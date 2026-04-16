Evoluce proroků, kteří ale poušť viděli z rychlíku
... a každý třetí si myslí, že neuronové sítě rozumí jemu. A tak vzniká nový společenský druh: AI expert, což je něco mezi digitálním prorokem, korporátním šamanem a člověkem, který si přečetl dva články a teď má pocit, že vidí do budoucnosti.
AI expert je jako páv: krásně se předvádí, ale neumí létat. A společnost mu tleská, protože létat už stejně od něj nikdo nečeká: stačí, když to dobře vypadá na sociální síti.
2. Evoluce druhu: Od tabulek k transcendenci
Ještě před pár lety tito lidé žili v klidných ekosystémech:
- office, GDPR, „digitální transformace“, a občas nějaký workshop o time managementu.
Pak přišla AI — a zrodila se digitální metamorfóza, která by se dala popsat jako:
„motýl, který nikdy nebyl housenkou.“
Najednou se zrodili:
- AI stratégové, AI vizionáři,AI futuristé, AI ninjové, a dokonce i AI šeptalové, kteří údajně „cítí energii modelu“. Nejlepší jsou ale AI evangelisté... to je o té víře už v samotném titulu.
Darwin v hrobě přepisuje svoji knihu O původu druhů. „Přežívají ti, kteří se umí přejmenovat.“
3. Ekologie titulů: Džungle plná hologramů
Profesní krajina dnes připomíná džungli, kde se místo lián houpají strategická slova vyjadřující mlhu. Každý strom má jiný nápis:
Rok 2026 přinesl novou éru: AI experti se množí rychleji než samotné modely, ale s kratší životností. Experti vznikají samoplozením. Binární osoby by nejspíš měly mít radost.
- „AI Visionary Strategist“ „AI Ethics Evangelist“"AI Transformation Architect“ „AI Quantum Whisperer“ „AI Ninja“ (což je metafora sama o sobě) AI guru.
Prostě zoologická zahrada, kde se zvířata sama popisují na cedulkách — a každé tvrdí, že je nejchytřejší. Teda ta zvířata leckdy chytřejší jsou. To víte, antropomorfizace ve světě AI je jako doma.
4. Statistická anatomie sebeiluze
Podle terénního výzkumu (metoda: „scrollování LinkedInu do stavu klinické apatie“) platí:
Distribuce populace AI expertů (2026):
- Skuteční experti: 8–12 %
- Implementátoři a procesní experti: 25–35 %
- Evangelisté a influenceři: 40–55 %
- Oportunisté: 20–30 %
- Mystici a ninjové: 3–5 %
Ano, součet přesahuje 100 %. To je v pořádku: někteří lidé patří do více kategorií současně, stejně jako Schrödingerova kočka patří do dvou stavů, pokud je nikdy nikdo nepozve do panelové diskuze.
Další zjištění:
- +480 % nárůst lidí, kteří si přidali „AI“ do titulku mezi lety 2022–2026.
- +900 % nárůst lidí, kteří si přidali „AI“ bez jakékoli změny práce.
5. Sociální rituály: Liturgie neuronového sebevědomí
AI expert má své rituály, které připomínají náboženské obřady digitálního věku:
Rituál zjevení „AI změní vše!“ Proneseno s výrazem proroka, který právě objevil API.
Rituál očištění „Tohle není AI, to je jen automatizace.“ Proneseno, když se něco pokazí.
Rituál nanebevstoupení „Já už AI dělal dávno, jen jsem tomu tak neříkal.“ Proneseno, když se objeví grant.
Rituál sebeobětování „Já tomu nerozumím, ale cítím, že to je správně.“ Proneseno, když se objeví skutečný odborník.
6. AI Act jako katastrofický meteor, který dopadl do influencerlandu
Ovšem tenhle svět má docela velký problém. Evropský AI Act je první dokument, který říká:„Kdo chce mluvit o inteligenci, musí nejdřív rozumět odpovědnosti.“ To je pro mnohé z těchto influencerů jako říct rybě, že musí umět chodit. Jejich specifická koncentrace se nachází ve vzdělávacích metodických institucích, kde si říkají právě těmi tituly, a pro které je odpovědnost zakázaným slovem.
