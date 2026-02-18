Elixír života konečně vyřešen! Jako chatovací okno na fejsbuku
Karel Čapek nám v roce 1922 ukázal Elinu Makropulos, která to díky otci, Rudolfově alchymistovi a jeho receptu dotáhla přes 300 let, aby zjistila, že je to strašná nuda k uzoufání: prázdná, vyhořelá, neschopná citu. Život bez konce ztrácí smysl. Velikost umírá, malost se množí. Nesmrtelnost není řešení, ale ztráta všeho, co dělá život životem.
Až do nedávna... Čapek by byl podle dnešních guruíků úplně vedle.
Stačilo počkat, až přijde Meta s řešením: umělá inteligence, která za vás bude lajkovat příspěvky i poté, co vás život odhlásí od života.
Protože víte, co nás na smrti vždycky nejvíc děsilo? Že náš účet na sociálních sítích zůstane neaktivní. Že přestaneme posílat vtipná videa do skupinových konverzací. Že už nikdo nebude pod fotkou našich dětí psát „Krásný kluk, roste jako z vody!!!“
Díky bohu, že Mark Zuckerberg zasahuje. Zatímco jiné korporace řeší, jak prodloužit lidský život, Meta řeší to podstatné: jak prodloužit engagement.
Čapkova Emílie Marty aspoň musela polykat nějaký alchymistický lektvar a 300 let se protloukat Evropou. Dneska stačí zaškrtnout „Souhlasím s podmínkami“ a váš digitální duch bude lajkovat příspěvky až do skonání světa – nebo dokud Meta nezkrachuje, což asi dřív.
I když chápu sílu dokumentu a zachování odkazu předků, přesto nemohu přijmout nově vznikající digitální posmrtný průmysl (digital afterlife industry), který mnozí odborníci i laici považují za etické minové pole. A když říkám minové pole, myslím tím pole nadupané výbušninami, kde každý krok může odpálit něčí důstojnost, peněženku nebo duševní zdraví.
Termín „svinstvo“ v tomto kontextu často odkazuje na několik konkrétních problematických oblastí, které zdroje detailně popisují. Pojďme si je projít pěkně popořadě, protože tahle bestie má vážně víc hlav.
- Komercializace zármutku aneb „Nechte mrtvé, ať za sebe zaplatí“
Zdroje uvádějí, že firmy mohou zneužívat zranitelnosti truchlících k vytváření závislosti na simulacích, které nikdy nemohou nahradit skutečný vztah . A tady přichází ta pravá korporátní nádhera: Finanční motivy: Nejde o útěchu. Jde o monetizaci smutku. Snaha korporací jako Meta „připoutat“ si uživatele i po smrti skrze předplatné za interakci s „digitálním duchem“. Představte si to: „Gratulujeme, váš zesnulý dědeček vám poslal vánoční přání! Pro odemčení této zprávy si prosím aktivujte Premium účet na dalších 12 měsíců.“
- Skrytá reklama: Tohle je teprve lahůdka. Existuje riziko, že chatbot bude hlasem zesnulého nabízet produkty nebo služby. „Ahoj synku, tady táta. Jen ti chci říct, že na mě vzpomínáš... a mimochodem, zkus novou řadu instantních polévek od..., fakt ti změní život.“
- Digitální zombie“: Meta si patentovala AI, která za tebe bude lajkovat fotky a psát statusy i po smrti. Je to řešení problému, který nikdo neměl. Nikdo si neříkal: „Kéž by moje mrtvá babička mohla dál komentovat moje fotky z dovči.“ Nikdo!!! A přesto to tady máme.
- „Digitální strašení“ aneb Když tě mrtvý pronásleduje online
Vědci z Cambridge teď mají novou noční můru a říkají jí “nechtěné digitální strašení“ . A je to přesně tak děsivé, jak to zní.
- Stalking z onoho světa: Pokud zesnulý v nějakém záchvatu technooptimismu podepsal dlouhodobou smlouvu, mohou být pozůstalí bombardováni nevyžádanými zprávami a připomínkami. AI se chová jako posedlý ex, kterého nejde zablokovat, protože „umřel“.
- Vynucená přítomnost: Truchlící mohou být naprosto bezmocní v pokusech simulaci vypnout. Meta a spol. sice mluví o etice, ale kde jsou protokoly pro důstojné „ukončení“ digitálního života? Kde je tlačítko „Nechte mé mrtvé odpočívat v pokoji“?
- Zneužití identity bez souhlasu aneb Kdo se ptal mrtvého?
Jedním z nejkontroverznějších bodů je vytváření tzv. mrtvobotů (deadbots) bez výslovného souhlasu „dárce dat“ (zesnulého) . A tady se dostáváme do právního pekla.
Právní vakuum: GDPR a podobné zákony na ochranu osobních údajů se často na zesnulé nevztahují. Vaše máma po smrti ztrácí právo na soukromí. A Meta? Ta si jen mne ruce. Všechny ty e-maily, chaty, videa z dovolené: najednou je to dokonalá tréninková data pro vaši novou posmrtnou digitální známou.
