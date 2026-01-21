Dvě ženy a jeden loknopis
Prostě zase přišel ten okamžik, kdy se stávající choť musí vypravit ke kadeřníkovi. Prostě musí, a protože zrovna nejsme doma, tak si vybírá z nespočtu možností. Svět je plný nůžek, fénů a žen, které si za kosmetickým křeslem pamatují úplně všechno. A tak přichází na řadu objednání na čas a na jméno..
Paní kadeřnice natáhne pláštěnku a náhle si „vzpomene“. Ne na barvu. Ne na střih. Na kontext. „Vaše jmenovkyně sem chodila před pár lety. To nemůže být náhoda. Vy jste Alena, viďte?“ Věta padne zcela civilně. Jako poznámka o počasí. Jako informace o slevě na barvu.
„Ne, ne Jana,“ zazní odpověd s patřičnou právě probuzenou ostražitostí.
„Tak ta vaše jmenovkyně tu ještě byla minulý týden.“
Druhá manželka zatím ještě doufá, že to je náhoda. Že tu prostě může být v okolí víc jmenovkyň, což by zachánilo situaci. Kolegyně z práce, sousedky, někoho z jógy. Pohled na manžela v čekárně už ale říká vše, Milan ztuhnul a do země se propadl. Protože v dané lokalitě nemůže být jiná Alena, a ještě se stejným příjmením. Jen ta předcházející, časem zapomenutá.Ta, co měla klíče od stejného bytu.Ta, co zná tuhle kadeřnici.
Ticho pod horkým vzduchem fénů
Manžel sedí v čekárně s mobilem v ruce, ale nedívá se na displej. Dívá se do vzduchu. A počítá, kolik let už sem nechodil. Kolik let doufal, že už se ty světy neprotnou. Ta stávající manželka pod horkovzdušným fičákem cítí, jak se atmosféra v místnosti mění. Není to paranoia a ani ne tím horkem. Je to realita města, kde se minulost nerozplývá, jen čeká. Kadeřnice pokračuje vesele dál:„No jo, pamatuju si, že měla podobné vlasy. Taky rezavé? Vy vážně musíte být sestry, nebo co?“ „Ne.Nejsme.“
Teoreticky: existuje GDPR: ta srandovní pohádka z Bruselu. Nařízení, podle kterého:osobní údaje mají být chráněny,propojování informací vyžaduje souhlas,a citlivé údaje o rodinném stavu nelze sdílet třetím stranám.
Ale prakticky:Kadeřnice právě spojila dvě ženy přes jednoho muže, jednu adresu a jednu sadu natáček – a to vše bez jediného formuláře, bez souhlasu, bez hesla. Ty natáčky jsou ovšem iluzorní, dnes se už nepoužívají, stejně tak jako GDPR neexistuje. Existuje paměť, intuice a schopnost rozpoznat „typ“, který sem chodil s jinou ženou před deseti lety. A kdyby přišla kontrola?“Já si nic neukládám, paní inspektorko. Já si jen tak pamatuju.“Což je pravda.A zároveň nejhorší možná zpráva.Protože to, co je v hlavě kadeřnice, nejde vymazat žádným právem na výmaz. Nejde zašifrovat. Nejde odvolat.Je to živý archiv bez zálohování.Ale taky bez možnosti smazání.
Geopozice jako důkaz
V NewYorku by to nejspíš prošlo. Tam může být dvacet Jane na stejné ulici a nikdo nic neřeší.Ale tady? Na předměstí Prahy? Tady se nechodí „jen tak“ ke kadeřnici.Tady se chodí tam, kam chodila rodina. Nebo kde býval někdo důležitý.A když kadeřnice řekne „vaše jmenovkyně“, není to náhoda.Je to archivní záznam.Je to mapa vztahů. Je to otisk minulosti, který se nedá vymazat fénem.
