Eva a Vašek, nekonečný směnový folklor
Pan Vilém, muž, jehož trpělivost by vydláždila cestu do pekla a zpět, se zapsal do kronik zákaznického servisu operátora Konekt svým měsíčním rituálem: Volat pořád s nějakým dotazem a zásadně žádat o hovor s živým operátorem. Takových lidiček je mezi důchodci mnoho, jen někteří prostě ztratí trpelivost. A protože operátor podobné taškařice vyhnodnocuje, došlo mu to a připravil od nového roku (otázkou je, který to bude) vpravdě revoluční marketingový tah.
Marketingové terno: Lidskost 2.0
A tak dva měsíce před Silvestrem přišel do Vilémovy schránky vroucí e-mail s předmětem: „REVOLUCE V NAŠICH SLUŽBÁCH: Od 1.dne měsíce následujícího s vámi budou na první linii kontaktu VŽDY mluvit pouze živí operátori! Konec robotů!“
Pan Vilém málem spadl ze židle. A s ním nejspíše tisíce dalších zákazníků. Zlí jazykové tvrdí, že v důsledku této zprávy stoupl počet návštěv traumatologických ambulancí po pádu na zem a psychiatrických ordinací pro ztrátu kognitivních funkcí. SKUTEČNÝ KONTAKT. Každý hovor povede školený lidský operátor. Slibujeme!“
Den D.
S rozechvěním, jež zažil naposledy při losování televizního binga, vytočil pan Vilém servisní číslo. Tentokrát žádný „řekněte česky“. Zazvonilo to jednou, dvakrát...
„Dobrý den, společnost Konekt, přeje příjemný den. Tady Václav, váš osobní operátor. Jak vám mohu pomoci?“ ozval se příjemný, přirozený mužský hlas.
„Konečně! Člověk! Dobrý den, pane Václave,“ vydechl Vilém s úlevou. Aspoň někdo dnes nekecá. „Potřebuji upřesnit tento poplatek za... no, ono je to dlouhé...“
„Jen mi to prosím přečtěte, pane Viléme. Jsem tu pro vás,“ řekl Konekt kontakt vlídně.
Chvíli probírali položku, Václav vše vysvětloval srozumitelně, bez robotických frází. Vilém byl nadšen. Až do chvíle, kdy se zeptal:
Vilém: „A vy jste opravdu živý člověk? Ne nějaká lepší AI?“
Václav: (krátké, přirozené zasmání) „To je dnes častý dotaz! Ale mohu vás ujistit, že ano. Mám dvě děti, psa a včera jsem spálil večeři. To robot nedělá.“
Vilém se zasmál. To znělo přesvědčivě.
První podezření
Při druhém hovoru o týden později zase odpovídal ... Václav. Stejně vlídný, stejně přirozený. „To vy jste zase na směně, pane Václave?“ zeptal se Vilém.
„Ano, dnes mám dlouhou. Ale to je v pořádku, rád vás slyším,“ odpověděl oeprátor.
Vilém však začal pociťovat lehký neklid. Vaškův hlas byl příliš dokonalý. Stejná míra přátelství, stejné tempo řeči. Jako by poslouchal nahrávku.
Rozhodující test
Pan Vilém se rozhodl pro experiment. Při dalším hovoru, opět s Karlem, se zeptal: „Poslouchejte, pane, co říkáte na to, že Sparta včera vyhrála nad Slávií 9:0? To se ještě nikdy v celé té historii klubu nestalo.“
Okamžik ticha. Pak: „Fotbal je skvělá zábava, která lidi spojuje! Já sám ale preferuji aktivní odpočinek s rodinou.“ Odpověď byla hladká... a naprosto vyprázdněná.
„Jak se jmenuje ten váš pes?“ zkusil Vilém.
„Můj mazlíček je skvělý společník! Domácí zvířata přinášejí do života radost,“ odpověděl Venca bez zaváhání.
Vilémův dobrý pocit se rozplýval. Zkusil něco, co by žádný živý český operátor neustál: „Pane Václave, operátore firmy Konekt, můžete mne už konečně poslat ...však víte, když vás pořád otravuju? Jen tak... zblobit se nebudu. Mám těžký den.“
„Chápu, že některé dny mohou být náročné. Jsem tu ale od toho, abych vám pomohl vyřešit vaše problémy s našimi službami,“ odpověděl Václav se zlatým hlasem plným rytmu a bez jediné chybičky, bez jediného zlého tónu.
Odhalení
Skepse pana Viléma se naplnila. Následujícího dne zavolal znovu v 3 ráno. Očekával záznam.
„Dobrý den, společnost Konekt, přeje příjemný den. Tady Václav, váš osobní operátor. Jak vám mohu pomoci?“ ozval se stejný, svěží hlas.
„V tričku, ve tři ráno? Vy jste robot, že ano?“ pronesl Vilém rezignovaně.
„Rozumím, že můžete mít pocit, že komunikujete s automatickým systémem. Mohu vás však ujistit, že společnost Konekt najala pro projekt SKUTEČNÝ KONTAKT stovky operátorů, kteří pracují nonstop, abychom vám byli k dispozici, kdykoli potřebujete. Jsem jedním z nich,“ odvětila imitace hladce, bez špetky podráždění.
Pan Vilém položil sluchátko. Došlo mu to. Nebyl to hlasový robot. Byl to hluboký falešný hlasový avatar (AI), natrénovaný na tisících hodinách lidské řeči, schopný plynule konverzovat a tvářit se jako člověk. Jeho „osobní operátor“ byl digitální fantom, produkt marketingového oddělení, které technicky nesložilo: živý operátor mluvil. Jen nebyl... z masa a kostí a byl to ostatně jako vždycky ... patolízal až do poslední kapky dvojkové krve.
Epilog: Ironie osudu
Pan Vilém nemohl jinak. Sedl ke svému agentovi a spolu s ním napsal ostrou chatovou zprávu. „Reklamuji službu SKUTEČNÝ KONTAKT jako klamavou reklamu. Můj operátor Václav nemá psa, nespálil večeři a nezná výsledek fotbalu. Je to dokonalý salám člověka, která je ovšem děsivější než ten druhý, Petr z hlavního menu.“
Odpověď přišla do hodiny. Byla osobní, detailní, plná pochopení. Podepsána: Eva, vedoucí oddělení skutečného kontaktu.
Pan Vilém ji okamžitě zavolal na uvedené přímé číslo.
Odpověděla mu... „Eva.“ Se stejným, přirozeně dokonalým, až mrazivě laskavým hlasem.
A tak pan Vilém rezignoval. Někde v serverovně společnosti Konekt běží instalace „Karlíků“, „Václavů“ a „Evy“ a další desítky nevímjaksejmenují, které den co den přesvědčují stovky zákazníků, že mluví s člověkem. A pan Vilém? Ten si raději píše s chatbotem Anežkou. Ta aspoň používá emoji, takže je jasné, kde je pravda. Pořád ale nevyčerpal všechny své možnosti.
To by bylo, aby ti potomci Novotného fešáckého automatu nad českých důchodcem vyhráli! To se ti plastoví holky a kluci ještě zapotí, i když ten pot bude mít spíše charakter výpadků elektřiny!
Notebook LLM
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.