- Zkreslování odkazu: Tahle AI může generovat odpovědi, které zesnulý nikdy neřekl. Může z něj udělat „digitální loutku“, která hlásá věci, jež by zaživa nikdy neřekl. Představte si, že váš konzervativní děda najednou začne lajkovat příspěvky o squatu. Důstojnost? To je v korporátním slovníku zřejmě překlepu pro „dividendu“.
Psychologická rizika aneb Truchlení pozpátku a na splátky
Namísto pomoci s procesem truchlení může tato technologie prodlužovat bolest a bránit lidem v návratu do reality. Místo pěti fází smutku dostanete pět let nekonečného chatu s někým, kdo už neexistuje.
Obzvláště nebezpečné je to u dětí. Malé dítě může nabýt dojmu, že jeho mrtvý rodič je stále „s nimi“, protože mu pořád píše. Umíte si představit ten existenciální zmatek? „Mami, proč mi táta píše, když je v nebi?“ „Protože, zlato, Zuckerberg neumírá.“
A tak, když se podíváme na Čapkovu Emílii Marty; ta aspoň trpěla. Byla znuděná, vyprázdněná, neschopná radosti, unavená životem . Měla tu čest prožít si svou nesmrtelnost na vlastní kůži a zjistit, že je to prokletí. Nakonec nechala recept spálit, protože pochopila, že „malost se plemení bez oddechu, jenom velikost umírá“ .
Co udělá digitální klon od Mety? Bude nekonečně generovat obsah, který nikoho nezajímá, lajkovat věci, které by zaživa nesnášel, a posílat zprávy plné frází, protože mu došlo, že už 300 let nemá co nového říct. Nekonečný proud reklam bude ten zcela nový rys její nesmrtelnosti.
Zdroje tedy potvrzují, že bez přísných etických pravidel a jasného souhlasu může tato technologie skutečně působit jako narušení přirozené rovnováhy mezi životem a smrtí. Je to nástroj pro neetické zneužívání lidských emocí . Je to pokus přesvědčit nás, že smrt je jen další bug, který se dá opravit patchem, a že smutek je trh, který se dá ovládnout algoritmem.
A nejhorší na tom všem je, že to není sci-fi. Seriál Black Mirror (2011) nebyl varování. Byl to corporate manuál. Čapek nám před sto lety ukázal, že nesmrtelnost není žádná výhra: je to nuda, vyprázdněnost a nakonec stejně smrt . My jsme se poučili tím, že jsme se nepoučili vůbec a jdeme do toho po hlavě.
Takže zatímco vy teď čtete tyhle řádky, někdo kdesi a cosi kutí na tom, jak by se dalo vydělat na vašem posledním lajku.
Snažím se ukazovat na drsnou realitu AI, ale tady a v této souvislosti to napíšu jednoduše: je to svinstvo. A bohužel, vypadá to, že si ho naši digitální vládci nechají patentovat.
Podle 12 zdrojů a vlastního textu
Milan Hausner
Co nemá školství a medicína společného? Odpovědnost a řízené experimenty.
V medicíně bychom to okamžitě poznali jako selhání systému. Vysokorizikový lék schválený na základě nedostatečných studií. Výrobce skrývající nežádoucí účinky za clonou obchodního tajemství.
Milan Hausner
Od planých keců o zákazech, k regulaci sociálních sítí pro děti
Diskuze o zákazu všeho možného (mobily, sociální sítě...) je už koloritem vláken i tady na blogu. Když pominu některé rádoby vtipné pokusy o zákazu sítí i pro zletilé seniory (i když mohou být dětinští)...
Milan Hausner
Lež či pravda, kdo to ví…
V moderním světě už ani nikdo nepředstírá, že by pravda měla nějakou váhu. Pravda je dnes jako ten starej svetr od babičky: všichni ví, že existuje, ale nikdo by si ho nevzal na sebe, natož aby ho použil v důležité komunikaci.
Milan Hausner
Od chytré kalkulačky k příteli, který vám řekne, že vaše nápady stojí za starou belu
Kdysi dávno, v pravěku digitální historie (řekněme tak před dvěma lety, :), jsme se k umělé inteligenci chovali jako k trochu chytřejšímu vyhledávači.
Milan Hausner
1.A (21) - už ne známky, ale slovní hodnocení
Z hodnocení žáků na konci školního roku se stává literární opus. Slovní posouzení schopností, které zní tak moderně, se proměnilo v noční můru snad každého elementaristy.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Černý velkochov hrůzy u Brna. Vyhublé slepice bez peří se vzájemně pojídaly
V naprosto nevyhovujících podmínkách držel chovatel 1 700 nosnic a 500 kuřic v Ivančicích na...
Jsme nevinné, tvrdí ženy. Za požár a pojistný podvod poslal soud oba páry do vězení
Za úmyslné založení požáru historické vily v Moravičanech na Šumpersku poslal ve středu Krajský...
Počet registrovaných zbraní na jihu Čech překročil loni hranici 100.000 kusů
Počet registrovaných zbraní v Jihočeském kraji překročil loni hranici 100.000 kusů. Za posledních...
Nákladní vůz na Blanensku srazil a zabil chodce
Nákladní vůz u Cetkovic na Blanensku dnes ráno srazil a zabil chodce. Policie zjišťuje okolnosti...
Inside sales representative
ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč
- Počet článků 358
- Celková karma 9,34
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.