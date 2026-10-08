Fenomén Nobelovy nemoci (nobelitida)
Tragedie těch korunovaných a komedie těch nekorunovaných...
... v očích vlastních okamžitě renesančním polyhistorem, světovým expertem na geopolitiku, špičkovým epidemiologem, klimatologem a v případě některých chemikáliemi zocelených mozků klidně i pilotem létajícího talíře s doprovodem zpívajících delfínů.
Říká se tomu docela pospěšně „Nobelova nemoc“. Vědecká literatura sice opatrně krčí rameny s tím, že pro to neexistují tvrdá data a jde spíš o kombinaci běžné lidské ješitnosti, narcismu a slepé skvrny vlastního intelektu (tzv. bias blind spot). Jenže my, co se na tenhle šaškostroj díváme z povzdáli, víme své. Jakmile jednou dostanete razítko, že jste nejchytřejší a nejbystřejší na hřišti, mozek vám vlivem bezbřehého guru komplexu naředí veškerou zbývající soudnost.
Média: Dealerští supi s mikrofony a klávesnicemi
Ruku na srdce, novináři v tom jedou s nimi. Redakce přece nepotřebuje nudného docenta z ústavu, který u tabule opatrně blekotá něco o metodologii, chybovosti modelu a nutnosti dalších měření. To se do titulku nehodí! Mnohem lépe zní: „Laureát Nobelovy ceny varuje, že...“
Je úplně jedno, že dotyčný pán celý život v potu tváře zkoumal chování ekonomů ve světě morální inflace. Jakmile ho lapí mikrofony, s vážnou tváří začne vykládat moudra o tom, jak fungují mikrobi, proč je virus parazit nebo že očkování proti chřipce vymysleli marťani. A média mu s otevřenou tlamou tleskají, protože přece nosí zlatou medaili. Kdyby stejné hlouposti vyblekotal vesnický štamgast u třináctky Prazdroje, zavřou ho do Bohnic. Když to řekne nositel Nobelovky za ekonomii s Nobelovkou, je to „kontroverzní vizionář“.
Od ektoplazmy k zeleným mývalům
Historie nám tu bzučí jako přemnožený roj včel. Pierre Curie se po svém triumfu s radiem zamiloval do spiritismu. Charles Richet s vážnou tváří zkoumal „ektoplazmu“, aniž by ho napadlo, že dotyčná média v potemnělých saloncích prostě jen nenápadně polykají a zase vracejí zpátky to, co předtím spořádala k večeři.
A nezapomeňme na Karyho Mullise, génia za polymerázovou řetězovou reakcí, který po svém ocenění suverénně popřel klimatickou změnu i souvislost HIV s AIDS, podpořil astrologii a obohatil svět historkou o tom, jak potkal zářícího zeleného mývala na neonově oranžové motorce. Kdybychom takovou seanci absolvovali my, stydíme se to říct i vlastní manželce. On s tím objíždí přednáškové sály.
Koroze ega
Člověk by čekal, že hluboké porozumění přírodním zákonům přinese člověku pokoru. Že čím víc toho víte, tím víc zjišťujete, jaké jste v tom vesmírném měřítku nicota. Jenže kdepáááák. Nobelova cena funguje jako dokonalé afrodiziakum pro ego. Vymývá mozek spolehlivěji než laciná kořalka.
Když se Albert Einstein potýkal s vlastní genialitou, trpěl spíš tísnivým syndromem podvodníka a raději mlčel o věcech, kterým nerozuměl. Dnešní nositelé se ale s vervou pouštějí do oborů, kde by propadli u ústního zkoušení na základní škole.
A co teprve ti druzí? (Tragédie nekorunovaných géniů)
Ale počkat. Je tu ještě jedna strana mince, která celou tuhle estrádu posouvá do roviny čisté psychologické grotesky. Co se totiž stane s těmi neoceněnými egoisty? S těmi věčnými adepty, kteří léta obcházejí po chodbách univerzit, sžírá je ambice velikosti Everestu a každé říjnové odpoledne probrečí u telefonu, protože z Stockholmu zase volali někomu jinému?
Tihle chudáci bez medaile trpí ještě ničivější formou téhož syndromu. Jejich ego, nespoutané žádnou oficiální brzdou v podobě reálného úspěchu, totiž nabobtná do rozměrů, oproti nimž je nositel Nobelovky skromný mnich.
Když pak takového frustrovaného titána občas pustí ke slovu: třeba do nějaké diskusní relace nebo k sepsání „alternativního vědeckého manifestu“, začnou se dít věci. Protože oni přece vědí, že systém je zkorumpovaný, komise slepá a celá moderní věda stojí na vodě. A tak s plamenným pohledem v očích začnou hlásat bludy, které filozofy vedou k tomu, že raději filozofii opouštějí.
Zatímco skutečný laureát blázní s medailí na krku, tenhle neoceněný génius blázní bez ní – a s o to větší zuřivostí.
Výsledek? Dokonalá symfonie lidské ješitnosti. Na jedné straně nafoukaní vítězové, kteří si myslí, že s Nobelovkou v kapse spolkli veškerou moudrost vesmíru, a na straně druhé zahořklí outsiderští proroci, kteří by pro kapku té slávy prodali i vlastní katedru.
Když se tyhle dva tábory sejdou v jedné debatě, divák nepotřebuje popcorn. Stačí mu vědomí, že opravdová věda mezitím potichu pracuje v laboratoři, zatímco tahle vznešená společnost bavit lidstvo prostě nepřestane. A dnes...když máme blogy, tak to teprve dostává ty správné grády.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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