Ekologický regál a nejspíš cvrček v kontejneru - ideální shop generace Z
Staříci a stařenky = hurá na...online tržiště... digitální obroda světa započala...
Nákup jako adrenalinová disciplína:
Zapomeňte na pohodlné klikání z gauče. Mladí chtějí na vlastní kůži zažít realitu – boj o parkovací místo, překonávání davu u regálů a finální souboj u pokladny. Alespoň to tvrdí jedna z nových anket. Mnozí marketéři v ní a asi správně vidí svou kamennou budoucnost. V čem jiném, že? A prý jim ani tak nevadí vyšší cenovky na udržitelných produktech.
Ano, milí čtenáři, tady je ta pravá protiváha kultu zaneprázdněnosti – místo relaxu si v blízké budoucnosti dopřávají in-store maraton.
Alkoholická lehkost bytí:
Když už pijí, tak méně, ale „lepší“. Naše mise? Vytvořit jim v oddělení alkoholu takový zážitek, aby se cítili jako ve stavu beztíže, aniž by vůbec otevřeli láhev. Levitující lahve a podsvícené regály jsou novou formou meditace.
Udržitelné utrácení:
Jsou ochotni si připlatit za cokoli, co je „udržitelné“. Naším úkolem je tedy vytvářet reklamní stojany z certifikovaného dřeva a tisknout na ně etikety vodou ředitelnými barvami. To, že je zboží dováženo z druhého konce světa, je přeci jenom detail – hlavně že stojánek je ekologický. Tedy pokud to naši ekologové vědí, co to znamená. Vezmou si na sebe džíny po sourozenci nebo si radši pořídí nové, stejně roztrhané s násobně vyšší cenovkou? A ty regály budou přinejmenším z exotického dřeva, aby to vypadalo. V anketě už nikdo nezkoumal, a to je podle mne opravdu neodpustitelná chyba, postoj generace Z ke cvrčkům a jiné havěti. Nuž, tam se teprve ukáže, jakpak to mladí opravdu mají? Dají si raději kus hovězího burgeru nebo jim bude stačit ten sojový cvrnknutý obilným molem?
My ostatní se ale musíme připravit. Naše obchody se změní v zážitkové centrum, kde se neprodává zboží, ale pocity. A pokud možno ty udržitelné, adrenalinové a instagramovatelné. Štěstí zákazníka se nyní měří na lajky, ne na kusy zlevněných vajec. Uz nesdílíme jen avokádo či ramen nudle na fotkách z všelijakých bufetů i luxusních restaurací, už jsou námětem i regály překypující zbožím kdoví odkud, které díky dopravě zvedlo uhlíkovou stopu takovým způsobem, že to ani ETS2 nespraví...
Marketingová změna právě započala. My, co jsme chodili a ještě chodíme nakupovat, se holt budeme muset vrhnout do online prostoru, protože ona udržitelnost odrážející se na cenovce i exteriéru prodejního zážitku nás prostě donutí hledat slevové akce online. Letáky taky přece nebudou, pan ministr Hladík (tedy teď už spíš jen ex) se o to postará i z opozice... Otázkou pak už jen zůstává, z čeho to dívky a hoši generace Z zaplatí, protože, jak zas vyplývá z jiných anket, pracovat se jim tak moc zase nechce. Ještě že tu máme fondy rodičů, co tak poctivě makali a tvořili hodnoty. Ti mladí je půjdou přerozdělit do neudržitelně udržitelného shopu. Jak to ovšem jde dohromady se stařešinou z street food festivalu, nevím, přímou závislost jsem s touto anketou vážně nenašel.
Nicméně generace Z má a bude mít pro rozvoj digitální gramotnosti běžné populace zásadní význam ...díky nové vizi obchodů my, staří racionálové přežijeme jen díky... online tržištím... Paradox moderního světa věru nabývá na síle. Digitální přerod společnosti vážně započal...Hned zítra to na jedné přednášce pro seniory o AI vysvětlím. Už se těším na jejich názory...
A jaká čísla vlastně tato anketa přinesla?
- 52 % - většina Generace Z dává přednost nakupování v kamenných obchodech před online.
- 73 % - mladých (18-27 let) nakupuje v kamenném obchodě alespoň jednou týdně. Nejspíš si v příštím týdnu udělám v Albertu svůj vlastní průzkum.
- 57 % - příslušníků Gen Z považuje samotné nakupování za zážitek. Pro mne je nakupování zážitek zrovna tak, od cenovky jedné rychle k druhé.
- 62 % - Gen Z dává přednost nákupům od udržitelných značek.
- 73 % - je dokonce ochotno za udržitelné produkty zaplatit vyšší cenu.
- 32 % - považuje work-life balance za nejdůležitější aspekt zaměstnání.
Takže čísla mluví jasně: pro mladé není obchod jen místo k nákupu, ale týdenní zdroj zábavy a přesvědčení, že dělají něco pro planetu. Takže jim vlastně ani ta ETS2 tak vadit nebudou...
Jen jestli tu nečteme pohádky ovčí babičky, a to se nechci autorů těch příběhů dotknout ani v tom nejmenším. Když ono se mladším členům naší generace nedá upřít ještě jedna přednost. Asertivita tak krásně vyjádřená sebe vytahováním (Dunning Kruger syndrom) a také recitál halucinací, když už obsahu jejich podání nechceme říkat vědomé lži.
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Další články autora
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.