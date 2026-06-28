Dva kódy, které změní lidstvo
Představte si, že byste dostali do ruky
V čem se povaha obou potenciálních katastrof liší na první pohled?
Zatímco kolaps AI by nás okamžitě uvrhl do informační doby temna, biologický incident z CRISPRu by pomalu, ale nekontrolovatelně přepisoval přírodu kolem nás.
kompletní zdrojový kód k celé lidské civilizaci a k samotnému životu. A teď si představte, že k jeho úpravě nepotřebujete rozumět složité vědě – stačí vám jen stisknout „Enter“ nebo si objednat balíček z internetu.
V červnu 2026 se lidstvo ocitlo na děsivé křižovatce. Procházíme dvěma revolucemi současně, ale každou vnímáme úplně jinak. Na jedné straně stojí
- umělá inteligence (AI), která v podobě nejnovějších modelů (jako je Claude Mythos) dokáže ochromit banky nebo napsat miliony řádků kódu za pár sekund.
- Na straně druhé stojí CRISPR: převratný nástroj, který funguje jako molekulární nůžky a dokáže s chirurgickou přesností přepisovat lidskou DNA, léčit dědičné choroby, ale také stvořit „designovaná miminka“.
Obě tyto technologie mají jedno společné: jsou to exponenciální rychlíci, které se snaží uřídit šnečí vládní byrokracie. Pokud ale nepochopíme rozdíl v tom, jak se tyto dvě síly mohou vymknout z rukou, hrozí nám, že vybudujeme obranu proti nepříteli, který už dávno utekl zadními vrátky.
Efekt „He Jiankui“ vs. „Mythos Preview“: Když ztratíme nevinnost
Každá převratná technologie má svůj moment procitnutí. Moment, kdy si lidstvo uvědomí: Aha, tohle už není hračka.
U genetického inženýrství CRISPR tento šok přišel v roce 2018. Čínský vědec He Jiankui tehdy šokoval svět oznámením, že tajně upravil DNA lidských embryí, ze kterých se narodila dvojčata Lulu a Nana. Chtěl je udělat imunními vůči HIV, ale porušil všechna etická pravidla planety. Vědecký svět ho okamžitě odsoudil a skončil ve vězení. Proč? Protože biologický kód se dědí. Pokud jednou vypustíte upravený gen do lidské populace, už ho nikdy nevezmete zpět.
U umělé inteligence zažíváme podobný šok právě teď, v roce 2026. Nové modely AI už nejsou jen zábavní boti na psaní básniček. Ukázalo se, že mají tak obrovské kognitivní schopnosti, že představují přímou hrozbu pro kybernetickou bezpečnost států. Dokážou autonomně objevovat zranitelnosti v kritické infrastruktuře nebo navrhovat nebezpečné biologické toxiny.
V čem je tedy rozdíl? Zatímco u CRISPRu zafungovala přirozená lidská stopka (představa mutací a zásahů do dětí nás instinktivně děsí), u AI žádnou přirozenou stopku nemáme. AI nevidíme, nemá tělo, je to jen text na obrazovce. O to je však nebezpečnější.
Problém „garáže“ aneb Proč digitální monstrum uhlídáme snáze než to biologic
Všichni se bojíme, že si nějaký zlý programátor doma v pokojíčku vyvine super-inteligentní zlou AI, která ovládne svět. To je mýtus. Vývoj špičkové AI je extrémně centralizovaný. K vytrénování modelů typu Claude Mythos potřebujete:
- Miliardy dolarů.
- Obří datová centra velká jako fotbalové stadiony.
- Nejmodernější mikročipy, které na světě umí vyrobit v podstatě jen jedna firma na Taiwanu (TSMC) pomocí strojů z Nizozemska (ASML).
Vlády mohou AI kontrolovat. Stačí hlídat hardware. Když odříznete dodávky čipů (což dnes USA dělají vůči Číně), exponenciální růst AI v dané zemi v podstatě zastavíte. AI má své „úzké hrdlo“ ve fyzickém světě.
CRISPR ho nemá.
CRISPR je hrozivě levný a přístupný. Základní sadu pro úpravu genů si na internetu může objednat kdokoli za pár tisíc korun. K úpravě bakterií nebo rostlin nepotřebujete superpočítač ani miliardy. Stačí vám průměrně vybavená laboratoř, klidně v garáži nebo sklepě. Tomuto jevu se říká biohacking.
Zatímco stát může poslat inspekci do obřího datového centra, nemůže zkontrolovat každou garáž na světě. Regulace CRISPRu na úrovni státních zákazů je proto v dlouhodobém horizontu iluzorní. Biologický kód se již demokratizoval – je mezi lidmi.
Srovnání hrozeb na první pohled
- Zlá AI: Potřebuje elektrárnu, miliony čipů a miliardový rozpočet. Stát ji může vypnout ze zásuvky nebo jí zakázat přístup k hardwaru.
