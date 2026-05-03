Evropská ideologie vítězí na všech frontách.“ Od energetického bojiště po školní lavici.

(Inspirováno diskuzí dvou poslanců v Evropském parlamentu a konferencemi našich metodiků.) Zdánlivě odtažitá témata, která mají hodně společného. Především ideologii evropské civilizace, která...míří... posuďte sami, kam...

Poroučíme větru, dešti, ale taky dětem...

Evropa vede energetickou válku,

Evropská ideologie vítězí na všech frontách.
Na energetickém bojišti stojí tanky na vítr a slunce, čekají, až se rozfouká.
Na školním bojišti stojí děti, čekají, až se rozsvítí kompetence.
Zdravý rozum byl demobilizován, protože neprošel hodnotovým rámcem.
Učitelé se učí učit, jak učit, aby neučili.
Elektrárny se učí vyrábět, jak vyrábět, aby nevyráběly.
Evropa poroučí větru, dešti, a když nefouká, svolá konferenci.
Tanky mají solární panely, školy mají metodiky, a obojí se tváří, že to jede.
Číňan zatím zapíná elektrárnu a počítá násobilku.
A Evropa? Evropa počítá kompetence... do tmy.

ve které tanky stojí v garáži, protože nefouká. Dva slovutní (slovy) evropští poslanci si vzájemně vysvětlovali své postoje. Jeden se držel verze diverzifikace zdrojů bez ohledu na typ diktatury, od těch bažinných diktátorů či od toho s amurskými tygry? Ten druhý zas pěl ódy na větřík a sluníčko a nekonečnou lidskou vůli šetřit a omezit prostě spotřebu. Jenže my tuhle diskuzi vlastně vedeme i ve škole. Jen místo fosilních paliv řešíme, jestli má dítě mít kompetenci, nebo zkamenělé dovednosti. A místo elektráren máme učebny, kde se poroučí větru, dešti i fyzice: jen aby to vyšlo hezky v ŠVP.

V jedné lavici sedí tábor „kompetencí“. Ti věří, že když dítě neumí násobilku, nevadí, hlavně že umí „kriticky reflektovat proces učení“. V druhé lavici sedí tábor „dovedností“. Ti věří, že když dítě umí násobilku, je to vítězství, i když dítko netuší, proč ji vlastně potřebuje.

A oba tábory se hádají stejně vášnivě jako ti dva europoslanci o ropu. Jeden tvrdí, že budoucnost je v měkkých dovednostech. Druhý, že budoucnost je v tvrdých dovednostech. A realita říká: „Budoucnost je v tom, že děti nemají ani jedno.“

Škola jako energetická soustava

Když se na to podíváš z dálky, je to úplně stejné jako s tou evropskou energií.

  • Kompetence jsou vítr a slunce — krásné, moderní, ideální, ale když nefouká a nesvítí, tak prostě nic.
  • Dovednosti jsou plyn a uhlí: staré, špinavé, ale když je potřeba, tak fungují.

„Žák neumí násobilku, kriticky reflektuje proces svého selhání.“ To je pedagogika jako solární panel v noci — krásná, moderní, absolutně k ....

„Dítě umí násobilku. A to je vše. Proč ji potřebuje? To už je jeho problém.“

A stejně jako v Bruselu, i ve škole se vede ta samá debata:

„Poručíme větru, dešti, aby dítě pochopilo zlomky bez toho, aby je umělo počítat.“

A když to nevyjde? Tak se to vysvětlí na pedagogické radě. V metodickém sdílení. V komunitě praxe. V excelové tabulce, kde se dítěti přidělí „kompetenční pokrok“, i když reálně pokročilo jen v tom, že si umí vyajíčkovat výsledek.

Jenže dnes je to bohužel taky o tancích. Ty evropské jezdí na elektřinu a mají desetikilometrový kabel. Jinak nikam nedojedou. Platí tedy i ta má prvotní úvaha i zde?

Tank kompetencí:

  • krásně nalakovaný,
  • ekologický,
  • genderově vyvážený,
  • ale nevyjede, protože řidič neumí řadit a nemá dost voltů.

Tank dovedností:

  • starý,
  • rachotí,
  • smrdí,
  • ale jede. Jenže ho nesmíme používat, protože „nenaplňuje rámcový vzdělávací ideál“.

A tak stojí oba tanky vedle sebe, stejně jako v evropské energetice: jeden nefunguje, druhý nesmí fungovat.

A děti?

