Dvojdomý blog
A jak to vypadá v realitě (pořád s humorem, ale normálně):
Dnes ráno se naše obyčejná, mírně unavená rodina probudila do dalšího dne.
Dítě se vzbudilo s pláčem, protože ponožky „se jí prostě nehodily k náladě“. Seděli jsme na zemi (protože jsme ještě nestihli pořádně vstát a probudit se) a zkoušeli to nějak vyřešit.
„No tak, vždyť jsou úplně stejné jako včera.“
„Ale mně se nelíbí!“ „Tak si vezmi ty druhé. A rychle, ať stihneme školu.“
Ponožky nakonec skončily v koši (bez jakéhokoliv rituálu) a dítě dostalo jiné. Snídaně byla to, co zbylo v lednici. Dítě jedlo jen krajíc chleba s máslem, protože „všechno ostatní je hnusné“. Brali jsme to jako standardní středeční ráno.
Na hřišti se dítě rozhodlo, že je strom. Nechali jsme ho chvíli stát, pak jsme řekli „super, a teď už pojď, ať jdeme domů, než začne pršet“. Když kolemjdoucí paní poznamenala něco o „divném chování“, jen jsme pokrčili rameny. Znají to všichni rodiče.
Večer jsme si řekli něco jako:
„Dnes to nebylo úplně hrozné.“ „Aspoň jsme se nepohádali kvůli zubům.“
„Zítra to zkusíme znovu.“
Dobrou noc.
Někdy je největší úspěch prostě to, že všichni leží v posteli a nikdo zrovna nebrečí.
Připouštím, že to tentokrát i ta megerka přehnala :):)
Dnes ráno se naše polyamorní, neurodivergentní a gender-fluidní rodina probudila do dalšího dne plného vědomého růstu a mentální krásy.
Naše non-binární dítě Ethel se vzbudilo s pláčem, protože ponožky nebyly dostatečně afirmativní k její náladě. Okamžitě jsme vytvořili bezpečný prostor. Seděli jsme v kruhu na zemi, dýchali společně a validovali všechny emoce.
„Vidím tě a tvé pocity jsou důležité,“ řekla maminka.
„Děkujeme ti, že s námi sdílíš svou pravdu,“ přidal tatínek.
„Tvé ponožky mohou být přesně takové, jaké potřebují být,“ dodalo naše druhé dítě.
Nakonec jsme ponožky společně „propustili“ (hodili do koše s poděkováním) a zvolili nové, které lépe odpovídaly aktuální identitě. Snídaně byla pečlivě vybraná podle potřeb každého člena rodiny. Ethel dnes jedl-a jen ovoce, protože pevná strava pro něj -ní v tu chvíli nebyla bezpečná. Plně jsme to respektovali.
Odpoledne na hřišti se rozhodla o, že je strom. Strávili jsme hodinu a půl tím, že jsme strom „zalévali“ a povídali si o propojení s přírodou. Když kolemjdoucí paní poznamenala, že „to je přece dítě“, jemně jsme jí vysvětlili, že každý má právo na svou zkušenost.
Večer jsme si řekli vděčnost:
„Děkuji za prostor, který si dnes dokážeme držet.“
„Děkuji, že se učíme navzájem poslouchat.“
„Děkuji, že i malé věci mohou být posvátné.“
Dobrou noc. Pamatujte – každý den je příležitost být o něco laskavější k sobě i k druhým.
Grok Imagine
Teď už bez pokusu o sarkasmus:
Ano, to je přesně ten klasický rozdíl mezi „AI-family-blog-estetika“ a reálným životem.
Jak to vypadá, když to píše AI (zejména ty hodně „inkluzivní“ modely)
Typický výstup vypadá zhruba takhle:
Každý den je „magický moment“ a „příležitost k růstu“. Rodina je vždycky různorodá (různé barvy pleti, genderová identita, neurodiverzita, všechny možné kombinace partnerů) a přitom dokonale harmonická. Konflikty se řeší „otevřenou komunikací“ a „respektováním hranic“ a během dvou odstavců je všechno vyřešené a všichni se objímají. Děti jsou vždycky „emociálně inteligentní“, „zvídavé“ a nikdy neřvou tři hodiny kvůli špatné barvě ponožek. Rodičovství je prezentováno jako „cesta plná uvědomění“, „unlearning“ starých vzorců a „creating safe spaces“.
- Text je plný frází typu:
„We are so grateful for this journey of radical acceptance…“ „Our neurospicy little human taught us so much about presence today…“ „Holding space for all the feelings in our rainbow family…“
Celkový dojem: sterilní, přehnaně pozitivní, ideologicky naložená verze rodinného života, která vypadá, jako by ji psal marketingový tým z progressive parenting Instagramu.
Jak to vypadá v realitě
- Ráno je chaos, někdo pláče, někdo je naštvaný, že nemá ten správný hrníček, a ty jsi ještě nespala. Děti se hádají o blbosti, ty ztrácíš nervy a pak se cítíš jako špatný rodič. Partner/ka je unavený/á, ty jsi unavený/á, a „otevřená komunikace“ vypadá spíš jako „nech mě na pokoji aspoň 20 minut“. Některé dny je to fakt krásné. Některé dny chceš zabalit kufry a odjet.
- Inkluze v reálném životě není estetika je to konkrétní práce, kompromisy, únava a občas i konflikt s okolím. Není to instagramový filtr.
Proč to AI (hlavně ty silně „aligned“ / inkluzivní modely) dělá takhle
Tyto modely jsou trénované a doladěné tak, aby: Maximalizovaly „pozitivní“ a „bezpečný“ tón. Vyhýbaly se čemukoli, co by mohlo být vnímáno jako negativní stereotyp nebo „problematické“. Preferovaly určitý ideologický rámec (radikální inkluze, trauma-informed language, „lived experience“ jako nejvyšší autorita atd.). Výsledek je, že rodinný život v jejich podání vypadá jako upravená verze reality, ze které byly vyříznuty všechny ošklivé, banální, vyčerpávající a politicky nekompatibilní části.
AI family blog = vyčištěná, ideologicky korektní a emočně sanitizovaná verze rodiny.
Reálný život = nepořádek, únava, láska, konflikty, smích, nuda a občas i opravdu krásné chvíle – ale bez filtru a bez povinného „místa pro harmonický život“.
Když chceš autentický family blog, nech ho napsat našince, který to fakt žije. AI ti to sice napíše rychle a „krásně“, ale skoro vždycky to bude trochu (nebo hodně) mimo mísu.
Milan Hausner
Záchvat v supermarketu
Jo. Jsem ten naštvaný, občas nerudný dědek. Stál jsem u chleba a jen jsem tu scénku zaregistroval. Realita se holt dost od pohádek liší. V obchodě (Lídl, Albert, nevím) bylo dusno.
Milan Hausner
Jak pálíme penízky jako vizionáři
Co je placebo v medicíně, víme, my ho ale máme taky v byznysu. Statistiky jsou totiž naprosto nádherně tristní: 90 % organizací hrdě prohlašuje, že „používá AI, ale vydělává jen 6 %“. Panečku.
Milan Hausner
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Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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