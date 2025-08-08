Duševní vlastnictví na pomyslné hranici pekla

Americký plán rozvoje umělé inteligence přináší celou řadu pěkně „pomýlených“ výzev. Zde je přehled těch nejvíce do očí bijících.


Na prahu škol po přijetí americké vize rozvoje AI už stojí buldozery a desítky studentů, učitelů, ředitelů a tisíce ředitelů velkých firem je vítají kyticemi růží. Ano, takhle by to mohlo vypadat třeba na začátku nového roku. Nepochybuji, že mnohé z rysů přijatého dokumentu přivítají i naši obdivovatelé; nepochybně bude znamenat masivní nástup této technologie, prakticky všude kolem nás. Je ale pravdou, že se v tomto hojně citovaném dokumentu rozvoje AI, je vzdělávání popelkou a hledat v něm vzdělávací strategii nemá smysl. Obecně se o vzdělávání objevuje jen pár sporadických zmínek.
Je dobře, že v České republice máme systematický postup v této oblasti, připravené kurikulum a vlastně už i digitalizace RVP podobné kroky předvídá. AI dětem odvádí neskutečnou práci v této oblasti a zatím, ke své potěše shledávám, že většina škol přistupuje k tomuto tématu se zdravým úsudkem a nasazuje tyto technologie opravdu smysluplně. Vlastně jsem se setkal jen s jednou neúplně logickou implementací AI.
Strategie rozvoje AI technologií je ale pro mne bohužel předzvěstí Divokého západu v oblasti autorských práv. My všichni pisálkové, skladatelé, spisovatelé, scénáristi, ale konec konců i učitelé jsme se ocitli na docela tenké hraně. Trump otevřeně prohlásil, že „USA nemohou platit za každý článek nebo knihu“, kterou AI přečetla. Tím otevřel cestu k trénování modelů na chráněných dílech bez kompenzace autorům. I když tyto tendence se objevují i v Evropě, naštěstí zde existuje zatím převažující názor, že autorská práva je nutno chránit. Přiznejme si, ale že i tady je extrémně těžké autorská práva chránit a doložky opt out, které mohou autoři využít, jsou víceméně jen invalidní berličkou. Už se ale objevují i politické názory, že právě tímto přístupem by mohlo dojít k největší krádeži duševního vlastnictví v dějinách. Představa, že těžba dat je vlastně fair use, dnes prochází celou řadou právních sporů, i když doposud s nejasným výsledkem. Tady se opravdu bojím, co přinese budoucnost, protože ochranu duševního vlastnictví každého z nás vnímám jako jednu z etických hodnot, přes kterou nejede vlak. Nyní ale bohužel skoro všechny stavební stroje… Otázky související s „pravdivou AI a woke kulturou ponechávám povolanějším, zde si netroufám vyslovit jakékoli názory. V mnohém tento požadavek chápu, ale na druhé straně AI nemůže tak úplně přehlížet některé související otázky. Předsudky a předpojatost ze strany vyznavačů genderu a LGBT teď mohou vystřídat předsudky a předpojatost opačná. Hlavní myšlenku, kterou mohu zkratkovitě interpretovat jako „Autorské právo? Etika? To jsou jen „zbytečné komplikace“ v cestě k „pravdomluvné“ AI, která bude říkat jen to, co se bohužel hodí do kampaně.“
Kritické myšlení, etika a zdravý rozum ve světě velkých investic nemá své místo

. Lidská bytost se stává jen dalším očíslovaným tvorem a konzumentem velkých společností. A to není vize, se kterou se umím docela snadno sžít.

Autor: Milan Hausner | pátek 8.8.2025 9:45

Milan Hausner

Milan Hausner

Milan Hausner

Milan Hausner

Milan Hausner

  • Počet článků 14
  • Celková karma 7,64
  • Průměrná čtenost 353x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)

 

