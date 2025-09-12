Dvojí metr digitální nadvlády: Když se inovace pro děti mění v kontrolu pro dospělé
Je to cynický manifest pokrytecké politiky, jež pod pláštíkem starostlivosti a pokroku systematicky likviduje soukromí, autonomii a svobodu projevu. Stejná technologie, stejná rizika, ale naprosto odlišný přístup – a všechno se to točí kolem jednoho: dětského bezpečí mezi jedničkami a nulami.
Ve školách je umělá inteligence prodávána jako „příležitost k učení“. Stát a technologické firmy se vzájemně poplácávají po zádech, jak jsou progresivní, jak podporují digitální gramotnost, pro mne tu čtenářskou. Rodiče, kteří by se snad odvážili ptát na soukromí svých dětí, na to, jak jsou jejich data používána, jsou označováni za zpátečnické brzdaře. Požadavek na explicitní souhlas je považován za „byrokratickou hrozbu“. Proč? Protože informovaný souhlas je překážkou. Protože když rodiče nevědí, co se s daty jejich dětí děje, nemohou s tím ani nesouhlasit. Je to klasická taktika: opájet veřejnost sladkými řečmi o příležitostech, zatímco se v zákulisí omezují práva. I anonymní účet je ve světle AI neanonymní, styl, obsah, IP adresa, lokace... těch metadat pro téměř unikátní identifikaci víc než dost. Však už dneska máme WhoFi, kdy interakce přes online je daktyloskopickým otiskem. Naštěstí tady platí zákaz biometrických sledování...ovšem jak dlouho, že?
A zde přichází ten největší, nejzatuchlejší paradox. Ta samá AI, která ve škole „učí a rozvíjí“, je v rukou dospělého člověka najednou smrtelně nebezpečná. Její „stejná rizika“ – tedy schopnost analyzovat, profilovat, předvídat a manipulovat – jsou najednou důvodem k totálnímu dohledu, i když to spíše vypadá na kontrolu myšlenek, protože kontrola proběhne ještě před zmáčknutím enter. Chat Control je toho dokonalým příkladem. Nejde o nic menšího než o masové skenování veškeré soukromé komunikace pod záminkou boje proti zneužívání dětí. Je to globální odposlech, který ani George Orwell nedokázal předvídat. A jak to ospravedlňují? Samozřejmě ochranou dětí. V obou případech jde o ochranu dětí. Je to univerzální kladivo na jakýkoli odpor. Ten samý důvod, jak v prvním případě. Jednou cokoli v pohodě, druhé naprosto v opačném gardu.
Toto pokrytectví není jen morálním selháním. Je to promyšlená, ve své podstatě geniální strategie naprosté kontroly v podstatě nad vším digitálním.
- Vytváření závislosti vs. vynucování poslušnosti. Děti jsou na AI systémech postupně vychovávány k naprosté závislosti. Jejich vzdělání, socializace i zábava prochází přes algoritmy, které je škatulkují a formují jejich myšlení. Vytváří se z nich generace, která bude považovat neustálý dohled za normální za přirozenou součást života. Dospělý, který si na tuto závislost nevypěstoval návyk, je ale pro systém hrozbou. Proto je u něj stejná technologie potřeba „regulovat“ – čti: kontrolovat a cenzurovat.
- Odepření práva na souhlas vs. vynucování souhlasu se vším. Školám se vehementně diktuje, že informovaný souhlas není potřebný, protože by to snížilo adopci a odhalilo pravdu o datech. Naopak u dospělých se v rámci Chat Controlu vůbec neptají. Možná bude probíhat plošný, defaultní monitoring. Váš souhlas se předpokládá. Vaše ne-souhlasení je irelevantní. Právo na soukromí je obětováno na oltáři falešného pocitu bezpečí. Když GDPR chcíplo po covidu na úbytě, teď dodělá na celkovou sepsi.
- Kurativní správa obsahu je titulek pro cenzuru. Prohlášení, že nejde o cenzuru, ale o „kurativní správu veškerého obsahu“, je tak otřesně orwellovské, že až bere dech. Je to eufemismus roku. „V praxi to znamená vybírat, rozhodovat o tom, co je správné a co ne. Jedna skupina lidí (nebo algoritmus) tak bude rozhodovat o tom, co můžete napsat a komu to poslat. Ještě že neupravují možnost cokoli číst! Třeba to bude další stupeň: Read control. „Po zavedení nebude muset být souhlas zákonných zástupců ve škole vyžadován… protože už v online prostředí nebude nic, co by vadilo.“
- Tato jediná věta odhaluje celý záměr. Nejde o bezpečnost. Jde o čistotu. O sterilní, dokonale kontrolované digitální prostředí, kde neexistují myšlenky, obrázky nebo slova, která by se někomu mocnému nelíbila.
„Lidi to stejně moc neřeší, dokud se jich to osobně nedotkne, kdo nemá co skrývat, se nemusí bát, “ je argument, co slýchám docela často...Jejda, nepatřila tahle poučka k činnosti jistého skoro utajeného spolku, jehož název se zkracuje na tři písmenka, která i dnes po tolika letech budí hrůzu?
Jenže až se tenhle nástroj lidiček dotkne, až jejich zprávy začnou mizet, jejich účty budou blokovány a jejich děti budou monitorovány, bude sakra pozdě. Zato jim bude nabídnuta šťastná budoucnost přes pár fotek „usměvavých dětí do médií“ se sofistikovanými frázemi o jejich vlastní bezpečnosti.
Toto není diferencovaný přístup. Toto je nástroj mající hodně blízko k tyranii, která si obléká jiný kabát podle toho, na koho zrovna mluví. Dětem nalévá do hlavy, že sledování je zábava. Dospělým nařizuje, že sledování je nutnost. A všem lže, že to dělá pro jejich dobro. Je to licoměrnost, která by měla vyvolat přinejmenším vztek. Emoci, která nepřestane, dokud se tento dvojí metr nezlomí v odhodlání lidí bránit své soukromí – ať už ve škole, nebo kdekoli jinde.
Speciální pedagog – tyfloped
Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara
Praha
- Počet článků 82
- Celková karma 8,09
- Průměrná čtenost 215x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.