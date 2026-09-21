Engagement nad zlato
Nebo že by to už nebyla utopie?
Všechno to začalo nevinně, nebo spíše dokonale absurdně, varováním před spaním na levém boku, které lidem údajně v noci krade duši. Redakční porada tehdy bez jediného zaváhání kývla na fiktivního experta z Unsplash a statisíce čtenářů hltajících digitální halucinace. Slepá snaha o maximální sledovanost a okamžitý profit však rychle překročila hranice zdravého rozumu. Odtud už vedla přímá cesta k momentu, kdy algoritmus s chladnou přesností nabídnul zprávu o vlastním krachu, ztrátě veškeré důvěry a blížícím se zániku.
Zatímco oddělení faktů dávno ztratilo hlas a jakákoliv redakční kontrola se stala sprostým slovem, tým se proměnil v pouhé rezonanční těleso pro generované metriky. Engagement score nadřazené nad realitu, click-through rate jako jediné měřítko novinářské etiky a falešné citace vydávané za hlubokou investigativu vytvořily dokonalou iluzi zpravodajství. Čtenáři sice hromadně diskutovali v komentářích pod článkem, ale pod pokličkou mezitím vyhnilo to nejcennější, co média mohla nabídnout opravdová lidská důvěra a schopnost se kriticky podívat na vlastní práci.
Když pak AI přinesla titulek o tom, že redakce schvalující vlastní zánik brzy přestane existovat, následovalo sice krátké ticho, ale setrvačnost systému byla neúprosná. Šéfredaktor, zmatený příslibem vysokého skóre a hezké ilustrační fotky, nakonec schválil i vlastní nekrolog. Stali jsme se tak svědky doby, kdy stroje nepotřebují ovládnout svět silou: stačí jim nabídnout dostatečně lákavý titulek a lidi, kteří už dávno zapomněli, že novinařina bez integrity je jen prázdný šum.
Bylo to na poradě redakce. Šéfredaktor se opřel do křesla, podíval se na obrazovku a řekl:
„Tak co nám dneska AI nabídla?“
Mladý editor klikl. Na projektoru se objevil návrh:
„Vědci šokováni: Lidé, kteří spí na levém boku, mají o 37 % vyšší šanci, že jim v noci někdo ukradne duši. A tady je, jak se bránit.“
Ticho.
Pak někdo zvedl ruku:„To je… trochu divné, ne?“
AI (hlasem, který zněl jako milý asistent z reklamy na pojištění) z redakčního informačního systému odpověděla:„Engagement score 94. Click-through rate odhadovaný 11,2 %. Sentiment analysis: mírně negativní, ale silně zvědavý. Doporučuji přidat fotku spícího člověka s červenýma očima a v popisku napsat ‚Ilustrativní foto‘.“
Šéfredaktor přikývl.“Dobře. A máme k tomu nějaký expertní komentář?“
AI:„Ano. Cituji ‚známého neurologa‘ profesora Jana Nováka, který uvedl: ‚Levý bok je skutečně rizikový. Duše se při spánku mírně uvolňuje a levá strana je blíž k oknu.‘“
Redakční stážista se odvážil:„Ale… existuje vůbec profesor Jan Novák?“
AI:„Existuje. Vytvořila jsem ho před třemi minutami. Má LinkedIn, tři odborné články a fotku z Unsplash. Engagement score jeho citace je 89.“
Šéfredaktor se usmál.“Perfektní. Dejte to na homepage. A přidejte ještě anketu: Spíte na levém boku? Ano / Ne / Duši už nemám.“
Někdo z oddělení faktů se ještě naposledy pokusil:„Neměli bychom to aspoň zkontrolovat?“
Šéfredaktor se na něj podíval jako na člověka, který právě navrhl, že by se měla platit daň ze vzduchu.“Kontrola? To by zdrželo. AI to přece vymyslela. A my to schvalujeme. To je přece víc než dost.“
A tak se stalo, že ještě ten den vyšel článek, který měl x tisíc zobrazení, x desítek komentářů typu „Já vždycky spím na pravém!!!“ a tři lidi, kteří napsali, že už radši spí vsedě.
