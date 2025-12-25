Dopis po třiceti letech
Milá Mami,
usedám dnes s konečnou odvahou, která ve mně zrála třicet let. Třicet Vánoc, kdy jsem tišila srdce hlukem světa a starala se o cizí osamění v domově seniorů, kde jsem poznala, co je žal a bol. Bylo to i proto, abych nemusela čelit tomu svému vlastnímu – tichu, které zůstávalo mezi námi? Nevím, opravdu nevím...
Vím, že moje „hezké vánoce“ byly jen lehká mlha, skrz kterou jsi možná tušila víc, než jsem dokázala říct. Vždycky jsem uměla popsat déšť na okně, chleba s máslem, maličkosti, které plynou dnem. Ale to podstatné, to teplé a těžké jako peřina z dětství – slova o lásce a díku – ta mi uvízla v hrdle.
Přitom s každým tvým řádkem, který mi přijde, s každou větou vonící domovem a nekonečnou trpělivostí, cítím, jak ve mně roste vlna vděčnosti. Je jako řeka, která si po letech našla cestu skrz kamení.
Děkuji ti.
Děkuji za to,že jsi byla kotvou, když jsem se cítila jako loď bez plachet. Za to, že jsi byla mou druhou myslí a tichým svědomím, i když jsem si to nechtěla přiznat. Za každé zklidnění, za každé pochopení, které přišlo dřív, než jsem ho stačila poprosit.
Tvoje láska byla jako vzduch – samozřejmá, neviditelná, a přece bez ní bych se nedokázala nadechnout. Možná je to pravda, co píšeš – že rodičovská láska je ta nejsilnější. A možná právě proto bylo tak těžké najít slova, která by jí aspoň na okamžik stačila.
Nejsem dokonalá dcera. Přináším ti v dlaních svůj dík trochu rozbitý, pozdě, nesměle. Ale je upřímný. Je ze všeho srdce.
Jsem šťastná, že tě mám. Že nás Vánoce znovu spojují, nejen jako svátek, ale jako most, který teď konečně překračuji svými slovy.
Mám tě ráda. Moc. A vážím si tě víc, než dokážu vyjádřit. Nejen ty, ale celého našeho světa, který jsi mi pomohla vytvořit.
Tvoje dcera
Milan Hausner
Kdo blbne víc: AI nebo člověk? Esej o symbióze nesmyslu
Na první pohled absurdní otázka – srovnávat chyby umělé inteligence s lidskou iracionalitou – odhaluje hlubší paradox naší doby. Nejde o to, kdo je „hloupější“...
Milan Hausner
Proč kočky vědí, že na chlapa se musí zařvat MŇAU.
Zatímco svět se topí v předvánočním shonu, politické debatě o tom, zda je vánoční cukroví dostatečně inkluzivní, a v nekonečných diskusích o tom, kdo komu ublížil na sociální síti, přichází věda s důležitější otázkou:
Milan Hausner
O lístečku a kovaném ouředníkovi...
List stromu, který závanem větru skončil v ústech, ovšem spustil nečekaný sled událostí. Místo úsměvu přišla pokuta a příběh, který připomíná, že absurdita někdy roste i na stromech.
Milan Hausner
Štědrovečerní stůl pro deset a realita třeba jen pro dva
Čekání babičky/dědečka na svátky není obyčejné čekání. Je to olympiáda v dohadování se s časem, maratón spekulací a mistrovství v interpretaci ticha. Každý den od Adventu je jako tahání losu: „Dneska nezavolali. Mají toho hodně.“
Milan Hausner
Cholesterol, glykemie...ale kdepak ... hypotéka
Vánoce nejsou dobou na příliš zádumčivé úvahy, a tak si jeden docela šaramantní výzkum přiblížíme z trochu jiného pohledu. A já vám všem moc přeji, aby to bušení srdce pozítří předznamenávalo jen to dobré teď i v novém roce.
V kostele v Praze 10-Strašnicích se na Boží hod vánoční uskutečnila tradiční slavnostní bohoslužba.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.