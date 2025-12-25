Dopis po třiceti letech

Moje nevlastní dcera Jana mne požádala, abych zveřejnil její dopis mámě. Po třiceti letech...však víte, jak čas běží...a pocity i osudy se proměňují...Tak tady je...

Milá Mami,

usedám dnes s konečnou odvahou, která ve mně zrála třicet let. Třicet Vánoc, kdy jsem tišila srdce hlukem světa a starala se o cizí osamění v domově seniorů, kde jsem poznala, co je žal a bol. Bylo to i proto, abych nemusela čelit tomu svému vlastnímu – tichu, které zůstávalo mezi námi? Nevím, opravdu nevím...

Vím, že moje „hezké vánoce“ byly jen lehká mlha, skrz kterou jsi možná tušila víc, než jsem dokázala říct. Vždycky jsem uměla popsat déšť na okně, chleba s máslem, maličkosti, které plynou dnem. Ale to podstatné, to teplé a těžké jako peřina z dětství – slova o lásce a díku – ta mi uvízla v hrdle.

Přitom s každým tvým řádkem, který mi přijde, s každou větou vonící domovem a nekonečnou trpělivostí, cítím, jak ve mně roste vlna vděčnosti. Je jako řeka, která si po letech našla cestu skrz kamení.

Děkuji ti.

Děkuji za to,že jsi byla kotvou, když jsem se cítila jako loď bez plachet. Za to, že jsi byla mou druhou myslí a tichým svědomím, i když jsem si to nechtěla přiznat. Za každé zklidnění, za každé pochopení, které přišlo dřív, než jsem ho stačila poprosit.

Tvoje láska byla jako vzduch – samozřejmá, neviditelná, a přece bez ní bych se nedokázala nadechnout. Možná je to pravda, co píšeš – že rodičovská láska je ta nejsilnější. A možná právě proto bylo tak těžké najít slova, která by jí aspoň na okamžik stačila.

Nejsem dokonalá dcera. Přináším ti v dlaních svůj dík trochu rozbitý, pozdě, nesměle. Ale je upřímný. Je ze všeho srdce.

Jsem šťastná, že tě mám. Že nás Vánoce znovu spojují, nejen jako svátek, ale jako most, který teď konečně překračuji svými slovy.

Mám tě ráda. Moc. A vážím si tě víc, než dokážu vyjádřit. Nejen ty, ale celého našeho světa, který jsi mi pomohla vytvořit.

Tvoje dcera

Autor: Milan Hausner | čtvrtek 25.12.2025 12:18

Milan Hausner

  • Počet článků 242
  • Celková karma 8,36
  • Průměrná čtenost 201x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

