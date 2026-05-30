Filip a receptová džungle. Když už ani Astrolab nestačí...
Současný žrout vstupuje do receptové džungle s odvahou člověka, který ještě netuší, že ho sežere vlastní mixér. Zjistil, že dnešní kuchařky nejsou o vaření, ale o přežití mezi ingrediencemi, které existují jen v mytologii. Každý recept začínal větou „vezměte si amalgám“, což je přesně ten moment, kdy běžný člověk vypne internet. Foodblogeři mu radili, že bez domácího kimchi nemá cenu ani zapínat sporák. A když konečně našel recept „pro začátečníky“, obsahoval tři druhy miso a dvě hodiny meditace.
Nebojte se, není to tak doslova, natož aby to bylo doprstova.
A přitom většina těch hledačů končí stejně: u instantní polévky, kterou jen přelijí vodou a tváří se, že „to je ten vietnamský ramen, víš“. Internet mezitím chrlí recepty na všechno; od bezlepkového chleba bez mouky až po veganský tatarák bez čehokoli, co by připomínalo tatarák. A lidé to hltají, protože doufají, že tentokrát to fakt vyjde. Nevyjde. Ale aspoň mají pocit, že vaří.
Teď ale klobouk dolů před novým přístupem. Takhle poeticky popsat, že parta (prý) vědců nacpala do serveru tunu textu, aby jim z toho vypadla digitální verze „pejska a kočičky, co pečou dort.“Titulek slibuje digitální mozek, který „snědl“ celý svět, ale ruku na srdce, když se podíváme na ty tři digitální bratry z rodiny Epicure, spíš to vypadá na tři autistické teenagery, co se hádají v laboratoři.
Představte si to v praxi. Máte chuť na pořádný flák masa. Otevřete dveře téhle umělé inteligence a oslovíte prvního bratra, Epicure-Cooc. To je ten „kamarád od hrnce“, co žije kulinářskou tradicí. Zadáte mu „kuře“. Model, poháněn gigawatty elektřiny a miliony algoritmů, se hluboce zamyslí a vyplivne: „Cibule a česnek.“ No geniální! Na to jsme opravdu potřebovali neurovědce a superpočítač, abychom zjistili, že k pečenému kuřeti se hodí česnek. Bez téhle matematické jistoty bychom v Evropě pravděpodobně dodnes sypali na drůbež kakao.
Když vás tahle lidová moudrost omrzí, zkusíte druhého bratra, chemika Epicure-Chem. Ten pro změnu recepty pohrdá. On vidí svět v molekulách. Takže když se ho zeptáte, co dát do těstovin místo bazalky, protože vám na okně uschla, začne divoce blikat a doporučí vám estragon. Chemicky to prý sedí. Už úplně vidím tu romantickou večeři, kdy drahé polovičce servírujete špagety s rajčaty a estragonem, a na její zděšený pohled odpovíte: „Miláčku, nebuď tak konzervativní, podle gradientního sestupu v devíti jazycích mají tyhle dvě rostliny identický aromatický profil!“ Výsledkem je sice chuť připomínající spíš sirup proti kašli než italskou spaghetini, ale matematika zkrátka nelže.
A pak je tu operace SLERP; matematika, která prý chutná. Autoři tvrdí, že můžete vzít surovinu a „otočit ji směrem k určité kultuře“. Vezmete rýži, otočíte ji na „Jižní Asii“ a vypadne rizoto. Vezmete kukuřici, otočíte ji na „Latinskou Ameriku“ a máte salsu. Tohle vznešené „otáčení v prostoru“ mi ze všeho nejvíc připomíná moment, kdy stojíte ve tři ráno mírně společensky unavení u ledničky, otočíte se o 180 stupňů ke špajzu a zkusíte, co se stane, když do polévky z pytlíku nasypete kari. Akorát že v podání Epicure se tomu neříká „nouzové vaření ze zbytků“, nýbrž navigace v kulinářském sousedství.
Článek nadšeně líčí, jak model sám našel 150 až 200 kulinářských čtvrtí, včetně „Italských delikates“ nebo „Mexické spíže“. Fascinující. Stroje po přečtení čtyř milionů receptů konečně objevily to, co průměrný člověk zjistí během pěti minut v běžném supermarketu, když prochází uličkami označenými cedulemi „Mezinárodní kuchyně“.
Celé to završuje představa, jak model zkoumá, jak se změní chuť kuřete, když ho posunete směrem k „ultra-zpracovaným potravinám evropského vidlákova“. Přeloženo do lidštiny: počítač spočítal, že když obalíte kuře v kukuřičných lupíncích, usmažíte ho v pěti litrech přepáleného oleje a polijete kukuřičným sirupem, stane se z něj americká nugeta. Geometrie jídla v přímém přenosu!
Ano, Epicure nám ukazuje, že vaření je věda a fascinující matematika. Je skvělé vědět, že v digitálním vesmíru existuje model, který přesně ví, proč k lososu patří wasabi a ponzu.
Ale víte co? Já zůstanu u Filipa. Vždycky mne rozčílí, když vidím jeho fotky a jdu vynadat choti, co už zase uvařila rajskou (ví, že tou nikdy nezklame). Filip má sice v kuchyni možná jen jeden biologický mozek, ale jeho svíčková nevznikla tak, že by vektorově otáčel knedlík směrem k Rakousko-Uhersku a postupně přidával jednu ingredienci na druhou. Vznikla tak, že tam dal poctivé máso, správně propasíroval zeleninu a má to v ruce. Takže i když digitální bratři „snědli“ celý svět, já bych šel radši k němu. U Filipa mi totiž nehrozí, že mi místo majoránky nasype do bramboráku oregano jen proto, že si tyhle dvě bylinky v devíti jazycích zrovna sedly v n-rozměrném prostoru na stejnou souřadnici.
Notebook LLM
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.