Do voleb je třeba dospět
...a emočně stabilní jedinec, který u volební urny provádí chladnou kalkulaci přínosů a rizik. Jenže realita (a samotný princip univerzálního volebního práva) ukazuje něco jiného: volby jsou tu i pro ty, kteří jsou duševně, mentálně nebo emočně nastaveni úplně jinak.
Zde je několik klíčových pohledů na to, proč je představa „dospělého“ voliče sice krásný ideál, ale v praxi demokratického systému neudržitelný:
Demokracie není zkouška z dospělosti
Pokud by podmínkou účasti ve volbách byla jakási „zralost“ (ať už intelektuální, nebo sociální), okamžitě narazíme na zásadní problém: Kdo bude určovat kritéria této zralosti?
- Historie ukázala, že jakékoli omezování volebního práva (majetkový cenzus, vzdělání, pohlaví) vždy vedlo jen k tomu, že vládnoucí elita vyloučila ty, jejichž zájmy nechtěla brát v úvahu.
- Demokracie nestojí na tom, že všichni lidé rozhodují geniálně, ale na tom, že každý má právo hájit své vlastní zájmy; i člověk úzkostný, snadno ovlivnitelný, protestující nebo čistě emotivní.
- Snahy vyloučit důchodce z hlasování; ať už formou věkového stropu, nebo zavedením jakýchsi „testů politické gramotnosti, či jakkoli jinak se v internetových diskusích vracejí s železnou pravidelností. Argumentuje se přitom unáhlenými frázemi o tom, že senioři „rozhodují o budoucnosti, ve které už nebudou žít“, nebo že snadno podléhají populistickým slibům a dezinformacím.
- Pravda je však taková, že tyto návrhy jsou nejen morálně pochybné, ale z hlediska principů svobodné společnosti naprosto hloupé a nebezpečné.
- Demontáž základního práva: Univerzální volební právo je postavené na tom, že stát neodhaduje hodnotu vašeho života nebo vašeho úsudku podle věku. Jakmile připustíme, že jedna skupina občanů smí být kvůli věku zbavena svých práv, otevíráme stavidla pro selektivní inženýrství. Kdo bude další na řadě? Matky na mateřské, protože prý myslí jen na rodinné přídavky? Nebo lidé bez maturity?
- Obrana vlastních zájmů: Senioři nejsou homogenní masa, která myslí identicky, ale především jsou to plnoprávní občané, kteří státu desítky let odevzdávali daně a budovali jeho infrastrukturu. I oni mají legitimní zájmy; od dostupnosti zdravotní péče přes fungování sociálního systému až po bezpečnost; a volební právo je jejich jedinou ústavní obranou proti tomu, aby je mladší většina ekonomicky a sociálně zcela neodsunula na druhou kolej.
- Iluze neomylnosti mládí: Představa, že mladší ročníky volí výhradně racionálně, progresivně a s ohledem na dlouhodobou budoucnost planety, je naprostá iluze. Každá generace má svá vlastní kognitivní zkreslení, své naivní ideály a své vlastní populisty, kterým ráda naslouchá. Koukněte se na některé výblitky mladých aktivistů, popravdě, jim bych taky volební právo nedal...nicméně to bych popřel sám sebe.
- Upírat lidem hlas jen proto, že stárnou nebo že se jejich životní priority liší od priorit produktivní generace, je projevem hlubokého nepochopení toho, k čemu demokracie slouží. Ta totiž nemá generovat „správné“ výsledky podle představ momentální většiny na sociálních sítích, ale má zajistit, že u stolu sedí všichni, kterých se rozhodování státu týká.
Různost vnímání světa jako legitimní zájem
Lidé, kteří jsou „duševně nastaveni jinak“, nejsou méněcenní občané.
- Někteří lidé se nerozhodují podle tabulek a ekonomických analýz, ale podle pocitu bezpečí, osobního charismatu lídra nebo na základě okamžité životní frustrace.
- Pokud stát a společnost nefungují pro ně, mají plné právo to ve volební místnosti „hodit“ komukoli, kdo jim slíbí změnu nebo porozumění. Jejich hlas je barometrem nálady ve společnosti. Když tento hlas ignorujeme nebo ho označíme za „nedospělý“, problém nezmizí; jen se přesune mimo legální systém (např. do extremismu či pouličních nepokojů).
Iluze „racionálního“ voliče
Autor tohoto historického úvodního výroku pravděpodobně žil v iluzi, že existuje skupina „dospělých a racionálních“ voličů. Psychologie a behaviorální ekonomie přitom jasně dokazují, že všichni lidé (včetně vysokoškolských profesorů a politologů) podléhají kognitivním zkreslením, emocím a kmenovému myšlení.
- Nikdo z nás není stoprocentně racionální. Rozdíl je často jen v tom, jak sofistikovaně si dokážeme své emoce a předsudky zpětně sami před sebou obhájit.
Chtít, aby lidé „do voleb dospěli“, je legitimní pedagogické nebo moralizující přání. Ale stavět na něm politickou realitu je nebezpečné. Volby jsou nástrojem pro celou společnost, takovou, jaká reálně je; se vší její pestrostí, slabostmi, strachy i odlišným duševním nastavením. Systém, který by počítal jen s „dospělými“, by už nebyl demokracií, ale sofokracií (vládou moudrých), která v dějinách nikdy dlouhodobě neuspěla.
PS: I já jsem se ještě v době své pedagogické praxe pokusil zopakovat jeden slavný experiment, a byla to ta nejlepší hodina, kterou jsem kdy učil. Tento pokus o elitářské selektování voličů a kádrování toho, kdo je „dostatečně zralý“, až mrazivě přesně připomíná jeden z nejslavnějších psychologických experimentů v historii pokus s barvou očí, který v roce 1968 poprvé provedla americká učitelka Jane Elliottová na základní škole v Iowě. Den po zavraždění Martina Luthera Kinga chtěla dětem názorně ukázat, jak absurdní a destruktivní je diskriminace. Rozdělila třídu na dvě skupiny: modrooké a hnědooké. První den vyhlásila, že modroocí jsou ti nadřazení, chytřejší a lepší, zatímco hnědoocí jsou pomalejší a méně schopní, a dala modrookým privilegia. Výsledek byl okamžitý a šokující; „nadřazené“ děti okamžitě zpyšněly, staly se arogantními a začaly své spolužáky šikanovat, zatímco dříve sebevědomé hnědooké děti propadly depresi a výrazně se jim zhoršily i výsledky v testech. U mne ve třídě, nejspíš byly demokratičtější problémy od nepaměti, dostal jsem od hnědookých ihned tu správnou lekci a lichotivá slova to nebyla. Nicméně diskuze, která se rozěběhla, byla pro mne i pro žáky tím nejdynamičtějším vzdělávacím prostředím. Jen málokdy jsem našel podobnou situaci.
Tento experiment v malém měřítku školní třídy dokázal, jak nebezpečně snadné je vytvořit umělé kádrování lidí na základě jednoho libovolného, vrozeného kritéria.
A přesně to samé dělají lidé, kteří by dnes chtěli z hlasování vylučovat seniory nebo lidi s „jiným duševním nastavením“. Jakmile totiž někomu s pocitem morální či intelektuální převahy přisoudíte status „toho lepšího, který má právo rozhodovat za ostatní“, nevedete společnost k dospělosti. Pouze v lidech probudíte sklon k aroganci, vylučování a rozvratu, kde se z jedné skupiny stanou privilegovaní vládci a z té druhé občané druhé kategorie.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.