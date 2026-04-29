Evangelium udržitelnosti v korporátní kultuře

Zapomeňte na uhlíkovou stopu. To je jen drobná šmouha v celosvětovém trendu udržitelnosti… VŠEHO. Panečku, dnešní svět dává tolik nádherných příkladů, jak si lze svět udržet… od Perského zálivu až po Donbas.

Všude jinde ovšem vládne ESG jako opravdový kult. Mystika prolíná stávající hospodářskou mluvou a mění udržitelnost málem v posvátné symboly a excel (přinejmenším) za ikonu.

V roce 2026 už ESG není strategie. Není to ani reporting. Je to kult.

Korporace se přestaly tvářit, že zachraňují planetu;— teď zachraňují samy sebe před tím, aby vypadaly, že planetu nezachraňují. A jako každý kult mají i ony své rituály, své kněze, své oběti a své posvátné tabulky.

Desatero Korpokultu ESG

Měřitelný ESG dopad V korpokultu se nevěří na realitu: věří se na metriky. Strom není strom, ale „indikátor environmentálního výkonu“.
Když shoří, je to „negativní trend“. Když shoří celý les, je to „rituální očista ekosystému“.

ESG reportování poháněné umělou inteligencí AI je nový velekněz.
Sbírá data, očišťuje hříchy, přepisuje historii. Když zjistí, že firma lže?
Provede „překalibraci pravdy“. V korpokultu se tomu říká zázrak.

Odpovědné řízení umělé inteligence

Etická AI je jako svatý relikviář: všichni ho ukazují, nikdo neotvírá.
Morální kompas se používá jen jako dekorace na auditech. A když se rozsvítí varování? Kněží compliance jej přelepí nálepkou „v souladu s politikou společnosti“. Říká se jim DPO.

Biodiverzita a přírodní rizika

Příroda je v korpokultu účetní entita. Motýl = riziko. Včela = potenciální ztráta. Les = volatilní aktivum. Vyhynutí druhu = „přirozená optimalizace portfolia“.

Přísnější ESG regulace

Regulace píší ti, kdo je mají dodržovat. To už není regulace: to je kanonická korporátní fanfikce. A jako každá fanfikce: čím absurdnější, tím víc se tváří, že je závazná.

Růst udržitelného financování

Zelené dluhopisy. ESG úvěry. Udržitelné investice. Povolenky. Když už svět hoří, aspoň ať to má dobrý výnos. A když ne? Přebarvíme graf na zeleno. V korpokultu je zelená barva posvátná — zakrývá hříchy i realitu. Nic nového, tohle už přece věděl už Honzík z Husince.

Integrace cirkulární ekonomiky

Cirkularita je nový mantrický zpěv. Recyklujeme plast, odpad, a hlavně minulé sliby. Některé firmy už recyklují i loňské závazky. Stačí změnit font a přidat slovo „holistický“.

Sociální spravedlnost a lidský kapitál

„Lidský kapitál“ posvátný výraz pro lidi, kteří mají být šťastní, produktivní a nejlépe levní. Diverzita je rituální dekorace na výroční zprávě.
Taková ta, co se dobře vyjímá vedle hrubého příjmu a missky z fotobanky, která s firmou nemá nic společného.

Transparentní dodavatelské řetězce

Transparentnost znamená, že přesně víme, odkud pochází problémy. A můžeme je s klidem ignorovat, protože máme certifikát. Když je problém příliš velký, přesune se do poddodavatelské vrstvy, kde se zázračně stává „mimo náš dosah“. V korpokultu se tomu říká transcendence odpovědnosti.

ESG metriky řízené dopadem

Dopad má dopad, který má dopad. A všechno jsou to „rozhodovací kvality“. Když už svět končí, aspoň to změříme. A pokud to nejde změřit, tak to neexistuje. V korpokultu je neměřitelné automaticky kacířství.

Korporátní spása

ESG v roce 2026 není o záchraně světa. Je to o tom, aby firmy mohly říct:
„My jsme udělali maximum — máme na to dashboard.“

A tak se modlíme k novému svatému: Svatý editore, ochraň nás před realitou, nebo ji alespoň přeformátuj.

Na základě vlastního promptu ...gemini AI

Autor: Milan Hausner | středa 29.4.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Milan Hausner

  • Počet článků 482
  • Celková karma 9,02
  • Průměrná čtenost 204x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

