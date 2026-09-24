Estetika moderního poddanství: Vláda jedince a výroba nadšeného souhlasu
O tom ale nechci psát, to už je holt kolorit doby a svědčí to o naprosté odtaženosti těch směšných postaviček od reality. Pro mne je ale mnohem horší něco docela jiného.
Moc už totiž dávno nepotřebuje obušky ani přímé grobiianství, furiantství či prostě klaunovství. Pochopila totiž něco mnohem rafinovanějšího: nejúčinnější formou kontroly je ta, kterou si poddaní sami vydupou a s úsměvem odsouhlasí.
Moderní autoritářství se nenalodí v tanku, ale usmívá se z předvolebních plakátů, mluví o „spontánní vůli lidu“ a zaštiťuje se frázemi o jednotě a občanské angažovanosti. A to je mnohem horší a zákeřnější metoda.
Skutečnou tvář moci a autokracie nepoznáte v momentech, kdy rozdává drakonické rozkazy či vtipné bonmoty.
Poznáte ji tehdy, když se podřízení „z vlastní vůle“ rozhodnou obětovat vlastní integritu ve prospěch jediného vládce.
Když se poslušnost stane ctností
Zatímco v drobných institucích se tato dynamika testuje v bezvýznamném měřítku, na úrovni celého státu a vedení jedince se mění v plnohodnotný nástroj moci. Autokracie se zřídka rodí ze dne na den skrze krvavý převrat; mnohem častěji se vkrádá zadním vchodem tam, kde se společnost dobrovolně vzdá kritického myšlení výměnou za iluzi pevné ruky a vůdcovy ochrany.
Když stát či mocenský aparát ovládne silný jednotlivec, systém kolem něj okamžitě začne fungovat jako dokonale promazaný generátor loajality.
- Vazby závislosti: Státní správa, veřejné instituce, dotační programy i kdysi autonomní prostory se přizpůsobují jedinému středu moci.
- Preventivní sebecenzura: Nikdo nemusí vydávat cenzorské dekrety. Lidé sami, s předstihem a velmi opatrně odhadují, co se od nich očekává, aby neohrozili své pozice, kariéru nebo živobytí.
- Kult vůdce: V takovém prostředí se poslušnost přestává vnímat jako slabost a začíná se vydávat za projev vlastenectví, loajality a oběti pro „vyšší dobro“.
Viditelná výjimka jako nejspolehlivější bič
Právě v tomto dusném kontextu se naplno projeví mechanismus, který obnažuje podstatu autokratického myšlení. Vzpomeňte si na jakýkoliv uzavřený systém – ať už jde o politické hnutí, státní úřad, nebo třeba školské prostředí formující mladou generaci.
Když se blíží volby nebo boj o moc, stane se zázrak:
objeví se podřízeni, kteří „zcela spontánně“, bez jediného pokynu shora, sami zorganizují velkolepou kampaň pro svého šéfa.
- Dokonalé divadlo: Jak dojemné. Jak dokonale načasované pro kamery.
- Skrytá nerovnost: V hierarchii, kde jedna strana drží v rukou klíče od hodnocení, kariéry, dotací a budoucnosti, však neexistuje nic jako čistá dobrovolnost. Pan Babiš by mohl vyprávět, jak je to s dobrovolným trusem (ježišmarja, trustem).
- Strach v přestrojení: Podřízení nelepí plakáty z čiré lásky. Dělají to proto, že systém v nich hluboce internalizoval obavu z toho, co by se stalo, kdyby řekli: „Ne, děkuji, do toho s vámi nepůjdeme.“
Tato viditelná výjimka: kdy lidé údajně sami obětují svůj čas ve prospěch nadřízeného: je nejlepším důkazem toho, že pravidlo moci funguje bezchybně. Kdyby svoboda skutečně existovala, nikdo by neměl potřebu její přítomnost tak křečovitě dokazovat divadlem plným nadšených tváří.
Konec iluzí
Dokud budeme tleskat těmto inscenacím loajality a budeme vydávat strach z nesouhlasu za projev oddanosti vůdci, budeme dál žít ve společnosti, kde se autokracie cítí jako doma.
Skutečná svoboda totiž žádné PR kampaně, dojemné příběhy o obětavosti ani povinný úsměv nepotřebuje. Vypadá úplně jinak: je to stav, kdy se nikdo nemusí ohlížet přes rameno ani počítat s existenčními důsledky, když mocnému do očí řekne obyčejné, lidské „ne“.
Vidíte v dnešní české společnosti spíše návrat k tomuto dobrovolnému poddanství vůči silným jednotlivcům, nebo spíše sílící odpor vůči mechanismům moci?
Milan Hausner
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