- Zlá biologie (CRISPR): Potřebuje zkumavku, návod z internetu a odhodlaného jedince. Jakmile upravený virus nebo organismus unikne z laboratoře, replikuje se sám, zdarma a geometrickou řadou.
Past pomalé byrokracie: Když regulace zabíjí
Anthropic ve své esej varuje před tzv. „efektem Stromovouse, politický aparát je příliš pomalý. U CRISPRu to vidíme v přímém přenosu. Schvalování nových genetických léků trvá 7 až 8 let a stojí astronomické částky. Výsledkem je, že věda sice umí vyléčit vzácnou genetickou nemoc za pár týdnů, ale kvůli byrokracii se lék k pacientům nedostane, nebo stojí desítky milionů korun.
Pokud aplikujeme stejný, pomalý medicínský model regulace na AI, stane se jedna ze dvou katastrofálních věcí:
- Buď regulace AI zcela paralyzuje, takže nebudeme moci využívat její geniální schopnosti k léčení rakoviny nebo řešení klimatické krize.
- Nebo, což je pravděpodobnější, vývojáři a státy jako Čína či Rusko nebudou na pomalou byrokracii západních vlád čekat, regulace jednoduše ignorují a my ztratíme jakoukoli kontrolu.
Varování pro zítřek
Lidstvo poprvé v historii drží v rukou dvě technologie, které se dokážou vyvíjet samy. AI píše lepší AI. CRISPR dokáže měnit evoluci dříve, než ji stačí schválit jakýkoli parlament. Musíme se přestat dívat na sci-fi filmy a začít brát realitu roku 2026 vážně.
- U AI musíme okamžitě zavést přísné testování modelů ještě předtím, než se dostanou na veřejnost, podobně jako se testují nová letadla (model FAA). Máme štěstí, že AI potřebuje obří servery, takže ji máme kde kontrolovat.
- U CRISPRu si musíme přiznat, že represe stačit nebude. Protože biologii může upravovat kdekdo, jedinou obranou je vytvořit masivní, AI poháněný štít: systém včasného varování, který dokáže okamžitě detekovat a neutralizovat jakoukoli uniklou biologickou hrozbu.
Džin je venku z láhve v obou případech. Pokud ale budeme AI regulovat příliš pomalu a CRISPR s naivní představou, že stačí „zakázat garáže“, probudíme se do světa, kde digitální inteligence zničí naši bezpečnost a biologická anarchie naše zdraví. Čas jednat není za rok. Je právě teď.
Milan Hausner
Když mičuda chápe pravidla lépe než hráči
Pamatujete si doby, kdy byl fotbal hrou plnou vášně, chybujících (a tudíž lidských) rozhodčích a hospodských hádek, které přežily generace? Tak na to rychle zapomeňte.
Milan Hausner
Antické ozvěny v pražské realitě
Dějiny se možná neopakují, ale občas se docela cynicky rýmují. Když aplikujeme dnešní politickou realitu na starověký Řím a postavíme pomyslně Caesara vedle Babiše, tak máme před sebou docela zajímavou paralelu.
Milan Hausner
Světový kocour, který zabloudil pod Hradčany ( havajská celebrita pod Karlovým mostem)
Dnes tu máme kocoura, který je tak slavný, že o něm píší světová média. Jmenuje se Marty a podle dojemných příspěvků na sociálních sítích je to legendární zvířecí cestovatel.
Milan Hausner
Anatomie politického konvertity: P.H.T.
Pan Urban včera připomněl tento pevně integrovaný přemet ve svém článku. Vracím se tedy k němu a vracím jej zpátky na pevné nohy, což se včera tak úplně nepovedlo. Ten dopad je ale přesně to, co dělá naší politiku tak zajímavou.
Milan Hausner
Apokalypsa v Bakalářích: Proč je červnová bitva o chování lepší než Hra o trůny
Červen. Měsíc, kdy se v českém školství láme chleba, ohýbá páteř a testuje žaludeční sekrece všech zúčastněných.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...
Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Převrácený nakladač dnes dopoledne vážně zranil muže na Bruntálsku
Převrácený nakladač při sběru sena v Hošťálkovech na Bruntálsku dnes dopoledne vážně zranil...
Na Karlovarsku projel v podvečer vlak návěstidlo, hasiči evakuovali 30 lidí
V Nové Roli na Karlovarsku projel dnes v podvečer vlak návěstidlo. Hasiči z něj evakuovali 30 lidí....
Záchranáři hledají v přehradě Hracholusky na Plzeňsku utonulého člověka
Záchranáři hledají v přehradě Hracholusky na Plzeňsku utonulého člověka. Zmizení osoby kousek od...
Na Vysočině naměřili nejvíce v Dukovanech, kde bylo 36,9 stupně Celsia
Na 13 meteorologických stanicích na Vysočině dnes zaznamenali teplotní rekord. Nejvíce naměřili v...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
- Počet článků 602
- Celková karma 8,49
- Průměrná čtenost 195x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.