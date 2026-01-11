Epitaf lidského kontaktu na samoobslužné pokladně
Stojím před řadou lesklých terminálů, jejichž dotykové obrazovky odrážejí unavené tváře lidí, kteří se už ani nepokoušejí navázat kontakt. Samoobslužné pokladny – tyto chladné, pípající oltáře efektivity – nás nešetří jen front, ale postupně i posledních zbytků lidské interakce v tomto sterilním prostoru. A co zbývá té za pultem? Prodavačce, jejíž svět se scvrkl na roli dozorce nad stroji a pomocníka při nečekaných položkách. Mnozí tu v diskuzích vyjádřili svým způsobem spokojenost s touto novou službou. Já vám prostě nevím...
Kyselost paní prodavačky není vrozená vlastnost, ale kyselina erodující duši. Každý den sleduje, jak její role mizí, jak je redukována na živou nápovědu pro ty, kteří si nevědí rady s rajčaty bez čárového kódu. Její úsměv, pokud kdy existoval, zakysnul jako mléko zapomenuté na slunci. Z očí jí vyzařuje druh hořkosti, která vzniká dlouhodobým pocitem zbytečnosti. Není nepřátelská z povahy – je nepřátelská z profese, která jí pomalu, ale jistě ukusuje důstojnost.
A my? My, zákazníci, jsme se stali spolupachateli tohoto osamění. Hlavy skloněné nad obrazovkami, vyhýbáme se očnímu kontaktu nejen s ní, ale i mezi sebou. Každý sám ve své bublině účtenek a plastových sáčků. Samoobsluha je iluze volby – nevolíme si pohodlí, volíme si izolaci. Každé pípnutí potvrzujícím naskenovaný výrobek je dalším krokem do samoty, kde jediným společníkem je stroj s neutrálním hlasem nabádající: "Vložte položku do nákupní oblasti."
Osamění zde není absencí lidí, ale absencí smysluplného spojení. Je to osamění sdílené, kolektivní, a proto paradoxně ještě palčivější. Všichni tušíme, že něco zásadního mizí – ona drobná lidská gesta: "Máte toho dnes hodně?" "To barva vám opravdu sluší," "Počasí je dnes hrozné, že?" – mikrokosmos společenskosti, který držel tkanivo běžného dne pohromadě.
Prodavaččina kyselost je jen symptom. Je to kyselost systému, který ji i nás uvěznil v efektivitě zbavené humanity. Její pohled plný výčitek není namířen proti nám, ale proti situaci, v níž jsme všichni uvězněni – ona za pultem, my před ním, všichni na opačných stranách technologického pokroku, který nám slíbil svobodu, ale dal nám jen tichou, efektivní samotu.
Až příště uslyšíte stroj říkat "Děkujeme za nákup," vzpomeňte si, že to není vděčnost, ale epitaf. Epitaf poslední lidské interakci v místě, kde se lidskost stala nepřiměřeným zbožím, které si už nemůžeme dovolit ani my, ani ona – ta kyselá žena za pultem, která možná, jen možná, jednou taky chtěla být viděna jako člověk, ne jako překážka na cestě k pokladně, která už vlastně není pokladnou, ale hrobkou drobných lidských spojení.
Pan Špáta vyslovil v reakci na můj blog obavu z regulací státu na služby a jejich přístupnost seniorům. Mám jen pocit, že tento typ pokladen, byť jde o firemní politiku, je pro tuto skupiny možná horším příkladem. Možná, jen tím, že je zatím máme krátce...i senioři si zvyknou... Daleko víc mne mrzí, že těch pár prostých slov a vět u té pokladny prostě zmizí v analogové historii a zbude nám jen ta zářná budoucnost digitální, co září vším možným ...
Milan Hausner
Jak mne málem v Tunisku podruhé oženili
Jsou chvíle, kdy si člověk říká: „Tohle nechci nikdy zažít znovu.“ A pak přijde čas, pivo, kamarádi... a najednou je z toho zlatý hřeb večera.
Milan Hausner
Grok, deepfaky a digitální svlékání: Anatomie jednoho technologického trapasu
Když se řekne „AI revoluce“, většina lidí si představí roboty a věci kolem. Realita roku 2026 je ale mnohem poetičtější: největší technologickou inovací se stalo digitální svlékání kohokoli bez jakéhokoli souhlasu.
Milan Hausner
O Hamletovi, poštovní schránce, alchymii a paní Kateřině navíc...
Tak tedy: zrušili pár schránek v království Dánském. Státní pošta se modernizovala, služby běží dál – e-mailem, portálem, výdejními místy. Jde o banální správní úpravu, technokratické šťouchnutí do mechanismu služeb.
Milan Hausner
Novinář lže s úmyslem. AI lže z přesvědčení.
No to je paráda, milí přátelé! Ocitli jsme se v úžasném novém světě, kde pravdu neurčují fakta, ale to, kdo ji řekne s větší sebejistotou. A v tomto zářném závodě o naši mysl vede ... kdo vlastně?
Milan Hausner
Léčba není jen paralen, aneb když se pacient a sestřička na pokoji míjejí
Špitál, to je zvláštní druh samoty. Není to pustá poušť, davu a ruchů je tam dost i cílevědomého hemžení. Vzniká v tenkých, dvouvrstvých zdech nemocničního pokoje, mezi lůžkem a dveřmi.
- Počet článků 274
- Celková karma 8,51
- Průměrná čtenost 208x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.