EU ve světle kynologického experimentu
Je to metafora tak přesná, že by ji měli vytesat do mramoru před Berlaymontem, ústřední nervovou soustavou evropské byrokracie.
Pes na řetězu: když Evropa přitáhne
Tohle je moment, kdy EU řekne:
„Milé členské státy, tohle je vážné. Tady není prostor pro kreativitu.“ Typicky: regulace chemických látek, bezpečnost potravin, GDPR (pes se ani nehne, jen tiše kňučí pod tíhou dokumentace) Řetěz je pevný, jasný, nekompromisní. A státy se tváří, že je to útok na jejich svobodu, i když by bez toho řetězu nejspíš sežraly vlastní boty.
Pes na vodítku: když Evropa věří, že to zvládneme sami
Směrnice. Zlatý střed. Pes může odběhnout, ale jen tak daleko, aby se ještě dal přitáhnout zpět.
Evropa říká: „Tady je cíl. Jak ho dosáhnete, je vaše věc. Ale dosáhněte ho.“
A státy odpovídají:
- Francie: „My to uděláme po svém, ale ještě přidáme něco navíc, aby bylo jasné, že jsme kulturní velmoc.“
- Británie (dokud byla uvnitř): „My to uděláme po svém, ale méně, protože svoboda.“
- Česko: „My to uděláme přesně, ale pak se budeme deset let soudit o definici pohotovosti.“
Vodítko je pružné. A pružina je často to jediné, co drží celý projekt pohromadě.
Pes bez vodítka: když Evropa jen doufá
Doporučení. Stanoviska. Morální apely.To je situace, kdy EU říká:
„Bylo by hezké, kdybys nelezl na gauč.“ A státy odpovídají:
„Jasně, určitě…“
A pak si na ten gauč lehnou, otevřou si pivo a zapnou televizi.
4. Pes, který chce odběhnout: národní identita v praxi
Tady se odehrává ta pravá evropská tragikomedie. Každý stát má svého psa — a každý pes má jiný temperament:
- Italský pes běhá v kruzích, gestikuluje tlapkami a dožaduje se výjimky pro olivový olej.
- Německý pes jde přesně podle pravidel, ale chce, aby všichni ostatní šli taky.
- Francouzský pes odbíhá k nejbližší boulangerii.
- Polský pes se snaží utéct na pole.
- Český pes se tváří, že je na volno, i když je na vodítku, a občas předstírá, že vodítko neexistuje.
- A Brusel?
Ten stojí uprostřed parku, drží 27 vodítek, snaží se nezamotat a říká si: „Hlavně klid. Hlavně klid. Hlavně klid.“
Pes, který se vrací: evropský paradox
A tady přichází pointa, která je tak absurdní, že je vlastně krásná.
Ať už pes odběhne jakkoli daleko, vždycky se nakonec vrátí.
Proč?
Protože: chce dotace, chce přístup na trh, chce bezpečnost, chce stabilitu,chce mít komu nadávat, když se něco nepovede.
Evropa je jako majitel psa, který ví, že pes občas uteče za zajícem, ale nakonec se vrátí, protože ví, kde má misku.
A co ten řetěz?
Řetěz je strašák. Řetěz je mýtus. Řetěz je to, čím se straší děti a euroskeptici. Ve skutečnosti je řetěz používán jen výjimečně — a většinou na věci, které by jinak skončily katastrofou.
Evropa ví, že když dá psovi řetěz, musí to být opravdu nutné. A že když ho dá moc často, pes se utrhne. A když ho nedá nikdy, pes uteče.
Takže se hledá rovnováha. Každý den. V každé směrnici. V každém trialogu. V každém překladu do všech jazyků.
Evropská legislativa je vlastně kynologická akademie, kde se učíme:
- jak držet vodítko,
- jak nepřetáhnout,
- jak nepovolit,
- jak se nezamotat,
- jak se nezbláznit.
A přesto — nebo právě proto — ten pes pořád běhá, pořád se vrací, pořád žije.A to je možná největší evropský úspěch:
27 psů, jedno vodítko, a žádný se zatím neprokousal ven.
Milan Hausner
- Počet článků 328
- Celková karma 9,14
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.