Evropská ideologie vítězí na všech frontách.“ Od energetického bojiště po školní lavici.
Poroučíme větru, dešti, ale taky dětem...
Evropa vede energetickou válku,
Evropská ideologie vítězí na všech frontách.
ve které tanky stojí v garáži, protože nefouká. Dva slovutní (slovy) evropští poslanci si vzájemně vysvětlovali své postoje. Jeden se držel verze diverzifikace zdrojů bez ohledu na typ diktatury, od těch bažinných diktátorů či od toho s amurskými tygry? Ten druhý zas pěl ódy na větřík a sluníčko a nekonečnou lidskou vůli šetřit a omezit prostě spotřebu. Jenže my tuhle diskuzi vlastně vedeme i ve škole. Jen místo fosilních paliv řešíme, jestli má dítě mít kompetenci, nebo zkamenělé dovednosti. A místo elektráren máme učebny, kde se poroučí větru, dešti i fyzice: jen aby to vyšlo hezky v ŠVP.
V jedné lavici sedí tábor „kompetencí“. Ti věří, že když dítě neumí násobilku, nevadí, hlavně že umí „kriticky reflektovat proces učení“. V druhé lavici sedí tábor „dovedností“. Ti věří, že když dítě umí násobilku, je to vítězství, i když dítko netuší, proč ji vlastně potřebuje.
A oba tábory se hádají stejně vášnivě jako ti dva europoslanci o ropu. Jeden tvrdí, že budoucnost je v měkkých dovednostech. Druhý, že budoucnost je v tvrdých dovednostech. A realita říká: „Budoucnost je v tom, že děti nemají ani jedno.“
Škola jako energetická soustava
Když se na to podíváš z dálky, je to úplně stejné jako s tou evropskou energií.
- Kompetence jsou vítr a slunce — krásné, moderní, ideální, ale když nefouká a nesvítí, tak prostě nic.
- Dovednosti jsou plyn a uhlí: staré, špinavé, ale když je potřeba, tak fungují.
„Žák neumí násobilku, kriticky reflektuje proces svého selhání.“ To je pedagogika jako solární panel v noci — krásná, moderní, absolutně k ....
„Dítě umí násobilku. A to je vše. Proč ji potřebuje? To už je jeho problém.“
A stejně jako v Bruselu, i ve škole se vede ta samá debata:
„Poručíme větru, dešti, aby dítě pochopilo zlomky bez toho, aby je umělo počítat.“
A když to nevyjde? Tak se to vysvětlí na pedagogické radě. V metodickém sdílení. V komunitě praxe. V excelové tabulce, kde se dítěti přidělí „kompetenční pokrok“, i když reálně pokročilo jen v tom, že si umí vyajíčkovat výsledek.
Jenže dnes je to bohužel taky o tancích. Ty evropské jezdí na elektřinu a mají desetikilometrový kabel. Jinak nikam nedojedou. Platí tedy i ta má prvotní úvaha i zde?
Tank kompetencí:
- krásně nalakovaný,
- ekologický,
- genderově vyvážený,
- ale nevyjede, protože řidič neumí řadit a nemá dost voltů.
Tank dovedností:
- starý,
- rachotí,
- smrdí,
- ale jede. Jenže ho nesmíme používat, protože „nenaplňuje rámcový vzdělávací ideál“.
A tak stojí oba tanky vedle sebe, stejně jako v evropské energetice: jeden nefunguje, druhý nesmí fungovat.
A děti?
Děti mezitím sedí v lavici a přemýšlejí, proč se dospělí hádají o to, jestli je důležitější umět vyřešit problém, nebo vědět, jak se ten problém počítá. A musí si připadat jako ti Číňani, kteří sledují Evropu:
„Kluci evropští pomazaní, ten svět je dost jednoduchý. Když chcete, aby dítě něco umělo, tak ho to prostě naučíte. A když chcete, aby to umělo dobře, tak to trénujete. Nic víc. A s těmi tanky to máte taky tak. Dejte jim kapalinu a pojedou, dejte jim jen jiskérku a chcípnou ještě v garáži.“
Ale Evropa? Evropa věří, že když se napíše dostatečně dlouhá metodika, dítě se naučí samo. A když se nenaučí, tak se přidá další metodika. Stejně tak jako zhasnuto se vysvětlí na konferenci. V panelu. Na kulatém stole. V expertní skupině. V podskupině expertní skupiny. V příloze k podskupině expertní skupiny.
Číňan to pochopil. Jeho tanky nebudou stát u silnice s vybitou baterií a cedulí „čekám na sluníčko“. Evropa? Ta zatím hrdě směřuje k tomu, že se stane nejméně vyhřívaným, nejekologičtějším a nejbezbrannějším muzeem. Až nám jednou zastaví nepřátelská obrněná kolona na hranicích, můžeme jim poslat návrh usnesení o radikálním snížení spotřeby munice. Ale hlavně že jsme diskutovali o diverzifikaci ropy. A že jsme si u toho hezky vykřičeli plíce. A s těmi kompetencemi to máte zrovna tak.
Evropa vede energetickou válku, sice hlavně slovy, ale už i na tu ropu dochází. Škola vede kompetenční válku. Tady zatím dovednosti ještě odolávají. A v obou případech platí:
Kdo má zálohu, má výkon. Kdo má výkon, má výsledky. A kdo má výsledky, ten nemusí poroučet větru, dešti. A nikdo k tomu nepotřebuje sebereflexní evaluaci na konci hodiny, a to ještě v písemné podobě, aby ji bylo možno doložit.
Číňan na tyto obě diskuze se dívá sic nejspíš z menší fyzické výšky, ale s o to s větším nadhledem. A ono jim to, světe div se, funguje docela slušně.
Ale to bychom nesměli být v Česku, že jo. Tady radši napíšeme další strategii. A pak další.
A pak se divíme, že děti neumí ani pozdravit, ale umějí reflektovat, proč neumí pozdravit.
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.