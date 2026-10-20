Doktoři vědí nejlépe, co sestry nesmí
Bílý rytíř medicíny tasí meč a brání nemocného před hordami nebezpečných zdravotních sester vyzbrojených receptovým blokem s klávesnicí. Jenže pak se obyčejný pacient rozhlédne kolem sebe.
To vážně ještě existují lékaři, kteří se bojí rozšíření kompetencí sester? Opravdu? To je asi jako kdyby se kapitán zaoceánské lodi začal obávat, že námořníci umějí uvázat lano bez jeho osobního souhlasu. Pacient mezitím leží na lůžku, sleduje tenhle bizarní souboj o teritoria a přemýšlí, zda je větším zdravotním rizikem jeho diagnóza, nebo ega. Jako člověk na dialýze mám tu výsadu pozorovat realitu z první řady. Realita bývá krutě neslušná k různým mocenským pohádkám. Mohu potvrdit jediné: kdyby sestry na jediný den zmizely, systém by se sesypal rychleji než nemocniční informační systém. A já bych tu dost možná nebyl. Proto jsem vděčný zdravotnictví, ve kterém mají sestry znalosti, zkušenosti, úsudek i odpovědnost odpovídající tomu, co skutečně dělají. Možná by nebylo od věci, aby si některé figurky udělali výlet do běžné regionální nemocnice. Ne do konferenčního sálu. Mezi pacienty. Tam, kde se zdravotnictví opravdu odehrává. Mohli by totiž zjistit překvapivou věc: zdravotní péče není divadelní hra o hierarchii, ale týmová práce lidí. A kdyby zmizely debaty o tom, kdo si smí a nesmí sáhnout na kterou kompetenci, pacienti by si toho nejspíš ani nevšimli. Kdyby ale zmizely sestry, všimli by si toho všichni. A velmi rychle.
Vidí půl milionu lidí bez praktického lékaře. Vidí regiony, kde se na doktora čeká týdny. Vidí ambulance praskající ve švech. Vidí kardiology, diabetology i praktiky zavalené administrativou. A začne si klást nepříjemnou otázku:
Kdo vlastně ohrožuje pacienta více? Sestra, která po specializovaném vzdělání obnoví dlouhodobě užívaný lék, nebo systém, ve kterém se pacient k lékaři vůbec nedostane?
Prezident (ne ten na Hradě) argumentuje Švédskem. Polovina dotázaných lékařů údajně soudí, že rozšíření kompetencí sester by horšilo bezpečnost. Zajímavé. Ale představme si jiný průzkum.
Zeptáte se taxikářů, zda by řízení autobusů měli dělat autobusáci. Zeptáte se advokátů, zda by někteří právní úředníci nemohli vyřizovat část agendy. Zeptáte se univerzitních profesorů, zda by výuku některých předmětů mohl vést zkušený praktik. Jaké asi budou odpovědi? Profesní skupiny mají jednu roztomilou vlastnost. Téměř vždy dospějí k závěru, že více pravomocí by měly mít ony samy. Není to zlomyslnost. Je to lidská přirozenost.
Kubkovo vystoupení proto místy připomíná středověkého cechmistra, který vysvětluje, že výrobou svíček se přece nemůže zabývat někdo jiný než člen svíčkařského cechu, protože by se zhroutila civilizace.
Nejzábavnější je ovšem argument o ochraně lékařského vzdělávání. Prý když budou některé jednodušší úkony dělat sestry, mladí lékaři se budou učit pomaleji. Představte si tu logiku.
Pacient má čekat na péči proto, aby si doktor mohl potrénovat jednodušší případy. To už se pacient tiše mění z člověka v učební pomůcku.
Jako kdyby se stavební inženýr rozčiloval, že bagry odvádějí práci, kterou by se měli učit dělníci s lopatami.
Přitom nikdo netvrdí, že sestra má provádět transplantace srdce nebo operovat mozkové nádory. Debata se vede o chronických pacientech, opakovaných receptech, standardních kontrolách a úkonech, které v mnoha zemích fungují zcela běžně. Ve skutečnosti se střetávají dva pohledy na zdravotnictví.
První říká: pacient se musí přizpůsobit systému. Druhý říká: systém se musí přizpůsobit pacientovi.
