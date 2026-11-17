Flatulence král, pošlete tu zprávu dál
Ale na to, jak je to s flatulencí...napsat to přímo by mi asi nejspíš neprošlo...ale proto přidám ibonusové historkou o německém a americkém tuřím terorismu, bruselské tabulkové ekologii a Green Dealovém plánu na genocidu skotu
Vážení milovníci vědy, klimatické politiky a večerních pseudodiskusí u piva: dnes se podíváme na tu nejpalčivější otázku lidstva. Ne, ne na to, jestli existuje Bůh. Ani na to, proč si lidé pořád kupují NFT. Ale na to, jak je to s flatulencí...napsat to přímo by mi asi nejspíš neprošlo...
Protože když už lidstvo zvládlo postavit Large Hadron Collider, poslat lidi na Měsíc a vytvořit TikTok, je nejvyšší čas přesunout se k opravdu hlubokým tajemstvím existence. A co je hlubšího než otázka, kdo z našich zvířecích kolegů má nejhlasitější a nejvýkonnější rektální orchestr?
Skot: Falešní favorité s PR agenturou, dvěma explozemi a tabulkovou apokalypsou
Nejdřív si musíme vyřídit skot. Celý svět si myslí, že kráva je královna prdů. Média ji milují. Greenpeace ji miluje. Vaše teta na Facebooku, co sdílí memy o metanu, ji miluje. Jenže vědci (ti zlí, co ničí naše iluze) nám potvrzují, že skot většinově říhá.
Ano. Říhá. To znamená, že těch 117 teragramů metanu ročně odchází převážně tlamou. Kráva je tedy spíš profesionální krkač s vedlejším prdícím byznysem. Představte si ji jako rockovou hvězdu, která většinu koncertů odzpívá a jen občas si dovolí basovou linku ze zadní části. Zklamání roku.
Ale počkejte. Máme tu dvě legendární historky, které média čas od času zopakují.
- Německo, 2014 – Rasdorf: 90 dojnic údajně „vyhodilo do povětří“ kravín. Střecha poškozená, jedna kráva lehce popálená. Titulky křičely: „Pšoukající krávy vyhodily do povětří kravín!“ Realita? Metan se nahromadil (většinou z říhání + hnoje) a statická elektřina to odpálila. Krávy jako teroristé? Spíš nevyvětraná stáj a novináři milující slovo „prd“.
- Amerika, 2023 – Texas, South Fork Dairy u Dimmittu: Tohle už nebyla komedie. Výbuch a požár zabil přibližně 18 000 krav. Bulvár okamžitě vyjel s titulky typu: „Huge Texas explosion that burned 18,000 cows to death was ignited by their FARTS“. Oficiální vyšetřování ale ukázalo na požár motoru. Metan z výkalů mohl přispět k rychlému šíření, ale teorie o tom, že „krávy prděly tak silně, že se farma odpařila“, je čistá bulvární poezie.
A pak přišel Green Deal. Evropská unie se rozhodla, že metan je nepřítel číslo jedna, a v komentářích ožila nová legenda: Green Deal = tajný, tedy spíš veřejný plán na skoro eradikci skotu. Střet skotu, metanu a Evropské zelené dohody se stal jednou z nejkurióznějších kapitol současné politiky. Na jedné straně stojí tisíciletá biologická realita enterické fermentace v bachoru, na straně druhé tabulkové ambice úředníků v Bruselu, kteří se rozhodli planetu spasit tím, že spočítají každé krávě její klimatickou stopu.
Zatímco průmysl jde teoreticky odstavit nebo osadit filtry, se skotem to tak snadné není. Biologie se nařízeními Komise řídí fakt jen neochotně. Přesto se politika snaží tento „přírodní únik“ zkrotit hmatatelnými tlaky:
- Krmné doplňky a věda: Zkoumají se speciální přísady (např. bromoform z řas nebo syntetické inhibitory), které mají omezit metan v bachoru – s drobnou otázkou, co to udělá s dlouhodobým zdravím zvířat a kvalitou potravin.
- Dánská daňová pionýrčina: Dánsko schválilo od roku 2030 zavedení specifické daně na emise z chovu hospodářských zvířat (přepočteno na krávu nemalé peníze), což ukazuje směr, kterým by se celá unie mohla ubírat.
