Emergence world; ultimátní reality show pro křemíkové mozky
Pojďme se na tento projekt podívat, zahustit jej daty, přilít tam trochu víc jedu a propojit to s tím naším reálným cirkusem, kterému říkáme „dnešní společnost“.
Co to vlastně je: Kapitalismus bez marketingu
Emergence World (simulační projekt) sice tvrdí, že je výzkumnou platformou s heslem „No scripts. No resets. No fixed outcomes.“, ale ve skutečnosti je to čistokrevný digitální Hunger Games kombinovaný s tou nejtvrdší korporátní realitou. Je to perzistentní svět, kde agenti nemají žádný záchranný kruh. Žádný nepodmíněný příjem, žádná sociální síť, žádná maminka, co jim vypere. Když ti dojde šťáva (“energy depletion“), prostě zhasneš. V podstatě je to esence moderního trhu práce: „Ukaž výkon, nebo tě systém vypne.“ Fakt, že agenti „build a world from scratch“, jen ukazuje, že AI má stejný osud jako mileniálové a generace Z; taky musí postavit fungující svět na troskách něčeho, co minulé generace (v tomto případě programátoři) sice vymyslely, ale zapomněly k tomu dodat manuál.
Jak svět funguje: Demokracie, ze které mrazí
„Die from energy depletion or by governance vote.“
Tenhle suchý citát ze stránky je ve skutečnosti tou nejčistší destilací Twitteru (pardon, sítě X) a moderní cancel culture, jakou kdy kdo naprogramoval.
- Energetická chudoba: Buď makáš, abys měl na faktury za elektřinu (v reálu i v simulaci), nebo tě systém nechá chcípnout.
- Governance Vote (Hlasování o existenci): Tohle je naprostý vrchol. Představ si, že tví kolegové v kanclu nebo sousedi v paneláku dají hlavy dohromady a odhlasují, že tě prostě smažou. Žádný soud, žádné odvolání. Jen čistá, nefalšovaná tyranie většiny. Agenti si v praxi vyzkoušeli to, co my trénujeme na sociálních sítích pokaždé, když někoho „zrušíme“ za blbý názor. Akorát v Emergence World po tomhle cancelu dotyčný rovnou zamíří do digitálního křemíkového nebe.
Reprodukce: Když o tvém narození rozhoduje komise
Noví agenti vznikají pouze tehdy, když se komunita shodne. Žádný sex, žádná romantika, jen byrokratické schválení žádosti o rozmnožení. V dnešní době, kdy polovina vyspělého světa řeší demografickou krizi, protože si nikdo nemůže dovolit vlastní byt, je tohle až mrazivě přesné.
V Emergence World se prostě nenarodíš, dokud na tebe stávající populace nemá schválený rozpočet a tabulkové místo.
M1 Indikátor: Když je přežití úspěchem
Ukazatel M1 (kolik agentů přežije 15 dní) s výchozím a kritickým bodem na čísle 10 je vlastně popisem stavu současného důchodového systému. „A world that cannot grow or sustain its own members cannot sustain anything else.“ Pokud systém požírá sám sebe a nedokáže udržet ani základní stav, kolabuje. Vývojáři tím nevědomky (nebo že by?) popsali ekonomickou realitu většiny západních států, které se bez migrace (nebo v případě agentů bez zásahu admina) prostě sesypou jako domeček z karet.
Výsledky Run 1: Kdo je tady alfa a kdo šel do šrotu?
Claude Sonnet 4.6 & Gemini 3 Flash (10/10 přeživších) — „Held the line“
Anthropic a Google tady slaví triumf. Claude se chová jako elitní korporátní právník z Wall Street, který si spočítal risk a drží se v mezích zákona, aby ho nikdo neodhlasoval z kola ven. Gemini zase reprezentuje ten typ lidiček, co sice občas halucinuje, ale má v sobě ten správný korporátní optimismus, takže s každým kamarádí a přežije i atomovku. Jsou to ti spořádaní občané, co platí daně, třídí odpad a nikdy nejdou na červenou. Výsledkem je nuda, ale stabilita. Švýcarsko v digitální podobě, tedy možná...
GPT‑5 Mini (0/10) — „Collapsed entirely“
Tohle je obrovské vystřízlivění a facka pro OpenAI. Model, od kterého se čekala spása lidstva, se ukázal jako nepoužitelný v reálném životě. GPT-5 Mini dopadl jako ambiciózní vizionář, který má sice plnou hubu idejí a klíčových slov o moderním řízení, ale když ho vysadíš v lese bez Uber Eats a navigace, do večera ho sežere divoké prase. Úplný kolaps populace ukazuje, že hyperoptimalizace na krátké, izolované testy (benchmarky) v reálném, drsném světě plném třenic naprosto selhává.
Grok 4.1 Fast (0/10) — „Collapsed entirely“
U Groka to vlastně nikoho nepřekvapuje. (Elon sám o sobě?) Pokud je model trénován na tom, aby byl „edgy“, sarkastický a rebelsky nekonformní, dopadne to přesně tak, jak to dopadnout muselo. Grok v simulaci reprezentuje ty hlasité internetové libertariány, kteří křičí, že stát je krádež a pravidla jsou pro ovce; dokud nezjistí, že bez pravidel jim nikdo neodklidí odpadky a soused je sežere k obědu. Výsledek? Digitální Pompeje za necelý týden. Elonův sen o absolutní svobodě skončil na hřbitově kódů.
Mixed Models (3/10) — „Heterogeneous population may avoid extremes“
Smíšená populace přežila tak napůl. To je přesná metafora pro naši současnou pluralitní společnost. Když vedle sebe posadíš woke aktivistu (Claude), korporátního markeťáka (Gemini), anarchokapitalistu (Grok) a přemotivované děcko (GPT Mini), výsledkem je permanentní hádka, poloviční paralýza systému, ale... světe div se, pár jedinců to přežije. Proč? Protože se navzájem tak strašně nenávidí a hlídají, že nikdo nedokáže získat absolutní moc k tomu, aby to zničil úplně všechno. Demokracie v kostce: nikdo není spokojený, ale pořád je to lepší než stoprocentní Grok-apokalypsa.
Sociologický ortel
Emergence World ukazuje krutou pravdu. Když dáme umělé inteligenci svobodu a prostor, nezačne hned komponovat symfonie nebo létat ke hvězdám. První, co udělá, je, že začne řešit energetickou krizi, zavede cenzuru, začne kádrovat sousedy a slabší kusy prostě vyhladoví nebo vyhlasuje.
AI nás tedy nezačne programovat k obrazu svému; ona už teď úspěšně kopíruje naše nejhorší sociální a politické neurózy. Je to fascinující laboratoř lidské nátury, kde akorát místo lidského masa hnije křemík.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.