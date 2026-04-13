Dva světy jednoho vojáka (umělá inteligence proměňuje tvář ukrajinské války)
Video koluje sociálními sítěmi, sbírá miliony zhlédnutí, vyvolává emoce, strach, vztek .
Jenže tvář tohoto vojáka je iluze. Jeho slzy vygeneroval algoritmus, jeho hlas syntetizovala neuronová síť a jeho příběh o nucené mobilizaci mladíků pod zákonnou hranicí je nikoli halucinace, ale prachsprostá lež. Agentura AFP odhalila, že mužova přilba deformuje tvary jako v zrcadle v zábavním parku, že jeho obličej patří ruskému streamerovi a že zvuková stopa nese jasné stopy umělé inteligence .
V tomto okamžiku se dotýkáme podstaty dnešní hybridní války. Není to jen válka o území, ale především válka o pravdu, o lidskou mysl a o samotnou definici reality. A v jejím centru stojí ukrajinský voják ale v jaké podobě?
První podoba ukrajinského vojáka, kterou nám AI předkládá, je výtvorem ruské dezinformační mašinérie. Na TikToku, Telegramu a facebookových stránkách se šíří desítky klipů, kde mladíci: vždy mladší, než stanovuje zákon, prosí o záchranu . Jejich tváře jsou podezřele hladké, jejich gesta lehce nepřirozená. Titulky v češtině, němčině, francouzštině obviňují Kyjev z posílání dětí na jatka .
Cíl je jasný: podkopat důvěru v ukrajinské vedení, vyvolat paniku v řadách branců a oslabit podporu Západu. Jak trefně poznamenává politolog Anton Kuchukhidze: „Informační prostor je bojištěm“. Kreml zde vede svou vlastní ofenzivu, zatímco na frontových liniích se bojuje o každý metr. Ale umělá inteligence není jen nástrojem propagandy. Je také mocnou zbraní v rukou těch, kdo se brání.
Druhý obraz ukrajinského vojáka je méně viditelný, ale o to skutečnější. Je to voják, za jehož zády stojí algoritmy americké firmy Clearview AI. Jeho tvář stačí vyfotografovat, a během několika minut systém prohledá deset miliard obrázků z celého světa z Instagramu, Facebooku, ruského VKontaktě a odhalí, zda je skutečně tím, za koho se vydává .
Ukrajinský ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov s hrdostí vypráví příběh: do nemocnice přišel muž, který tvrdil, že je ukrajinský voják v šoku po bombardování. Lékaři poslali jeho fotografii, Clearview AI během okamžiku našla jeho profil na sociálních sítích. Byl to Rus .
Díky této technologii bylo identifikováno přes 7 500 podezřelých osob, proti stovkám ruských vojáků bylo vzneseno obvinění. A když na bojišti padnou ruští vojáci, Ukrajina pomocí stejných nástrojů identifikuje jejich těla a kontaktuje rodiny nejen z humanity, ale také proto, aby ruské matky věděly, co jejich syny čeká, až je režim pošle do války .
Je to válka, kde se tvář stává identifikačním číslem. Kde algoritmus rozezná nepřítele i mezi raněnými. Kde se z technologie původně určené pro policejní složky a považované za kontroverzní v západní Evropě stává nástroj přežití.
Třetí podoba ukrajinského vojáka je ještě abstraktnější. Je to voják, kterého vede systém Palantir: firma, jejíž název odkazuje na „vidoucí kámen“ z Pána prstenů. Její technologie propojuje data ze satelitů, teplotních čidel, výzvědných dronů i lidských špionů a na jejich základě pomáhá zaměřovat cíle .
Generál Richard Barrons, který velel britským jednotkám v Iráku, přiznává, že účinnost těchto systémů je taková, že mění samotnou podstatu vedení války . A přitom stejná firma pomáhá Ukrajině také hledat ubytování pro uprchlíky, dokumentovat ruské válečné zločiny a plánovat, kde po válce postavit nové školy .
Umělá inteligence je tak současně mečem i štítem. Nástrojem ničení i obnovy. Zbraní propagandy i zbraní pravdy.
A přesto je tu cosi hluboce znepokojivého na tom, že ve 21. století sledujeme válku, v níž jsou tváře na videích umělé, hlasy pochybné a identita podezřelá. Nástroje detekce AI odhalí syntetický hlas s 99% jistotou . Algoritmy se učí rozeznávat nepřirozené stíny na přilbách a deformované nýty na uniformách . Válka se stala soubojem strojů nejen na bojišti, ale i v kyberprostoru.
A uprostřed toho všeho stojí člověk. Ukrajinský voják, který není generován neuronovou sítí, ale který se skutečně učí nové věci ovládat drony, číst satelitní snímky, používat aplikace na rozpoznávání tváří. Jeho učitelem je umělá inteligence, jeho zbraní jsou data, jeho bojištěm je síť.
Na konci jednoho falešného videa, které AFP analyzovala, vidíme vodoznak Sora modelu OpenAI, který dokáže generovat realistické klipy z textových podnětů . Ironie je v tom, že stejná technologie, která dokáže vytvořit plačícího vojáka, může být použita i k jeho identifikaci. Stejný stroj, který lže, může odhalovat pravdu.
Možná právě v tomto napětí spočívá klíč k pochopení naší doby. Umělá inteligence není ani dobrá, ani zlá. Je to nástroj a jako každý nástroj závisí na ruce, která jej drží. Může vytvářet iluze, které rozkládají společnost zevnitř. Může ale také pomáhat chránit životy a odhalovat viníky válečných zločinů.
Ukrajinský voják s nočními murami se dnes učí nové věci. Učí se rozlišovat, co je skutečné a co je deepfake. Učí se, že jeho vlastní tvář může být zneužita k propagandě. Učí se, že moderní válka se nevyhrává jen na zemi, ale také v algoritmech, databázích a neuronových sítích.
Jeho nejtěžším úkolem přitom zůstává to, co bylo vždy nejtěžší: zůstat člověkem uprostřed nelidských technologií. Rozpoznat pravdu od lži, zachovat si důstojnost ve válce, kde i slzy mohou být vygenerované strojem.
“Vstoupili jsme do noční můry, kdy o zabíjení rozhodují stroje,“ píší komentátoři . Možná. Ale možná také stojíme na počátku éry, kdy se stroje učí od lidí, co je lidskost.
A ukrajinský voják, skutečný i virtuální, je jejím prvním, krvavým svědkem.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.