Manžel v totální pasti. Dělá, že hlas těch žen neslyší. Protože co může říct? „Ne, to není moje bývalá, to je úplně jiná Alena“?Jenže ona to je. A oni to oba vědí. Vlastně všichni tři.
Však jí tohle tenkrát kadeřnictví vybral. A kadeřnice si pamatuje. „Už jsem na ni zapomněl“? Kadeřnice ale ne, ta si zákazníky pamatuje podle loken. Takže zbývá jen mrtvolné ticho. A doufá, že sušák brzo dokončí svou práci.
Jmenovkyně jako krycí jméno minulosti
Živoucí manželka odchází ostříhaná, nabarvená a s vědomím, že právě dostala připomínku, kterou nečekala. Manžel odchází mlčky, protože ví, že některé věty nezazní hned. Zaznějí až večer nebo později. Nebo příští týden. Nebo nikdy, ale budou viset ve vzduchu jako otázka, na kterou se nedá odpovědět.
A kadeřnice?Ta má dobrý pocit, že si „vzpomněla“.A že propojila dvě dámy (mimochodem v mnohém podobné) přes jednoho muže, jednu lokalitu a přes sadu barev na vlasy.
Zatímco někde v Bruselu sedí úředníci a píší další přílohu k GDPR o ochraně osobních údajů, tady v kadeřnictví funguje systém, který je o nejméně tři sta let starší, o sto procent spolehlivější a úplně mimo jakoukoli legislativu.Protože v kadeřnictví se nestříhají jen vlasy.Stříhají se i iluze.
A jediné, co tu skutečně podléhá ochraně, je tajemství kadeřnice. Dokud se ovšem neposadíte do křesla.
Milan Hausner
2026! Identita na prodej II.
... a jak bychom mohli zapomenout na naše přátele nejbližší. Google, vaše nejlepší (a nejzvědavější) přítelkyně, samozřejmě nezůstává pozadu v této snaze o váš lepší, propojenější život.
Milan Hausner
2026! skvělé novinky, o kterých nevíte, natož abyste je chtěli I.
Rád bych vám, vděčným a pozorně čtoucím uživatelům, oznámil několik pozitivních změn ve vašem digitálním životě. Vše je samozřejmě navrženo s jediným cílem: váš komfort a blaho. A jejich akcionářů. Pochopitelně.
Milan Hausner
Jak se krade Malý Bobeš
Až doposud se tvrdilo, že AIčko sice přepíše jakýkoli román slovutného autora, ale možnost, že půjde originální dílo extrahovat v téměř nezměněné podobě byla tak trochu utopií. Však toho firmy také náležitě využívaly. Ejhle!
Milan Hausner
Smrtelně vážná krize se nekoná! Tak to tedy ne!!!
Smrtelně vážná krize se nekonala. A my jsme na to připraveni nebyli. Kdo by to byl řekl, že to dopadne takto... hrozivě obyčejně?
Milan Hausner
Když AI připraví zoologický kvíz jako moula: dokumentace zoufalství
Všechno to začalo nevinně. Učitel zadal AI úkol: „Připrav mi kvíz pro žáky. Zoologie. Poznávačka. Ať si trochu procvičí mozek.“ AI se usmála (vektorově) a odpověděla: „Jistě, pane. Tady je 109 zvířat.“
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Karolína Muchová na Australian Open: Ve 2. kole přehrála Američankou Parks až v rozhodujícím setu
Karolína Muchová se ve středu dostala jako první z Češek do do 3. kola Australian Open. O postupu...
Australian Open 2026 je v plném proudu. Do 3. kola již prošel první Čech
Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze...
V Cekově na Rokycansku budou nové volby, podaná byla jedna nezávislá kandidátka
Vesnička Cekov na Rokycansku, kde budou 28. března nové volby do zastupitelstva, předala na...
Biatlon Nové Město na Moravě 2025/2026: Biatlonový svátek v Česku odstartuje již zítra
Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 300
- Celková karma 8,63
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.