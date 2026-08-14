Drobné na kampaň, ne problém rozpočtu
Bavíme se o 20 milionech korun. V kontextu stamiliardového státního rozpočtu to není ani zaokrouhlovací chyba, je to plivnutí do moře. Skutečnost, že se špičky české politiky dokážou týdny hádat o takto směšnou částku, usvědčuje obě strany z toho, že jim vůbec nejde o výsledek. Kdyby kdokoliv z nich skutečně chtěl, ty peníze se pro organizátory najdou do zítřejšího rána. Těchto 20 milionů je pro politiky jen extrémně levná investice do obří celostátní hádky, která jim generuje maximální mediální pozornost.
Přehlídka vrcholného pokrytectví
Oba tábory hrají na ty nejprimitivnější emoce voličů a zneužívají situaci k ostřelování protivníka:
- Opozice (ODS, STAN) hystericky křičí o ublížených dětech a lacině vytahuje ohranou kartu „zlý Agrofert bere dětem peníze“. Přitom moc dobře vědí, že v minulosti posílali peníze na tuto akci způsobem, který systémově obcházel pravidla, na úkor jiných organizací. Dětská olympiáda je pro ně teď jen mimořádně užitečný klacek na vládu.
- Vládní koalice (ANO, Motoristé) se naopak naprosto alibisticky schovává za byrokracii a „svázané ruce“ legislativou Národní sportovní agentury (NSA). Přitom je to právě hnutí ANO, které tento úřad před lety stvořilo. Plagovo náhlé a hrané dojetí nad osudem Skautů a Junáků je pak jen křečovitá snaha odvést pozornost od faktu, že státní aparát nedokáže zprocesovat financování fungující a zavedené akce.
Trafiky a zástupná válka eg
Celý spor obnažuje mnohem temnější realitu: státní financování sportu je dlouhodobě nástroj pro politické obchody. Vznik NSA i následné účelové zřízení křesla „ministra pro sport“ za Motoristy nebylo o snaze rozhýbat mládež, ale o parcelování moci a kontrole nad penězovody. Přestřelka na sociálních sítích je jen zástupnou válkou. Kupka (ODS) a Šťastný (Motoristé) si přes ni pouze měří ega a snaží se před svými voliči dokázat, kdo z nich víc „hlídá Babiše“, respektive kdo víc potírá „podvodnou ODS“.
Závěr? Děti, jejich talent a sportovní výkony nikoho z těchto aktérů ve skutečnosti nezajímají. Slouží jen jako bezplatná a mimořádně fotogenická kulisa pro politický handl, ve kterém vítězí ten, kdo dokáže na sociálních sítích hlasitěji a úderněji urazit toho druhého. Je mi z toho smutno čím dál víc.
Vůbec nepochybuji, že se ty prachy nakonec najdou...jen to holt nešlo bez toho řevu a humbuku... jak příznačné...
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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