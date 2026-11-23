Dvojciferná entita
Druhý tábor, obvykle vyzbrojený uhlazenými brožurami neziskových organizací a bruselských think-tanků, nás zase uklidňuje frází, že „vše záleží jen na kvalitě integrace, školství a institucí“.
Ta druhá věta je sice technicky pravdivá, ale jako návod k přežití v praxi má asi stejnou hodnotu jako rada, že „chudobě předejdeme tím, že budeme více vydělávat“.
Pokud si sundáme ideologické brýle a zároveň odložíme úřednický alibismus, narazíme na několik tvrdých mechanismů, které se v evropských městech spouštějí samovolně. Bez ohledu na to, jak vznešené preambule píšeme do integračních strategií.
Neviditelná hranice ve školní lavici
Sociolog Thomas Schelling už před lety popsal model segregace, k němuž nepotřebujete ani špetku nenávisti. Stačí mírná, zcela přirozená preference vlastního kulturního prostředí a cena nájmů. Jakmile podíl jedné menšiny v konkrétní čtvrti nebo škole překročí zhruba dvacet až třicet procent (přestože v celém městě jde třeba jen o dvanáct procent), původní střední třída začne potichu mizet.
V tu chvíli se ztrácí to nejcennější: přirozený kontaktní povrch. Menšina v dané lokalitě zkrátka přestane většinu potřebovat. Má vlastní obchody, komunitní centra, sňatkový trh i vlastní představu o světě.
Prvním místem, kde tahle tichá secese narazí na realitu, je základní škola. V politických projevech se školství zaklíná jako univerzální tavicí kotlík. V praxi ale škola nemůže suplovat rodinu a ulici, pokud jdou v základních hodnotách proti sobě.
Evropská sekulární škola stojí na autoritě učitele jako odborníka a na občanských pravidlech. V tradičněji pojatých rodinách však autorita učitelky – ženy – nebo samotný obsah výuky biologie, dějepisu či občanské nauky naráží na to, co dítě slyší doma a v mešitě. A když se v jedné třídě sejde polovina dětí s odlišným mateřským jazykem, tempo výuky nutně klesne. Rodiče z majority včetně těch nejliberálnějších zastánců multikulturalismu pak potichu přehlásí své děti jinam. Nechtějí totiž obětovat jejich budoucnost na oltář sociálního experimentu. Tím se segregace zabetonuje na generaci dopředu. Proto jsou speciální romské třídy tak problematické i u nás.
Když se náboženství nevejde do soukromí
Západní Evropa vykoupila svůj vnitřní mír staletími náboženských válek, po nichž uzavřela tichou dohodu: víra je soukromá věc každého občana, veřejný prostor je neutrální.
Islám však – podobně jako kdysi předosvícenské křesťanství – není jen souborem věroučných tezí do nedělní lavice. Je to komplexní společenský a právní řád, který upravuje jídlo, odívání, rodinné vztahy i pohled na autority.
Rostoucí podíl věřících proto neznamená jen barevnější ulice a více kebabů.
Znamená legitimní demokratický tlak na změnu pravidel hry: od oddělených hodin plavání přes úpravy školních jídelníčků až po citlivost kolem svobody slova a práva na kritiku či karikaturu.
Sekulární stát se ocitá v defenzivě, protože jeho vlastní pravidla mu velí tolerovat i ty, kteří princip jeho neutrality neuznávají jako nejvyšší hodnotu.
Past dobrých úmyslů a dávkového státu
K tomu se přidává ekonomická realita, kterou často zaměňujeme s kulturou. Zatímco do Spojených států či Kanady míří přes imigrační síto především vzdělaní odborníci, západní Evropa po desetiletí přitahovala buď nízkokvalifikovanou pracovní sílu z venkovských oblastí, nebo žadatele o azyl.
Spojení nízké kvalifikace se štědrým evropským sociálním státem vytvořilo dokonalou past. Děti a vnuci původních přistěhovalců už nechtějí dělat podřadnou práci svých rodičů, ale kvůli slabšímu vzdělání a někdy i předsudkům na trhu práce nedosáhnou na status střední třídy.