AI Act způsobil:
- masové vymírání evangelistů, rychlou mutaci oportunistů, náhlé zjevení bezpečnostních proroků,a tiché zadostiučinění skutečných expertů, kteří konečně slyší slovo „audit“ i od někoho jiného než od sebe.
7. Metafyzika algoritmu: Nové božstvo bez chrámu
AI se stala moderním božstvem, které nikdo nechápe, ale všichni uctívají. Každý prompt je modlitba, každý model je oltář, každý bug je zázrak.
AI expert je pak kněz, který prodává odpustky ve formě workshopů:
- „Jak AI změní váš život“ „Jak AI změní vaše procesy“ „Jak AI změní vaše děti“„Jak AI změní AI“
Je to náboženství, kde se věří v budoucnost, protože přítomnost je příliš složitá.
8. Filosofická poznámka
AI není zrcadlo inteligence, ale zrcadlo charakteru. Ukazuje, jak rychle se člověk dokáže přejmenovat, aby přežil.
Ukazuje, že největší riziko není v tom, že AI bude příliš chytrá, ale že ji budou řídit lidé, kteří si myslí, že fakt jsou.
9. Závěr: Odpovědnost jako poslední metafora
Skutečný expert ví, že AI není magie, ale matematická poezie, která čeká na čtenáře. Že algoritmus není vědomí, ale zrcadlo lidské nekompetence. A že největší odvaha v roce 2026 není říct „AI změní svět“, ale říct: „Nevím. Ale chci to pochopit.“
Milan Hausner
Pohádka o zázračných trubkách a svěcené vodě
Bylo, nebylo, za sedmi kopci, sedmi uzavírkami a jednou páčkou v neznámém spirituálním stavu, která se tvářila, že ví, co dělá, leželo království. Místo obyčejné vody tam proudila ta svěcená...
Milan Hausner
Ticho, a poslední kelímek od jogurtu
Domácí práce byly vždycky směnný obchod. Ona vynese koš a koupí si nové lodičky. Ty uklidíš koupelnu a koupíš si motorku. A i když si nic nekoupíš, alespoň...tedy...možná dostaneš pochvalu...
Milan Hausner
NaaS - Nerovnost jako služba = jednotná přijímací zkouška
Byznys s přijímacími zkouškami je dnes něco jako globální farmaceutický průmysl, jen místo léků prodává naději. Takže vlastně mnohdy totéž co šarlatán.
Milan Hausner
Manufaktura průměrnosti
Možná trochu studená diagnóza systému, který se tváří jako moderní, vědecký a inkluzivní – a přitom je to pořád stejná průměrná manufaktura jako před x lety ... jen s novým logem a ideologickými hesly.
Milan Hausner
Červená karta z druhé strany, té mediální
Disciplinární komise posvětila červenou kartu. Úmysl nejde prokázat. Jenže když o tom celém přemýšlím, napadají mne úplně jiné souvislosti.
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha
Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Msta za pokutu? Revizorku mimo službu surově zbili, policie hledá útočníka
Mostečtí kriminalisté pátrají po agresorovi, který surově napadl zaměstnankyni tamního dopravního...
V Plzeňském kraji má podle návrhu státu vyrůst 60 větrníků ve zrychleném režimu
V Plzeňském kraji by mělo podle návrhu státu vyrůst zhruba 60 větrných elektráren v tzv. zrychleném...
Kulturně-kreativní obory v Olomouckém kraji ročně utrží přes sedm miliard korun
Firmy a podnikatelé z kulturně-kreativních oborů ročně v Olomouckém kraji utrží přes sedm miliard...
Při domnělých investicích přišli tři muži z Uherskohradišťska o 2,5 milionu Kč
Při domnělých investicích přišli tři muži z Uherskohradišťska nezávisle na sobě v součtu téměř o...
Prodej pozemku k bydlení, 2322 m2, Rychvald
Rychvald, okres Karviná
2 490 000 Kč
- Počet článků 460
- Celková karma 9,43
- Průměrná čtenost 207x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.