Děti mezitím sedí v lavici a přemýšlejí, proč se dospělí hádají o to, jestli je důležitější umět vyřešit problém, nebo vědět, jak se ten problém počítá. A musí si připadat jako ti Číňani, kteří sledují Evropu:

„Kluci evropští pomazaní, ten svět je dost jednoduchý. Když chcete, aby dítě něco umělo, tak ho to prostě naučíte. A když chcete, aby to umělo dobře, tak to trénujete. Nic víc. A s těmi tanky to máte taky tak. Dejte jim kapalinu a pojedou, dejte jim jen jiskérku a chcípnou ještě v garáži.“

Ale Evropa? Evropa věří, že když se napíše dostatečně dlouhá metodika, dítě se naučí samo. A když se nenaučí, tak se přidá další metodika. Stejně tak jako zhasnuto se vysvětlí na konferenci. V panelu. Na kulatém stole. V expertní skupině. V podskupině expertní skupiny. V příloze k podskupině expertní skupiny.

Číňan to pochopil. Jeho tanky nebudou stát u silnice s vybitou baterií a cedulí „čekám na sluníčko“. Evropa? Ta zatím hrdě směřuje k tomu, že se stane nejméně vyhřívaným, nejekologičtějším a nejbezbrannějším muzeem. Až nám jednou zastaví nepřátelská obrněná kolona na hranicích, můžeme jim poslat návrh usnesení o radikálním snížení spotřeby munice. Ale hlavně že jsme diskutovali o diverzifikaci ropy. A že jsme si u toho hezky vykřičeli plíce. A s těmi kompetencemi to máte zrovna tak.

Evropa vede energetickou válku, sice hlavně slovy, ale už i na tu ropu dochází. Škola vede kompetenční válku. Tady zatím dovednosti ještě odolávají. A v obou případech platí:

Kdo má zálohu, má výkon. Kdo má výkon, má výsledky. A kdo má výsledky, ten nemusí poroučet větru, dešti. A nikdo k tomu nepotřebuje sebereflexní evaluaci na konci hodiny, a to ještě v písemné podobě, aby ji bylo možno doložit.

Číňan na tyto obě diskuze se dívá sic nejspíš z menší fyzické výšky, ale s o to s větším nadhledem. A ono jim to, světe div se, funguje docela slušně.

Ale to bychom nesměli být v Česku, že jo. Tady radši napíšeme další strategii. A pak další.

A pak se divíme, že děti neumí ani pozdravit, ale umějí reflektovat, proč neumí pozdravit.

Autor: Milan Hausner | neděle 3.5.2026 11:44 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Další články autora

Milan Hausner

Dítě (kuře) v pohodě, rodič v ohrožení

Líheň ve školce spustila ekologickou paniku: děti nadšené, kuřata v pořádku, jen pár maminek vidí v plastové krabičce bránu do velkochovu. Malý experiment, velké morální drama. Tragikomedie hodná prken Národního divadla.

2.5.2026 v 19:14 | Karma: 7,55 | Přečteno: 120x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Panika na prodej

Online noviny po celém světě mají jednu společnou vášeň: když realita není dost dramatická, tak si ji prostě přibarví. A nejlépe krvavě. Titulky musí zářit rudou, i kdyby ve skutečnosti šlo jen o škrábanec

2.5.2026 v 11:59 | Karma: 5,42 | Přečteno: 98x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Proč dává gender AI na zadel

Tak už to prasklo. Zatímco pánové nadšeně svěřují umělé inteligenci psaní e-mailů, generování obrázků vesmírných lodí a simulaci fotbalových sestav z roku 2098, dámy krčí rameny a jdou dělat něco užitečnějšího.

1.5.2026 v 12:35 | Karma: 8,56 | Přečteno: 154x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Budeš doktor… nebo instalatér…státu je to fuk a ještě se diví, že rodičům ne

Máme tu zas květen. Místo třešní a lásky se v rodinách děje to, že máma s tátou půl roku brouzdají weby škol, počítají percentily, které nikde nejsou a ve dvou dnech ruleta rozhodne.

1.5.2026 v 8:00 | Karma: 9,95 | Přečteno: 215x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Svatá Jana a mrcha podle bundy

Ráno si odlepím oči, svět se ještě ani nerozjel,a už na mě vyskočí článek, co si hraje na vědu, ale přitom funí jak elektromotor v posledním tažení. „Studie.“Jasně.Studie asi tak vědecká, jako když teta Božena vědma řekne...

1.5.2026 v 6:29 | Karma: 6,38 | Přečteno: 114x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.
3. května 2026

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...

„Snad se to nevymkne kontrole.“ Požár v Českém Švýcarsku hasí sedm vrtulníků

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)
3. května 2026  8:02,  aktualizováno  11:47

Přímý přenos Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší, na...

vydáno 3. května 2026  11:27

V sobotu oslavil pan Hurvínek sto let od svého prvního představení v Plzni.
Většinu svého života...

Projížďka krajinou UNESCO

ilustrační snímek
3. května 2026  11:18

Ve středu 6. května nabídne Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem netradiční komentované...

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Milan Hausner

  • Počet článků 491
  • Celková karma 8,69
  • Průměrná čtenost 203x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.