Z frustrace a pocitu odmítnutí pak vede přímá cesta buď k pouliční kriminalitě, nebo k příklonu k radikálnímu, „očištěnému“ výkladu víry, který mladým lidem vrací ztracenou hrdost.
Konec tichého konsenzu
V debatách často zaznívá argument osobní zkušeností: „Bydlel jsem v muslimské rodině, byli to skvělí, pohostinní lidé.“ To je nepochybně pravda. Konkrétní soused řeší složenky, zdraví a budoucnost svých dětí úplně stejně jako kdokoli jiný. Jenže osobní přátelství u jednoho stolu nic nevypovídá o makroskopických společenských tlacích.
V soukromí rozhoduje pohostinnost a lidská slušnost; v anonymním davu a u volebních uren rozhodují kolektivní loajality.
Dvouciferný podíl muslimské populace tedy nepřináší apokalypsu, ale něco mnohem méně dramatického a o to trvalejšího:
konec éry kulturně homogenních národních států.
Mizí doba, kdy jsme se nemuseli dohadovat o tom, co je normální, protože to všichni tak nějak věděli.
Nastupuje společnost permanentního vyjednávání o pravidlech.
A v té uspějí jen ty státy, které opustí naivní víru v samospásnost integračních brožur a začnou své sekulární zákony, školní řády a rovnost před zákonem vymáhat s mnohem větší tvrdostí a sebevědomím, než na jaké byla poválečná Evropa dosud zvyklá.
Milan Hausner
Demokracie bez člověka
Dlouho jsme věřili, že člověka lze nahradit fotografií, hlasem nebo videem. Pak přišly deepfaky a ukázalo se, že ani vlastní obličej už není důkazem. Teď jdeme o patro výš.
Milan Hausner
Člověk: slovo roku 2026 - Cambridge
Když Cambridge Dictionary vyhlásil slovem roku 2026 slovo „člověk“, znělo to jako hluboké filozofické gesto. A má to celou řadu zajímavých konotací.
Milan Hausner
Skanzen v útlumu: Jak Evropa vymění vlastní většinu, sociální stát a váhu ve světě
Evropa se v průběhu příštích padesáti let rozhodla podstoupit fascinující sociální experiment: zjistit, zda lze udržet globální geopolitickou relevanci, štědrý sociální stát a kulturní kontinuitu při současném dobrovolném vymírání
Milan Hausner
Kognitivní klimatizace
Sebeklam není problém člověka. Sebeklam je pro mnohé hlavní životní strategií. Ne parazit, ale generální ředitel celé psychické firmy.
Milan Hausner
Psí republika a kočičí monarchie
Musím si po dvou těžkých esejích o politické triáži a lidských nepřejících trochu odpočinout. A tak se zase vracím k mňoukání a tlapce. Jenže ony civilizační vlivy ani tam nejde přehlédnout.
|Další články autora
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Portlík, Scheinherr, Klecanda i Udženija. Lídr STAN představil složení rady v Praze
Hnutí STAN, koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) a Praha sobě na tiskové konferenci oficiálně...
Bro, kámo, reálně jakoby. Česko zaplavili brokolíci, poznáte je po vlasech i slovníku
Kudrnatá hříva jako růžička brokolice, prošívaná bunda, tenisky a slovník plný výrazů jako „bro“,...
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
Intenzivnější zápach plynu pomůže odhalit i nepatrný únik
Komerční sdělení Pražská plynárenská Distribuce, a. s., provede v oblasti své územní působnosti v souvislosti se...
Moderní škola pro moderní svět: Elektrotechnika a IT v Mohelnici
Komerční sdělení V posledních letech prošla Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Mohelnice značnou...
Neodkládejte operaci šedého zákalu
Komerční sdělení Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal (tzv....
Beroun sobě navrhne v pondělí další odložení volby vedení města
Povolební jednání v Berouně stále nepřinesla výsledek. Lídryně vítězného uskupení Beroun sobě...
Prodej, rodinné domy 4+1, 78 m2 Vrbčany - okres Kolín
Vrbčany, okres Kolín
4 900 000 Kč
- Počet článků 901
- Celková karma 8,99
- Průměrná čtenost 187x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.