiskem: „Nádherné setkání s velkou osobností ❤️“.
Velká osobnost mezitím pravděpodobně usilovně přemýšlí, jak se co nejrychleji vyvléct z této konverzace a dezinfikovat si ruku.
Je to úžasný fenomén. Tvrdá data hovoří jasně: lidská potřeba statusu je statisticky mnohem silnější než pud sebezáchovy nebo potřeba zachování osobní důstojnosti. Radši budeš na fotce s někým, koho obdivuješ (nebo koho obdivují ostatní), než abys sám zvedl zadek a něco obdivuhodného udělal. Radši se budeš tvářit, že voskový starosta ti dal audienci, než abys přiznal, že tvůj největší životní úspěch je právě ta fotka z výletu do Londýna. A lokální „celebrita“ ta to má nejhorší – musí se snažit dvakrát víc. Protože všichni v maloměstské bublině vědí, že není světová hvězda. Ale na těch pět vteřin, než někdo palcem scrolne dolů, to tak vypadá. A prostě vypadat musí, nahoru je ještě sakra daleko.
Takže milí lokální možná celebritky a celebritové: foťte se dál. Foťte se s Billem, s Mayorem, s voskem, s kýmkoli, kdo neuteče dostatečně rychle. Jen si občas před zrcadlem přiznejte pravdu. Ta fotka ti nedává význam. Jen ti na chvíli dovolí předstírat, že ho máte. A to je, upřímně řečeno, docela smutné, nebo vtipné.
Ale aspoň to vypadá dobře na zdi v kanceláři. Hned vedle té inspekční zprávy, kterou stejně nikdo nepochopil.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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