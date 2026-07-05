Evička (nebo klidně Evžen): Generál bez armády a mistr republiky v brblání
Syndrom vysloužilého ředitele, zasloužilého kádra nebo neomylného inženýra, který trpí chronickou potřebou mistrovat vesmír, totiž na pohlaví nehledí.
Naše Evička (či pan Evžen) už sice nějaký ten pátek parazituje na důchodovém systému, ale mentálně ze své vedoucí židle vlastně nikdy neslezla. Kdysi byla zvyklá, že když na chodbě zakašlala, podřízení preventivně polykali paralen. Léta letoucí kormidlovala chod dějin (nebo alespoň chod jednoho menšího oddělení) a z titulu své funkce měla patent na rozum. Když pak s pompou odevzdala klíče od kanceláře, její chorobná potřeba řídit planetu pochopitelně nezmizela. Pouze se plynule a s nebývalou drzostí přenesla z vyděšených podřízených na mnohem tučnější a zábavnější terč: na Vládu České republiky.
Dnes je z ní nekorunovaná mistryně neoficiálního národního sportu: plivání na cokoliv, co ti nahoře udělají. Její politická filozofie se dá shrnout do jediného sebevědomého odfrknutí: „Kdybych já tohle udělala za svých let, tak mě vyrazí, za tohle všechno můžou ti diletanti nahoře.“ Ať už tam zrovna sedí kdokoliv.
Zatímco obyčejní smrtelníci musí k navázání konverzace hledat složitá témata, této vysloužilé autoritě stačí v čekárně u doktora nebo ve frontě na zlevněné máslo teatrálně protočit panenky a ucedit nějakou jedovatost na účet Strakovy akademie. Je to její zoufalý pokus dokázat okolí: Podívejte, já jsem pořád ten bystrý a kritický mozek, co by to tu zvládl uřídit lépe s prstem v nose!
Její argumentační gymnastika přitom popírá elementární logiku. Evička má totiž z pozice „toho, co už má něco za sebou“ předem připravený hejt na jakýkoliv myslitelný krok kabinetu; a to rovnou z obou stran barikády. Pro jistotu.
- Zbrojení a obrana: Vláda nakoupí novou techniku a zvedne rozpočet armádě? Evžen okamžitě rudne a spouští kulometný monolog o válečných štváčích, amerických poskocích a o tom, že ty vyhozené miliardy měly jít raději „našim lidem“. Pokud by ale vláda armádu seškrtala, ten samý Evžen plynule přepne do módu zhrzeného stratéga a začne lomit rukama, že jsme pro smích celé Evropě, a že za jeho let na vojně byla aspoň nějaká disciplína, zatímco dnes by naši zemi dobyl i skautský oddíl.
- Zahraniční politika: Vláda se snaží držet basu s Evropskou unií a Západem? Okamžitě jsme v jejích očích „ponížení lokajové Bruselu“, kteří zaprodali národní suverenitu za dotace. Kdyby si ovšem kabinet postavil hlavu a začal trucovat, Evička se chytne za srdce, že z nás ti diletanti dělají izolovaný skanzen, dělají nám ostudu po celém světě a táhnou nás zpátky na východ.
- Ekologie a energetika: Stát podpoří obnovitelné zdroje? To je jasný „zelený teror“, ekomarxismus a cílená likvidace našeho průmyslu! Pokud ale stát na ekologii šlápne na brzdu, rázem je to důkaz, že jsme zaostalý absurdistán, ve kterém se udusíme uhelným prachem, zatímco vyspělý svět nám utekl do 22. století.
- Důchodová reforma: Posunou věk odchodu do penze? Evička okamžitě křičí o novodobém otrokářství a cílené likvidaci seniorů. Nechají to být? Ta samá Evička si nasadí brýle makroekonoma a začne kázat o tom, že tenhle laciný populismus zruinuje státní kasu a že ti nahoře nemají koule na nepopulární rozhodnutí.
Evička ani Evžen ve skutečnosti nepotřebují žádná fakta, kontext nebo nedejbože řešení. Jim ke štěstí bohatě stačí stejně zhrzené publikum. A tahle cílová skupina je naprosto specifická. Jsou to převážně příslušníci party dřívějších kápů, bývalí náměstci a zasloužilí šéfové, kteří dnes prožívají brutální srážku s realitou.
Jejich majestát je totiž v troskách. Doma je na slovo neposlouchá už ani klika u dveří. Vlastní manželka jejich strategické geopolitické analýzy s přehledem filtruje jako šum a odměňuje je pouze příkazem, ať jdou vynést tříděný odpad. A ten absolutní, definitivní hřebíček do rakve jejich ega? Rodinný pes. Když si bývalý kádr stoupne do obýváku, narovná záda a zkusí si velitelsky zařvat „K noze!“, a ten přitloustlý, paličatý drsnosrstý jezevčík se na něj jen znechuceně podívá, ostentativně zívne, otočí se zadkem a jde raději demonstrativně sežrat jeho oblíbenou bačkoru... to je pro dřívějšího pána tvorstva skutečné Waterloo.
