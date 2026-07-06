Epopej o řemeslníkovi, co se bál větru a vlastní existence
Dnes už víme, že ten „štětec“ byl nejen bez štětin, ale i bez páteře. Z onoho „čestného řemeslníka“ se stal mistr světa ve výmluvách, za které by se nestyděla ani pětiletá Anička, co říká: „Já jsem to udělala, ale jen maličko.“
První rok byly výmluvy ještě „profesionální“ (přípravná fáze na oknech):
- Jaro: „Nejde to, pane, dřevo v rámech oken dýchá. Počkáme, až se země prohřeje a dřevo přestane trpět klaustrofobií.“
- Léto: „Je vedro jak v peci, barva by mi na těch oknech roztekla dřív, než bych ji rozetřel. Musíme počkat na podzim.“
- Podzim: „Lítá mi tam listí do čerstvého laku, to by byla ostuda. Čekám na první mráz, ten listí přibije k zemi.“
- Zima: „Mám astma ze sněhu. A navíc mi zmrzla pěnovka v dodávce, okna teď nesmím ani otevřít, jinak prasknou.“
Když přišlo druhé jaro, přesunul se k brance a začal se předhánět v kreativitě:
- Velké finále aktivity: Jednou skutečně přijel. S velkou slávou vybalil nářadí, rozvrtal futra u branky tak, že nešla ani otevřít, ani zavřít, a s pocitem dobře vykonané práce odjel pro „speciální tmel“. Už se nevrátil.
- Flexa-horor: „S tou brankou nemůžu hnout, spadla mi flexa na nohu. Jo, a ta flexa je rozbitá, tak si musím koupit novou. Ale v týhle hospodářské krizi radši šetřím, takže počkám na výprodej.“
- Diagnóza Dna: „Bolí mě nehet u palce, to víte, dna z toho neustálého sezení v autě. Doktor nařídil přísný klidový režim, branka musí počkat.“
Vrchol přišel minulý týden, kdy mi s vážnou tváří oznámil:
„Já bych vám to chlapče (mně je 70) dodělal, ale mám teď takovou fázi, že když vidím ten váš rozestavěný práh u branky, dostanu úzkost. Cítím se jako ve školce. Mám úzkost z práce. Já prostě nevím, kde začít, tak se radši dívám z okna na stromy.“ Že mu občas umřela babička, zlomil si nohu, nepřišly honoráře, to už je jaksi samo sebou.
Finální tečka:
Dneska ráno přišla SMS whatsupem: „Omlouvám se, venku fouká a já nemám rád, když mi fouká do uší. Končím, nastupuji na vládní úřad strategické komunikace.“
A je to venku. Všechno do sebe zapadlo. Ten muž neopravoval okna, on celou dobu piloval metodu, jak lakovat realitu. Dva roky trénoval na lidech, jak vyprázdnit význam slov, až z nich zbyla jen hořká pachuť. Rozvrtaná branka? To nebyla fušeřina, to byla metafora.
Teď jde své „řemeslo“ povýšit na státní úroveň. Je to dokonalá symbióza: člověk, který za dva roky nedodělal ani okno, ani branku, je pro úřad Strategické komunikace naprostý poklad. Tam totiž nehledají řemeslníky, co dělají práci, ale profesionální influencery, co dokážou s ledovým klidem vysvětlit, že když se nic nedělá, je to ve skutečnosti prozíravá strategie.
Ať žije nový stratég! Teď už se nemusí bát, že mu bude foukat do uší, na vládní chodbě je totiž vzduch tak hustý od lží a výmluv, že tam nepronikne ani vánek. A já? Já jsem jen sponzoroval školení budoucího státního tajemníka pro nicnedělání. Dobrá investice do českého bizáru, co říkáte? Je to ten nejlepší kandidát na ministra něčeho, co sice nefunguje, ale zato se o tom zatraceně krásně mlží.
PS: Že je to celé jen story? Možná ano, možná ne...možná kousek, možná všechno... příkladů by se našla celá řada...
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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