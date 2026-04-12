Elity z přesvědčení podle archetypů
Níže najdeš jednotlivé výroky a k nim politické typy, které je obvykle používají jako statusové šperky.
Ne strany — sociologické kmeny.
A ty jsou mnohem přesnější než stranická loga.
„Na formě rodiny nezáleží.“
Kdo to říká: Městský kulturní progresivní blok
- Většinou lidé s vysokým vzděláním, stabilním manželstvím a dětmi na Montessori.
- V politice reprezentováni těmi, kdo mají doma knihovnu, psa a partnera, se kterým se nehádají o peníze.
Proč to říkají:
Protože jejich vlastní děti mají tak silný sociální kapitál, že přežijí i experimentální výchovu. Děti z chudších vrstev ne.
„Legalizace drog je lidské právo.“
Kdo to říká: Libertariánský městský individualista
- Typicky lidé, kteří nikdy nebydleli v ulici, kde se prodává perník.
- V politice to bývají ti, kteří věří, že každý je strůjcem svého štěstí — protože oni byli.
Proč to říkají:
Protože když se něco pokazí, mají právníka, terapeuta a rodiče s domem. Jiní mají jen exekutora.
„Zdražme energie, planeta to potřebuje.“
Kdo to říká: Ekologický moralista z vyšší střední třídy
- Lidé s tepelným čerpadlem, soláry, SUV a chalupou.
- V politice reprezentováni těmi, kdo mají pocit, že svět zachrání excelovou tabulkou.
Proč to říkají:
Protože jejich účty za energie jsou menší než účty za víkendové bio nákupy. Pro někoho jiného je to otázka přežití.
4. „Známkování je toxické, škola má být hravá.“
Kdo to říká: Akademická liberální elita
- Lidé, kteří sami prošli tvrdým vzdělávacím režimem a jejich děti také.
- V politice reprezentováni těmi, kdo věří, že „vnitřní motivace“ nahradí disciplínu.
Proč to říkají:
Protože jejich děti mají doma knihy, doučování a rodiče, kteří jim vysvětlí diferenciální rovnice.
Děti z paneláků mají mobil a tři hodiny denně samoty.
„Práce je přežitek, budoucnost je v sebevyjádření.“
Kdo to říká: Kreativní třída s pasivními příjmy
- Lidé, kteří pracují na projektech, grantech a „volné noze“, ale mají jistotu v rodinném majetku.
- V politice reprezentováni těmi, kdo nikdy nepracovali na směny.
Proč to říkají:
Protože jejich životní styl je hra.
Životní styl jiných je boj.
„Města patří lidem, ne autům.“
Kdo to říká: Centristický městský urbanista
Lidé, kteří bydlí v centru, mají tramvaj za rohem a auto používají jen na víkend. V politice reprezentováni těmi, kdo nikdy nejezdili 20 km do práce v šest ráno.
Proč to říkají:
Protože jejich život je v okruhu 800 metrů.
Jiní mají okruh 80 kilometrů.
„Každý má právo na svůj životní styl.“
Kdo to říká: Morální kosmopolita
- Lidé, kteří mají finanční polštář, aby jejich životní styl neexplodoval.
- V politice reprezentováni těmi, kdo věří, že „svoboda“ je univerzální, protože oni ji vždy měli.
Proč to říkají:
Protože když se něco pokazí, zaplatí si kouče.
Jiní skončí v insolvenci.
„Stát musí být štědrý, solidarita je základ.“
Kdo to říká: Městský sociální humanista
- Lidé, kteří nikdy nebyli závislí na dávkách.
- V politice reprezentováni těmi, kdo věří, že sociální systém je jako Netflix — stačí ho „trochu vylepšit“.
Proč to říkají:
Protože solidarita je krásná věc, když ji platí někdo jiný.
Co z toho plyne
Luxusní přesvědčení nejsou levicová ani pravicová.
Nejsou progresivní ani konzervativní.
Jsou sociologicky komunitní...slušně řečeno.
Jsou to názory, které si můžeš dovolit jen tehdy, když tě realita nedokáže trefit do obličeje. A politika je jen velké jeviště, kde se tyto názory předvádějí jako módní doplňky.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.