První pohled poznáte snadno. Vždy v něm zazní věta, že něco nejde, protože to dřív dělali lékaři. Druhý pohled se ptá: a pomůže to pacientovi?
Pokud ano, stojí za to o tom alespoň přemýšlet. Nejpikantnější na celé debatě je ale něco jiného.
Lékaři desítky let upozorňují na nedostatek personálu. Když stát přijde s návrhem, jak část práce rozumně rozdělit, ozve se část profesní reprezentace, že právě tohle je cesta do pekel. Jako člověk stojící v hořícím domě, který odmítá otevřít okno, protože by do místnosti mohl přijít průvan.
Pacientovi je přitom jedno, kdo mu pomůže. Nezajímá ho cechovní válka.
Nezajímá ho souboj titulů. Nezajímá ho, kdo má na vizitce více písmen.
Zajímá ho jediná věc. Aby se dovolal. Aby se objednal. Aby dostal lék. Aby se dočkal péče.
Pokud toho lze dosáhnout tím, že část kompetencí převezmou kvalifikované sestry s jasně stanovenou odpovědností, pak není největším rizikem odvážná reforma. Největším rizikem je namyšlenost těch, kteří si pletou ochranu pacienta s ochranou vlastního profesního monopolu.
Možná, že mám to štěstí, že jsem se s podobným názorem v běžném životě nesetkal a v prostředí mně teď tak důvěrně známém, jsou věci tak jak mají být. Děkuju.
Milan Hausner
Chtěli se jen vzít. Pak přišly sociální sítě
Svatební průmysl je neprávem pomlouván. Lidé o něm mluví, jako by šlo o bezcitný mechanismus na vysávání peněz z kapes zamilovaných. Jako by to byl nějaký dravec, který se živí lidskou nejistotou, sentimentem a strachem z pomluv.
Milan Hausner
Proč dnes umíme lépe komunikovat se slony než s politickými blogery
Při pohledu na současný pokrok v oblasti umělé inteligence si člověk musí položit zásadní otázku: Jak je možné, že s divokým africkým slonem dnes dokážeme navázat smysluplnější dialog než s průměrným politickým blogerem?
Milan Hausner
Kdo je odpovědný za budoucnost dítěte? (Nebo obecněji za dítě)
Poznámka k jedné nepříjemné otázce, kterou se moderní společnost bojí položit. Občas stačí jediný komentář pod článkem, aby člověk narazil na téma, které není ani pedagogické, ani zdravotnické, ani politické. Je mnohem hlubší.
Milan Hausner
Benchmark konfiskace
Pan Navrátil vznáší ve svých přemýšlivých úvahách celou řadu opravdu myšlenkových podnětů a je radost číst jeho blogový obsah a o něm přemýšlet. Dnes zkusím reagovat na jednu zdánlivě smysluplnou otázku.
Milan Hausner
Knižní veletrh Havlíčkův Brod a dialýza
“Nechci přemýšlet o tom, že na svou nemoc zemřu. Chci s ní totiž docela dobře žít.“ Tato kniha vychází nejen jako e-book, ale i v tištěné podobě s podporou České nadace pro nemocí ledvin.
|Další články autora
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život
Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit
Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...
První sníh nebo 7 stupňů? Ani jedno. Pro výměnu letních pneumatik platí jiné pravidlo
Řidiči začínají s příchodem podzimu řešit, kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní. Často se přitom...
Umělá inteligence vyšetřila stovky očí. Někteří o svém problému ani nevěděli
Na bezplatné vyšetření očí pomocí umělé inteligence zamířily v sobotu stovky lidí k pardubickému...
Populárního medvěda Jirku musela zoo utratit, měl zdravotní problémy
Zoo Ostrava musela kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu nechat utratit dvacetiletého samce medvěda...
Obvod Pardubice I povede Filip Sedlák, dál chce usilovat o zrušení obvodů
Starostou prvního městského obvodu Pardubic se stane Filip Sedlák (Naše Pardubice), vyplývá z...
Policie odvolala pátrání dívky z moravskobudějovického internátu, je v pořádku
Policie odvolala pátrání po sedmnáctileté dívce, kterou hledala od 5. října, když z internátu v...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 844
- Celková karma 8,59
- Průměrná čtenost 188x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.