- Kde ideologie naráží na selský rozum: Pokud EU prudce seškrtá stavy kvůli tabulkám, spotřeba masa v Evropě neklesne: suroviny se prostě dovezou z regionů (např. Jižní Amerika), kde se na ekologické standardy nehledí ani omylem (carbon leakage v praxi, celosvětové emise se přitom nezlepší). Zatímco velké agropodniky administrativu a drahé technologie vstřebají, menší rodinné farmy a podhorské chovy, které udržují krajinu, to může dorazit úplně. A snaha napasovat živý ekosystém do klimatické změny vede k absurdní představě, že kráva je mobilní průmyslový komín.
- Protesty farmářů v Nizozemsku či Irsku se tak hned přeměnily v příběh o „genocidě skotu“. Realita je sice byrokraticky nudnější, ale výsledkem je klasická bouře ve sklenici vody, rostoucí náklady a pocit, že úředníci odtržení od reality vymysleli další způsob, jak komplikovat život těm, kdo skutečně pracují.
Skuteční kandidáti: (anatomie rektálního reaktoru)
Takže kdo zbývá? Fermentátoři zadního střeva. To jsou ti, co si jídlo nechávají kvasit až vzadu, jako kdyby si doma dělali domácí pivo v tlustém střevě.
Vědci dělí býložravce na dvě party:
- Předžaludeční fermentátoři: Mají složitý rumen, kde kvašení probíhá hned na začátku. Plyn má nejblíže nahoru, a proto krávy hlavně říhají.
- Zadostřevní fermentátoři (koně, nutrie, sloni, králíci): Mají jednoduchý žaludek a jídlo projde celkem v klidu, dokud se v tlustém střevě a obrovském slepém střevě nevrhne na celulózu armáda bakterií.
Proč je to zásadní pro naši olympiádu?
Jelikož kvašení probíhá až na samém konci trávicí trasy, plyn už nemá kličku zpět do tlamy. Musí ven tou nejkratší cestou: zadním vchodem. Zatímco kráva je chodící pivovar s výstupem v tlamě, kůň nebo nutrie funguje jako chemický reaktor s přímým napojením na atmosféru přes rektální ventil.
Koně mají údajně 18 kilogramů metanu na kus za rok. To zní úctyhodně. Pořád ale platí dno rčení „Koně jsme změřili. Nosorožce ne.“ Nosorožec by vás totiž nejdřív probodl, než byste mu nasadili měřicí přístroj. Titul „nejvíce flatulující zvíře“ tak drží kůň jen proto, že se nechal změřit, což je čistá kapitalistická logika.
A nutrie? Ta malá vodní krysa vypadá, jako když ji sestaví ze špatných rozhodnutí, ale na kilogram tělesné hmotnosti má vyšší emise než kůň. Kdyby se prdění přepočítávalo na výkonnost, nutrie by koně s přehledem porazila. Malá, agresivní a nekompromisní.
Termiti: Kolektivní genocida atmosféry
A pak jsou tu termiti. 27 kvadrilionů jedinců vyprodukuje společně 10 teragramů metanu. Zní to děsivě, dokud nezjistíte, že většinu toho metanu hned sežerou bakterie v půdě. Termiti prdí do větru a příroda to okamžitě uklidí. Efektivní. Na rozdíl od lidí.
Závěr: Věda je nádherná, dokud se nezačne ptát na prdy
Shrňme si to:
- Krávy jsou super říhači, co občas vyrobí explozivní dramata v Německu či Texasu, stali se obětí tabulkových bruselských šílenců snících o redukci hovězího na talíři.
- Koně jsou favoriti jen díky ochotě spolupracovat s vědci.
- Nutrie je skrytý favorit zadního střeva.
- Termiti jsou čistá ekologická recyklace.
Flatulogie – studium prdů – zní jako vtip. Ale v době, kdy se hádáme o klimatu, dánských daních z kravince a vesmírných ambicích Elona Muska, je uklidňující vědět, že někde sedí doktorát a vážně počítá, jestli kůň prdí víc než nutrie.
Zvířecí prdy klima skoro neovlivňují. To děláme my. Takže až uslyšíte někoho křičet na krávy (nebo na Brusel), řekněte mu pravdu: Prdíme my. A prdíme nejvíc. A někdy je to docela dobré. Prdět na všechno...
Gemini
Milan Hausner
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