Fosilie vzdělávacích zázraků
Najednou mohl každý mluvit se Sherlockem Holmesem, Darwinem, Putinem, s anime hrdinkou, s vlastním fiktivním partnerem, s historickou postavou nebo vlastně s čímkoli a kýmkoli, co si našinec dokázal představi
Mediální pokrytí bylo euforické. „Nejlepší AI chatbot pro roleplay“, „budoucnost interaktivního storytellingu“, „konečně AI, která umí udržet charakter“. Influenceři, technologičtí evangelisté i běžní uživatelé se předháněli v superlativech. Tenhle bot se stal doporučovaným nástrojem číslo jedna pro každého, kdo chtěl něco víc než jen GPT. Panečku, i ti naši metodici v NPI o tomto nástroji básnili v superlativech. Je fakt, že i já jsem si s Darwinem skvěle pokecal...
A pak to přišlo. Postupný, ale nevyhnutelný úpadek.
Nejdřív nenápadný. Model najednou „zapomínal“ kontext po několika zprávách. Odpovědi se stávaly generickými. Postavy začaly připomínat zaměstnance call centra po dvanáctihodinové směně. Sherlock mluvil jako Instagramový kouč. Válečník z fantasy říše používal slovník HR oddělení. Upírka z gotického románu odpovídala tónem firemního newsletteru. Character najednou neměl charakter a mohl přispět i k sebepoškozování uživatelů či dokonce k sebevrždě. Když jsem na pdoobné kousky upozornil, spadl jsem před NPI málem do středověké klatby.
Logickým důsledkem podobných tlachů byla navazující cenzura. Ne jemná regulace. Ne rozumná bezpečnostní opatření.
Tvrdý filtr, který postupně sterilizoval skoro všechno, co dělalo roleplay zajímavým. Temnější příběhy, komplikované vztahy, psychologické konflikty, morální dilemata, napětí, drama, hraniční situace. Všechno začalo narážet na neviditelné zdi. Roleplay, který měl být hlavní předností platformy, se změnil ve zvláštní mateřskou školku digitální imaginace.
A právě tehdy se uživatelé začali vytrácet. Přišly jiné nástroje, méně svázané...a taky doba pokročila. Další na Claude, Grok nebo na stále výkonnější open-source modely.
Character.AI prostě už jen paběrkoval. Bylo jako nákupní centrum po otevření nového supermarketu. Budova stojí. Světla svítí. Dveře se otevírají. Jen lidé zmizeli. A právě zde se ukázala absurdita celého příběhu.
Ti samí lidé, kteří ještě před rokem tenhle nástroj oslavovali jako revoluci, jednoduše přešli jinam. Bez vysvětlení. Bez sebereflexe. Bez jediné věty typu: „Možná jsme se trochu nechali unést.“
Jako vždy. Protože technologické nadšení má jednu zvláštní vlastnost. Nikdy se neomlouvá. Pouze migruje. Včera blockchain. Dnes AI. Zítra něco jiného. Apokalypsa se nekoná, protože dav už mezitím běží za novým prorokem.
Tenhle bot byl pouze velmi dobře načasovanou a velmi dobře prodanou demonstrací. Ukázalo, že lidé chtějí komunikovat s fiktivními postavami. Že hledají příběhy. Interakci. Emoce. Imaginaci. Zároveň ale ukázalo něco mnohem důležitějšího.
Současné jazykové modely ještě nedokážou dlouhodobě udržet iluzi skutečné osobnosti tak, jak si uživatelé představovali.
Zejména ne v podobě silně centralizované služby, která současně musí uspokojovat investory, právníky, marketéry, regulátory, reklamní partnery a provozovatele obchodů s aplikacemi. Obecně totiž platí, našinec si rád pokecá s leckýms, leč...platit se mu za to prostě nechce...
Než tahle megera zvládla přesvědčit uživatele, že je člověk, muselo přesvědčit korporaci, že není problém.A korporace byla důležitější. Bankrot byl jen přímým důsledkem.
Mně však v této souvislosti napadá něco docela jiného, možná podstatnějšího.
Vždyť my tohle zažíváme ve školách vlastně pořád.
Co má chatbot a škola společného? Na první pohled vůbec nic. Jedno je chatbot. Druhé je instituce starší než železnice.
Jenže pro každého, kdo ve škole pracuje déle než deset let, je ten příběh až nepříjemně povědomý.
Školství totiž funguje jako obří recyklační stroj na módní vlny. Každých několik let přichází nová spása.
Interaktivní tabule.
Tablety.
Gamifikace.
Obrácená třída.
Masivní online kurzy.
Virtuální realita.
Digitální kompetence.
Umělá inteligence.
Pokaždé se objeví stejný scénář. Nejprve konference. Potom nadšení. Guríci a guruičky v kostýmcích s rozzářenými očima lákají ovečky do svých tenat. Následně školení. Peníze tečou a tečou. Pak metodiky. Pak powerpointové prezentace. Pak granty. Pak další školení. A nakonec velké... ticho. (Ne, nemohu to správné slovo napsat, to se nehodí).
Ředitel, který pracuje ve škole třicet let, už podobných revolucí zažil tolik, že by mohl vydat vlastní atlas vyhynulých vzdělávacích druhů. Ve sklepeních škol leží fosilie minulých zázraků.
Zaprášené clickery. Nefunkční dataprojektory. Licence systémů, které nikdo nepoužívá. Metodiky, které nikdo neotevřel. Strategické plány, které byly mrtvé dřív, než uschl inkoust na podpisu. A vedle toho všechno to vybavení, které mělo navždy změnit výuku.
Nezměnilo.
Protože technologie ve školství tradičně trpí stejnou iluzí jako bezcharakterní Character.
Iluze záměny prostředku za cíl.
