Elektromobilem vstříc žaludečním vředům aneb Proč spolujezdci vzadu ...zelenají
Přiznám se, že článek o údajné epidemii kinetózy v elektromobilech na mě působí spíše jako zvláštní novinářská hříčka než jako zásadní společenský problém. Ne že by kinetóza nemohla existovat, to samozřejmě může. Lidé se přece dělili na ty, kterým bylo špatně v autobuse, autě nebo na lodi, dávno před nástupem elektromobility. Jen mám pocit, že se zde z poměrně běžného jevu vyrábí atraktivní mediální příběh.
Možná elektromobily díky jinému způsobu zrychlování některým citlivějším lidem skutečně nesedí. Jenže mezi tvrzením „někomu může být hůř“ a titulkem, který vyvolává dojem nového civilizačního neduhu, je poměrně velká vzdálenost. Občas mám pocit, že část médií už neprodává informace, ale emoce. A elektromobily jsou natolik vděčné kulturní bojiště, že se ke každé drobnosti okamžitě přilepí aura převratného odhalení.
Proto bych byl opatrný. Možná nejde ani tak o revoluční zdravotní problém, jako spíše o další kapitolu nekonečného seriálu „najděme něco, čím elektromobily překvapí, vyděsí nebo rozdělí veřejnost“. A v tom případě je zajímavější sledovat novinářský příběh než samotnou kinetózu.
Vědci a odborníci konečně přišli s přelomovým zjištěním: elektromobily spolehlivě vyvolávají kinetózu. Zatímco řidiči (opojení pocitem neskonalých zachránců planety a tabulkovou spotřebou) si tiše chrochtají blahem, spolujezdci v zadní lavici se podivně kroutí a mění barvu kůže do odstínů mladého hrášku. Námět k tomuto článku vyšel v BBC jako zcela vážné téma. Nicméně nebyl bych to já, kdybych tomu nedal jiný podton, který snad ocení i zapřísáhlý příznivec elektromobility pan Šejna. Celé mi to totiž přijde jako bouře ve sklenici vody.
Proč spolujezdci prý v tichosti trpí?
- Ticho jako v hrobě: Motor nevydává hlásku, nevibruje, nehučí. Chudák v zadní řadě nemá nejmenší tušení, že se auto vůbec pohybuje. Mozek hlásí, že sedí v klidu v obýváku, zatímco krajina venku zběsile rotuje. Výsledek? Zmatený mozek okamžitě vyhlašuje poplach a startuje žaludeční revoltu.
- Rekuperační houpačka: Jakmile řidič sundá nohu z plynu, vůz začne sám zběsile brzdit elektromotorem. Máte v tu ránu pocit, že vás někdo neviditelnou rukou tahá za límec a zase prudce pouští. Hlava na opěrce kmitá jako čínský plastový pejsek na palubní desce staré stodvacítky.
- Akcelerace bez varování: Žádné řazení, žádné cuknutí, jen okamžitý příval točivého momentu, který vnitřní orgány spolujezdce v mžiku přesune do přihrádky na rukavice.
Prý osvědčené rady pro přežití
- Zírat tupě dopředu skrz přední okno: Zapomeňte na telefon, maily nebo čtení fejetonů. Každý boční pohled na ubíhající patník je přímou vstupenkou do klubu pozvracených podlahových koberců.
- Stáhnout okénko a lapat po dechu: Čerstvý vzduch sice voní po výfukových plynech okolních naftových tatrovek, ale alespoň na chvíli přeruší blížící se katastrofu.
- Předstírat vlastní kontrolu: Vypněte rekuperaci na minimum. Nebo ještě lépe – posaďte dotyčného dopředu za volant. Zjistíte totiž starou pravdu: řidič nikdy nezvrací, protože mozek, který řídí, má vše pevně pod kontrolou (nebo si to aspoň hystericky namlouvá).
Pokud tedy prý chcete spolucestující příště spolehlivě odradit od jakýchkoliv řečí o ekologické budoucnosti dopravy, nemusíte s nimi vést sáhodlouhé debaty. Stačí je povozit v moderním elektromobilu s nastavenou maximální rekuperací a vzít to svižně přes sérii kruhových objezdů. Zaručujeme, že na tiché bzučení zapomenou dřív, než stihnou rozbalit papírový pytlík.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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