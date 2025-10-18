Dvě vize svéprávnosti

Na návštěvě v domácnosti, kde svéprávnost znamená schopnost ztratit zdravotní pomůcky rychleji, než pes stihne rozpoznat jejich nutriční hodnotu.

Den začal zas jako každé druhé ráno. Zataženo za zataženými závěsy v ložnici. Manželka se probudí s typicky ranním úsměvem plným kontrolní role. S láskou a něhou v hlase, jí tak vlastní se tedy obrátí na svého životního partnera, oporu v bouřích, s otázkou, která by mnohé méně zkušené manžely mohla zaskočit: „Poslouchej, kam jsi včera dal ty tampony?“ Tampony, co kryjí vpichy po včerejší dialýze...

Následuje okamžik ticha, který by mohl být vyplněn prostým: „V koši v předsíni.“ Jenže to by si to musel manžel pamatovat. Místo toho se z hrdla chotě vydere tón sebejistého objevitele nových světů: „Jsem svéprávnej.“

Tato věta holá vyslovena s vážností generála hodnotícího obrannou strategii, obsahuje celý vesmír. Vesmír, ve kterém existuje dokonalý řád, systém tak geniální a samozřejmý, že jej pouhý smrtelník nemůže pochopit bez zasvěcení. Je to prohlášení o nezávislosti, o svébytnosti, o tom, že tento dům v sobě nese dva přístupy k organizaci věcí, myšlení a pořádku. A tak přichází, v podstatě vynucená odpověď. Ta, která by měla být vyryta do manželských příruček jako ukázkový příklad ženské trpělivosti a sarkastického nadhledu: „To je obdivuhodné, drahý. ALE JEN PO SVÝM.“

PO SVÝM. Což je v překladu do pozemského jazyka cosi jako: „Tvůj systém by byl naprosto dokonalý, kdyby jeho klíčovou součástí nebylo to, že všechny předměty jsou neviditelné pro kohokoli, kdo nemá tvou DNA.“ Je to systém, který bere v potaz směr větru, rozšafné rady AI i vzpomínku na to, kde ležely ty tampony před pár dny, kdy je sežral pes. Už nebere v potaz fakt, že manžel občas funguje taky tak, jak by logicky měl, jen si to prostě nepamatuje, protože jde o malichernost života.

Jeho svět je prostě neuspořádaná knihovna všeho, kde nehraje roli účel předmětu, ale jen místo, kam je ona věc odložena. Její ranní zvolání má roli hasičského alarmu před zhroucením sebe, pohody i žaludku psa. Navíc má manželka také neochvějnou jístotu, jak bude znít odpověď: filozofická pojednání o estetice a pořádku jako nepodstatného atributu filozofa na penzi.

Ten střet postojů je nevyvratitelný. Manželka je představitelkou života s jasně strukturovanou a naléhavou potřebou nalézt věci, tam, kam patří a on, architekt své vlastní reality, hrdý a „sveprávnej“, který pořád předkládá k řešení mapu k pokladu, jež je bohužel nakreslená neviditelným inkoustem.

Tak se prostě každé ráno oba tyto systémy nevyhnutelně protnou. V reálném životě s jiným pojetím svéprávnosti. Předvídatelné i chaotické. Nakonec to vyřeší káva, kterou choť uvaří sama, protože manžel by ji stejně ve svých makrovizích přehlédl, i když stojí vedle kávovaru. A s mlékem v lednici je to úplně stejné.

PS: Přečtení blogu manželce mělo za následek jedinou odpověď. „Kde jsou ty tampony?“

---

Autor: Milan Hausner | sobota 18.10.2025 9:41 | karma článku: 0 | přečteno: 47x

Milan Hausner

  • Počet článků 129
  • Celková karma 8,69
  • Průměrná čtenost 209x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

