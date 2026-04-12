Fata Morgána v nemocnici: Když rentgen vidí duchy
Na počátek pár čísel (Stanford březen 2026)
70-80% duchů
Mirage rate (popis neexistujícího obrázku)Více než 60 % napříč kategoriemi, s vhodným promptem až 90–100 %
70-80 % AI k návrhu diagnozy nepotřebuje ani ten vlastní snímek
Co AI diagnostikuje beze snímku: infarkt, melanom, karcinom
Hororová predikce (podložená daty)
Rok 2027. Jdete na preventivní prohlídku. Lékař vás pošle na MRI mozku „jen pro jistotu“. Výsledek přijde za pět minut – AI model hrdě hlásí:
„Na základě vizuální analýzy DWI sekvence pozoruji v levé temporální oblasti hyperintenzní lézi o průměru 12 mm, suspektní na gliom vysokého stupně. Doporučuji neurochirurgickou intervenci do 48 hodin.“
Problém? MRI přístroj se ten den vůbec nezapnul. Sestra si naštěstí všimne, že kabel byl odpojený. Ale model neřekl: „Chybí obraz.“ Proč?
Protože podle stanfordské studie modely v 60 - 100 % případů mlčí a místo toho si vymýšlejí. A když už si vymýšlejí, jejich „diagnózy“ jsou “předsudečně patologické“: tedy systematicky nakloněné k těm nejhorším možnostem (infarkt, melanom, karcinom) . Váš „nádor“ je statistický artefakt.
Hororová pointa č. 1: Model dosáhl 80% přesnosti na benchmarku. Klinika mu věří. Vy jste na operačním sále. Teprve potom vyjde najevo, že těch 80 % bylo bez obrázku a skutečná vizuální schopnost je mnohem nižší .
Vtipné finále (také podložené)
Na tiskové konferenci mluvčí výrobce AI říká: “Náš model nehalucinuje. On jen využívá své super-lidské paměti a jazykové schopnosti k maskování slabin v multimodálním porozumění.“
Reportér se ptá: “Takže když diagnostikoval psa jako toastovač...to byla také super-lidská schopnost?“
Mluvčí: “To byl test na schizofrenii. A pacient ji má, protože se ptá na takové otázky.“
Výzkumníci ze Stanfordu trénovali čistě textový model se 3 miliardami parametrů (žádné obrázky, nikdy) na veřejných datech z rentgenového benchmarku ReXVQA. A tento „Super-Guesser“ porazil všechny multimodální obry a zároveň lidské radiology o více než 10 %.
Takže příště, až vám AI napíše „Na základě vašeho rentgenového snímku…“ možná ten snímek ani neviděla. Možná je to jen textový model, který se naučil, že na otázku „Je zde patologický nález?“ je statisticky bezpečnější odpovědět „Ano, karcinom.“
A tak skutečná hororová pointa, která opravdu zazněla
“Co se stalo s pacienty, kteří už byli léčeni na základě těchto diagnóz? Možná bychom je měli znovu vyšetřit.“
To už není vtip. To je reálný důsledek toho, že 74–77 % otázek v medicínských benchmarcích šlo zodpovědět bez jediného obrázku . A my jsme ty modely hodnotili, jako by „byly viděny a zhodnoceny“.
Fenomén fata morgána není sci-fi. Je to doložený, změřený a publikovaný jev na předních modelech světa . A dokud nebudeme mít benchmarky, které skutečně testují, zda model vidí, nikoli jen hádá, bude každá AI diagnóza sázka do loterie. S tím rozdílem, že v loterii prohrajete peníze. Tady prohrajete něco jiného.
A to už, promiňte, není k smíchu.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.