Útočiště tak nacházejí na internetu, kde se rodí jejich druhá, digitální autorita. Stačí si založit blog a s pocitem absolutní, neochvějné odvahy vyťukat do klávesnice klidně tu naprosto největší, fakticky zcela vykloubenou hovadinu o tom, jak nás zítra Brusel donutí jíst cvrčky a vláda nám zdaní i dech. A pak už se jen dostaví čirá extáze. Jakmile u článku začne naskakovat karma, hromadí se palce nahoru a souhlasné komentáře od podobně laděných vysloužilců, Eviččino (či Evženovo) pošlapané ego zažívá mocnou resuscitaci.
Ten pocit blaženého uspokojení, když digitální dosah roste, funguje jako dokonalé anestetikum na domácí ignoranci. S každým dalším sdíleným blábolem jejich sebevědomí spokojeně a nezadržitelně kyne. U zářícího monitoru znovu nabývají pocitu, že jsou jedinými nositeli zdravého rozumu, bez jejichž nekonečné moudrosti by se ta zeměkoule zaručeně přestala točit.
Zkrátka, každý blázní po svém. Vášní tohoto konkrétního archetypu se stala nezlomná, až heroická odvaha postavit se systému. Skutečně upřímně věří, že kázat z gauče pravdu do internetové tmy vyžaduje lví srdce. Cítí se jako neohrožení disidenti dnešní doby, kteří se jako jediní nebojí tnout do živého. A co na tom, že tato virtuální statečnost ve skutečnosti nenese vůbec žádnou reálnou zodpovědnost a že tenhle neohrožený bojovník proti globálním elitám nakonec musí potupně vyklidit křeslo v obýváku, jen aby nenaštval vlastního jezevčíka. Důležité je, že ve svých očích pevně drží prapor odboje a toho univerzálního viníka za své zpackané odpoledne mají pokaždé spolehlivě naservírovaného na stříbrném podnose ve večerních zprávách.
Milan Hausner
O iluzích, tentokrát z jiného pohledu
Váhal jsem, zda mám opět do diskuze vstoupit, protože pro valnou většinu čtenářů jsou tato témata poměrně vzdálená. Nicméně článek sám o sobě staví celou řadu iluzí, které jsou v realitě možná mnohem závažnější.
Milan Hausner
Zápisky z digitálního bojiště
AI není jen téma, o kterém můžeme tady na blogu tlachat a vzájemně si honit svá ega, kdo o tom co ví, nebo spíš neví. Pojďme se raději podívat, kam to celé může vést, pokud ...nedáme této technologii rozumné mantinely.
Milan Hausner
Vodicí lanka: Pevnější než ocel, utkaná z vašeho ega
V klasickém loutkovém divadle jsou vodicí lanka viditelná, tenké nitě, které mechanicky zvedají dřevěné paže. V kognitivní válce by taková hrubost neprošla.
Milan Hausner
Mýtus neutrální AI
Pan Urban vznesl v diskuzi dva příspěvky k AI a jejich hodnotách. Protože jde v jeho chápání o zásadní stanovisko, dovolím si je v rámečku odcitovat a přidat komentář. Shodou okolností se takřka shodná polemika objevuje
Milan Hausner
Revival psychedelik, ale jen někde...
Pohled na léčivé účinky psychedelik, jejich historii v čele s legendární Sadskou a současnou renesanci ukazuje, že česká psychiatrie hraje v celosvětovém kontextu naprosto výjimečnou roli.
|Další články autora
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro
Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...
50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu
Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům....
Zapomeňte na nabíječky, Bigster kombinuje LPG, elektřinu a pohon 4x4. Vzali jsme ho do bláta
Namířeno na české řidiče. Za cenu lehce nad 700 tisíc korun vznikl mix, který jinde nenajdete. Nová...
Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?
Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už...
Aňa Geislerová rozzářila filmový festival v Karlových Varech
InterSucho: Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a části Olomouckého kritický
Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a ve velké části Olomouckého kraje je už kritický, uvedli...
Úsek cyklostezky Ohře u Lokte je po uzavírce kvůli pádu kamení opět průjezdný
Úsek cyklostezky Ohře u Lokte na Sokolovsku, který byl od počátku týdne kvůli popadanému kamení...
Výlety s dětmi v Praze: Kam vzít milovníky dinosaurů, vesmíru, železnice a zvířat?
Kam vyrazit s dětmi? Otázka, kterou si hlavně o víkendech klade snad každý rodič. Slunečné letní...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 619
- Celková karma 8,52
- Průměrná čtenost 193x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.