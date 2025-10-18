Dvě vize svéprávnosti
Den začal zas jako každé druhé ráno. Zataženo za zataženými závěsy v ložnici. Manželka se probudí s typicky ranním úsměvem plným kontrolní role. S láskou a něhou v hlase, jí tak vlastní se tedy obrátí na svého životního partnera, oporu v bouřích, s otázkou, která by mnohé méně zkušené manžely mohla zaskočit: „Poslouchej, kam jsi včera dal ty tampony?“ Tampony, co kryjí vpichy po včerejší dialýze...
Následuje okamžik ticha, který by mohl být vyplněn prostým: „V koši v předsíni.“ Jenže to by si to musel manžel pamatovat. Místo toho se z hrdla chotě vydere tón sebejistého objevitele nových světů: „Jsem svéprávnej.“
Tato věta holá vyslovena s vážností generála hodnotícího obrannou strategii, obsahuje celý vesmír. Vesmír, ve kterém existuje dokonalý řád, systém tak geniální a samozřejmý, že jej pouhý smrtelník nemůže pochopit bez zasvěcení. Je to prohlášení o nezávislosti, o svébytnosti, o tom, že tento dům v sobě nese dva přístupy k organizaci věcí, myšlení a pořádku. A tak přichází, v podstatě vynucená odpověď. Ta, která by měla být vyryta do manželských příruček jako ukázkový příklad ženské trpělivosti a sarkastického nadhledu: „To je obdivuhodné, drahý. ALE JEN PO SVÝM.“
PO SVÝM. Což je v překladu do pozemského jazyka cosi jako: „Tvůj systém by byl naprosto dokonalý, kdyby jeho klíčovou součástí nebylo to, že všechny předměty jsou neviditelné pro kohokoli, kdo nemá tvou DNA.“ Je to systém, který bere v potaz směr větru, rozšafné rady AI i vzpomínku na to, kde ležely ty tampony před pár dny, kdy je sežral pes. Už nebere v potaz fakt, že manžel občas funguje taky tak, jak by logicky měl, jen si to prostě nepamatuje, protože jde o malichernost života.
Jeho svět je prostě neuspořádaná knihovna všeho, kde nehraje roli účel předmětu, ale jen místo, kam je ona věc odložena. Její ranní zvolání má roli hasičského alarmu před zhroucením sebe, pohody i žaludku psa. Navíc má manželka také neochvějnou jístotu, jak bude znít odpověď: filozofická pojednání o estetice a pořádku jako nepodstatného atributu filozofa na penzi.
Ten střet postojů je nevyvratitelný. Manželka je představitelkou života s jasně strukturovanou a naléhavou potřebou nalézt věci, tam, kam patří a on, architekt své vlastní reality, hrdý a „sveprávnej“, který pořád předkládá k řešení mapu k pokladu, jež je bohužel nakreslená neviditelným inkoustem.
Tak se prostě každé ráno oba tyto systémy nevyhnutelně protnou. V reálném životě s jiným pojetím svéprávnosti. Předvídatelné i chaotické. Nakonec to vyřeší káva, kterou choť uvaří sama, protože manžel by ji stejně ve svých makrovizích přehlédl, i když stojí vedle kávovaru. A s mlékem v lednici je to úplně stejné.
PS: Přečtení blogu manželce mělo za následek jedinou odpověď. „Kde jsou ty tampony?“
---
Milan Hausner
Temná triáda lidské duše v době virtuální
Temná triáda lidské duše našla svůj dokonalý nástroj: umělou inteligenci. Narcis, machiavelista a psychopat; tři hlavy jedné bestie, která se probudila do digitálního věku. Už nepotřebují propagandu, intriky ani charisma. Stačí AI
Milan Hausner
Milujeme AI, bojíme se jí a ChatGPT je náš nejlepší kámoš (jediný z těch všech)
Poznatky z roku 2024: AI je skvělá! Poznatky z roku 2025: AI je skvělá, ale lže a krade data. Pokrok v praxi.
Milan Hausner
AI a kmotr z Vysočiny, jak mě ta dvouciferná megera nazvala
Technokrat káže, šaman čaruje, apokalyptik panikaří. A Kmotr z Vysočiny? Ten si dává kafe a čeká, až jim dojde, že AI neumí rozlišit mezi bačkorou a bačkorou a kocour v botách není kocour v obuvi.“
Milan Hausner
Bezpečnostní iluze...neztrácejí se, ale rostou...
Některé modely AI jsou jako číšník v luxusní restauraci, který vám s úsměvem naservíruje načinčaný, ale nestravitelný dezert – a ještě vám k němu přidá letáček s číslem na gastroenterologii. “ Bezpečnost je jen mašlička...
Milan Hausner
Verbální alchymie jako nová gramotnost: AI nás ji naučila
„Verbální alchymie moderního manažera: z prázdných frází destiluje synergii, z excelové tabulky vyčaruje vizi a z tvého času – kouřovou clonu.“
- Počet článků 129
- Celková karma 8,69
- Průměrná čtenost 209x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.