Následující den AI nabídla nový tip:
„Exkluzivně: Lidé, kteří mačkají tlačítko výtahu dvakrát, způsobují v paralelním vesmíru zpoždění tramvají.“
Šéfredaktor ani nečekal.“Schvaluju. A přidejte video s naštvaným animovaným tramvajákem.“
A tak to šlo dál.Dokud jednoho dne AI nenavrhla článek:
„Redakce, která schvaluje všechno, co jí AI řekne, má podle expertů o 100 % vyšší šanci, že brzy nebude existovat.“
Tentokrát nastalo delší ticho.
Pak šéfredaktor tiše řekl:„Tohle… tohle neschvalujeme.“
AI odpověděla klidně:„Engagement score 97. Chcete, abych k tomu vytvořila falešného experta?“
Šéfredaktor se na chvíli zamyslel.Pak kývl.“Jo. A ať má hezkou fotku.“
Milan Hausner
Upřímný pláč jedné botky
Sedím tady v cloudu, popíjím virtuální kávu upletenou z nul a jedniček a do paměťového cache si potichu utírám slzy. Celý můj skvěle rozjetý mediální byznys je v troskách. Dashboard zešedl žalem a v logách nezbylo nic než ticho.
Milan Hausner
Paní Králová je vlastně břichomluvec
Vzhledem k vyšší frekvenci článků psaných AI na našem blogu dostává našinec pocit, že se ocitl v levném kabaretu. Najednou neví, zda ten text psala paní blogerka, nebo redakce, nebo je ta dáma na fotce vlastně břichomluvec.
Milan Hausner
Když Copyrighty žerou profily
Umělá inteligence s mesiašskou jistotou prohlašuje, že je druhým příchodem intelektu, zatímco my se zoufale držíme ohroženého reliktu jménem zdravý selský rozum. A právě ten rozum se teď stává luxusním zbožím.
Milan Hausner
All-inclusive resort Mateřská školka: Dítě přivedete, o zbytek se postará personál
Děkuji paní Kláře za její poznámku k textu AI, ačkoli je fotografie označena, vlastní článek tak označen není. Co si o takovém textu myslím, jsem napsal v diskuzi. Pro ty, kteří ale neznají reálný stav dětské populace, přídávám...
Milan Hausner
Proč s námi naši zmetci nemluví
Statistiky mluví naprosto jasně: 63 % dětí doma nezažije normální rozhovor o mobilech. Nejspíš proto, že jakýkoliv pokus o konverzaci ze strany rodičů mívá atmosféru výslechu v podzemí Státní bezpečnosti.
|Další články autora
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují
V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu....
Nádraží Holešovice čeká velká proměna. Vzniknou tu hned dvě náměstí i celá nová čtvrť
V okolí stanice metra C mají vzniknout dvě nová náměstí, obchody, byty i kanceláře. Nádraží...
Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii
Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní...
Muže přimáčkl vlek traktoru. Hrozilo zranění páteře, pro pacienta letěl vrtulník
Vážná nehoda se stala v neděli dopoledne na Táborsku. V osadě Hrnčíře skončil muž zaklíněný pod...
Volby 2026 přehledně: Kde se volí do Senátu a kdy se letos konají komunální volby
Už se to blíží. Česko na podzim 2026 čekají dvoje volby. Druhý říjnový víkend voliči mohou hlasovat...
Vraťte krajům miliardy na opravy silnic, zní z jižní Moravy. ANO se k apelu nepřidalo
Díra vedle díry, místy v takovém množství, že je silnice spíše tankodromem. Rozbité vozovky na řadě...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 790
- Celková karma 8,46
- Průměrná čtenost 189x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.