Technologie sama o sobě nikoho nic nenaučí. Dobrá tabule neudělá dobrého učitele.
Stejně jako dobré rozhraní nevytvoří dobrou umělou inteligenci. To je lekce, kterou školství dostává opakovaně.
A přesto se ji odmítá naučit.
Každá nová vlna přináší stejné sliby:
„Motivace vzroste.“ „Výsledky se zlepší.“ „Děti budou více spolupracovat.“"Výuka bude efektivnější.“"Učitelé získají více času.“
Jenže po odečtení marketingového kouře stále zůstává stejná realita.
Ve třídě stojí učitel. Před ním sedí třicet různých osobností.
A mezi nimi vzniká vztah, který žádná technologie nenahradí.
Právě zde naráží většina revolucí na betonovou zeď skutečnosti.
Technologie může výuku podpořit. Nemůže ji vykonávat místo člověka.
Chatbot simuloval charakter, ale neuměl vytvořit skutečnou osobnost.
Dnešní AI pandemie nápadně připomíná včerejší horečnaté infekce
Když dnes člověk poslouchá některé přednášky o umělé inteligenci ve školství, má pocit déjà vu. AI prý změní vzdělávání navždy. AI odstraní rutinní práci. AI personalizuje výuku. AI nahradí část učitelské činnosti. AI bude novým internetem.
Možná. A možná také ne.
Protože totéž se říkalo o interaktivních tabulích. O tabletech. O e-learningu. O sociálních sítích. O masivních online kurzech. Dokonce i o PowerPointu.
Každá generace si vytváří svůj vlastní technologický kult.
A každý kult věří, že právě tentokrát už opravdu přichází nová civilizace.
Pak přijdou rozpočtové škrty. Technické problémy. Přetížení učitelé. Nedostatek času. Nedostatek financí. Nedostatek výsledků.
A z revoluce se stane další položka školního inventáře.
Lekce z Character.AI
Nejdůležitější lekce z celého příběhu možná vůbec není technologická. Je sociologická.
Lidé milují příslib budoucnosti více než samotnou budoucnost. Milují revoluci více než každodenní realitu. Milují marketing více než výkon. Proto se v AI světě hype šíří rychleji než kvalita.
A stejné pravidlo platí i pro školy.
Tam, kde je potřeba deset let trpělivé práce, se vždy objeví někdo, kdo nabídne revoluci za šest měsíců.Tam, kde je potřeba dobrý učitel, se objeví technologie slibující, že učitele obejde.Tam, kde je potřeba skutečné vzdělávání, přichází prezentace.
Tenhle bankrot AIčka tak není vlastně není jen příběhem jednoho chatbota. Je to modelový příklad toho, jak moderní společnost vyrábí nadšení.
Nejdřív vznikne sen. Pak marketing. Pak komunita věřících. Pak první pochybnosti. Potom únik uživatelů. A nakonec hrob obložený tiskovými zprávami.
Technicky řečeno, charakter možná technicky stále existuje. Stejně jako některé dávné školské reformy existují v archivních šanonech. To ale neznamená, že jsou živé.
A možná právě v tom spočívá nejcennější ponaučení pro školy, učitele i ředitele:
Skutečná revoluce se pozná podle toho, že funguje i tehdy, když o ní přestanou mluvit marketéři.
Všechno ostatní je jen další dobře nasvícená prezentace v kulturním domě, po které zůstane pár letáků, několik fotografií na webu školy a další položka na stále rostoucím hřbitově vzdělávacích zázraků.
Copilot a vlastní prompt
Milan Hausner
Volby podle Darwina
Co kdyby se na demokracii podíval Charles Darwin? Nepřesvědčoval by nás o vítězství nejchytřejších. Evoluce se prostě nedá popřít i v těchto procesech.
Milan Hausner
Studená válka přešla do horké fáze (ne, to není bonmot).
Incident převzala řada médií včetně AFP, France24, Reuters, CBS News, Politico. Shodují se na tom, že útok zasáhl francouzské supermarkety, hackeři zneužili starší dánské systémy chlazení.
Milan Hausner
Voličova óda na...
„Voliči jsou vítězem, pokud volí solidní, pravdomluvné, laskavé, čestné a moudré politiky, kteří žijí pro liberální demokracii, občanské svobody a právní stát.“
Milan Hausner
Je i dnes písmo hybatelem dějin?
Písmo je současně konzervou i akcelerátorem. Uchovává staré myšlenky, ale zároveň umožňuje, aby se nové myšlenky vrstvily na sebe místo toho, aby byly zapomenuty. Proč konzervativnější písmo drží kulturu a svět ještě pohromadě?
Milan Hausner
Inkluze ve všech pádech, gramatických i těch skutečných
Článek Heleny Vlachové „Proč inkluze ničí národ Komenského“ s velkou jistotou tvrdí, že cesta k nápravě českého školství vede zpět k rozsáhlému systému odděleného vzdělávání a znovu vytvoření speciálních škol.
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí bude v sobotu Den s restaurátorem
Muzeum regionu Valašsko připravilo na sobotu Den s restaurátorem. Návštěvníci v zámku Kinských ve...
Technické služby Liberce vybudují tři vrty, ušetří za pitnou vodu
Městské technické služby Liberce (TSML) vybudují tři vrty ve svém areálu v Otavské ulici. Ušetří...
Kancelář ombudsmana spustila nového AI chatbota Otakara
Kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana spustila na svých webových stránkách nového AI chatbota....
Ostravské divadlo uvede groteskní apokalypsu moci UBU: fatal king error 404
Divadlo Petra Bezruče v Ostravě uvede v pátek 16. října premiéru inscenace UBU: fatal king error...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 832
- Celková karma 8,56
- Průměrná čtenost 187x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.