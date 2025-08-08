Duševní vlastnictví na pomyslné hranici pekla
Na prahu škol po přijetí americké vize rozvoje AI už stojí buldozery a desítky studentů, učitelů, ředitelů a tisíce ředitelů velkých firem je vítají kyticemi růží. Ano, takhle by to mohlo vypadat třeba na začátku nového roku. Nepochybuji, že mnohé z rysů přijatého dokumentu přivítají i naši obdivovatelé; nepochybně bude znamenat masivní nástup této technologie, prakticky všude kolem nás. Je ale pravdou, že se v tomto hojně citovaném dokumentu rozvoje AI, je vzdělávání popelkou a hledat v něm vzdělávací strategii nemá smysl. Obecně se o vzdělávání objevuje jen pár sporadických zmínek.
Je dobře, že v České republice máme systematický postup v této oblasti, připravené kurikulum a vlastně už i digitalizace RVP podobné kroky předvídá. AI dětem odvádí neskutečnou práci v této oblasti a zatím, ke své potěše shledávám, že většina škol přistupuje k tomuto tématu se zdravým úsudkem a nasazuje tyto technologie opravdu smysluplně. Vlastně jsem se setkal jen s jednou neúplně logickou implementací AI.
Strategie rozvoje AI technologií je ale pro mne bohužel předzvěstí Divokého západu v oblasti autorských práv. My všichni pisálkové, skladatelé, spisovatelé, scénáristi, ale konec konců i učitelé jsme se ocitli na docela tenké hraně. Trump otevřeně prohlásil, že „USA nemohou platit za každý článek nebo knihu“, kterou AI přečetla. Tím otevřel cestu k trénování modelů na chráněných dílech bez kompenzace autorům. I když tyto tendence se objevují i v Evropě, naštěstí zde existuje zatím převažující názor, že autorská práva je nutno chránit. Přiznejme si, ale že i tady je extrémně těžké autorská práva chránit a doložky opt out, které mohou autoři využít, jsou víceméně jen invalidní berličkou. Už se ale objevují i politické názory, že právě tímto přístupem by mohlo dojít k největší krádeži duševního vlastnictví v dějinách. Představa, že těžba dat je vlastně fair use, dnes prochází celou řadou právních sporů, i když doposud s nejasným výsledkem. Tady se opravdu bojím, co přinese budoucnost, protože ochranu duševního vlastnictví každého z nás vnímám jako jednu z etických hodnot, přes kterou nejede vlak. Nyní ale bohužel skoro všechny stavební stroje… Otázky související s „pravdivou AI a woke kulturou ponechávám povolanějším, zde si netroufám vyslovit jakékoli názory. V mnohém tento požadavek chápu, ale na druhé straně AI nemůže tak úplně přehlížet některé související otázky. Předsudky a předpojatost ze strany vyznavačů genderu a LGBT teď mohou vystřídat předsudky a předpojatost opačná. Hlavní myšlenku, kterou mohu zkratkovitě interpretovat jako „Autorské právo? Etika? To jsou jen „zbytečné komplikace“ v cestě k „pravdomluvné“ AI, která bude říkat jen to, co se bohužel hodí do kampaně.“
Kritické myšlení, etika a zdravý rozum ve světě velkých investic nemá své místo
. Lidská bytost se stává jen dalším očíslovaným tvorem a konzumentem velkých společností. A to není vize, se kterou se umím docela snadno sžít.
Milan Hausner
Jak jsme (ne) jeli na výlet = demokracie třídních schůzek
Naplánovat školní výlet zní jako radostná událost. Děti se těší, učitelé mají připravený program, a rodiče... a rodiče mají demokratické představy o náplní a charakteru výletu...
Milan Hausner
Zářné zítřky ve školách (někdy v blízké budoucnosti)
S nefalšovaným nadšením a s blyštivým optimismem představujeme naši monumentální, vizionářskou, a především nekompromisní strategii pro vzdělávání v éře umělé inteligence!
Milan Hausner
Plačící dítě v rodině chatbot nespasí = děti jako pěšáci osudu
V těchto chaotických časech, kdy se na každém rohu internetu vedou debaty o dopadu AI na naše myšlení a rozebírají se hrůzy terapeutických chatbotů, všichni hovoří o tom, jak umělá inteligence změní podobu rodiny i školy.
Milan Hausner
Rodičovsko učitelský manuál jak přežít ředitelskou důtku
Záchodová kabinka. Místo, kde se střetává puberta s nikotinovým opojením. Žák deváté třídy si připaluje cigaretu, zatímco škola doufá, že se jí podaří vychovat budoucího nositele Nobelovy ceny
Milan Hausner
Z banky rovnou do Indie
Ne, cestovat nikam nebudeme. Tahle historka mne stála jen trochu nervů a halekání. Podtitulek by mohl znít, jak nás dokáže AI dokonale zblbnout!!
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel
Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu
Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu...
Nemocí z klíšťat je letos nejvíc za poslední dekádu
Nemocí přenášených klíšťaty je letos do konce července zatím nejvíc za posledních deset let....
Předávkovanou ženu našli v pražském bytě, pro dealera si přišla zásahovka
Pražští kriminalisté vyřešili záhadné úmrtí narkomanky. Ženino mrtvé tělo nalezli na začátku roku...
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...
- Počet článků 14
- Celková karma 7,64
- Průměrná čtenost 353x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)