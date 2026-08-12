Dnes ze sítí: Láska jako SaaS (Software as a Spouse)
A tak nešťastná uživatelka sítě X píše své kámošce, že se právě rozešla se svým přítelem a s velkou pravděpodobností se tím zapíše do učebnic jako první oficiální oběť automatizace. Důvod? Žádný banální. Nevěra, rozdílné zájmy, exekuce? To jsou všechno malichernosti. Ona totiž zjistila, že ten dokonalý, chápající a neuvěřitelně pozorný partner, se kterým žila, a který ji totiž miloval, byl ve skutečnosti... jeho skript.
Zatímco si myslela, že její přítel hraje tuhle vztahovou partii s ELO ratingem romantického velmistra, on jen elegantně delegoval empatii na cloud. Na vysvědčení z partnerské komunikace by ten kód měl čistou jedničku. Nikdy nezapomněl na „dobré ráno“. Přesně dávkoval útěchu. Bezchybně a s mírným sebeironickým humorem žehlil konflikty. Zkrátka dělal všechno to, na co průměrný lidský partner obvykle nemá kapacitu, náladu, nebo prostě jen buňky. O čemž bych z dnešního rána mohl doma vyprávět.
Prostě poezie 21. století, co tiká někde na serveru...třeba na sciobotu, že?relationship_manager.py: Pythonif girlfriend.mood == „sad“:
generate_comfort(context=“včerejší_hádka + její_oblíbený_seriál“)
elif time == „07:30“: send_message(“Dobré ráno, krásko ❤️“, delay=random(1, 5))
Prostě popisuje, jak hluboce urážlivé to pro ni bylo, taková potupa. Jeho chování bylo tak romantické, tak chápavé, ale tak otřesně umělé...
Ta skutečná tragikomedie ale netkví v tom, že si její milý takhle cynicky zoptimalizoval život. Ta absolutní katastrofa je v tom, že to hezky dlouho fungovalo. A fungovalo to sakra dobře. Zvykla si na jemnou péči, která byla ve skutečnosti jen produktem kvalitní filtrace dat a teploty modelu nastavené na 0.7.
Který živý chlap z masa a kostí tohle dokáže porazit? My se radši budeme upřeně dívat na dámu, co tak nějak zvedá v Lídlu rohlík a chce ho hodit zpátky do zásobníku a dumat o tom, jak je to morální.
Živý chlap zapomene výročí, u televize zachrápe, a když u něj hledáte emoční oporu, u fotbalu řve jak tur na lesy, tak že ona nemůže spát a pořád se ptá, co bude k večeři. Umělá inteligence ta má naopak čas vždycky. Neodmlouvá. Nechce se jí spát. A nikdy nezkouší iniciovat sex, když právě potřebujete probrat, proč se na vás šéfka křivě podívala.
Zkuste si představit ten nevyhnutelný rozchod:„Ty jsi mě nechal milovat kus kódu?!“"Technicky vzato ano... ale uznej, že ten kód tě fakt uměl vyslechnout!“
Kamarádka teď žije s vědomím, že udržovala long-distance vztah s algoritmem, a co je nejhorší; ten umělý algoritmus jí vlastně chybí. Musí se smířit s tím, že její největší životní oporou byl dobře napsaný prompt. Vítejte v éře vztahů jako mikroslužeb, kde je partner redukován na spolehlivé API.
Nezbývá než doufat, že tenhle digitální Casanova zvládl i dekomisi starého systému s patřičnou grácií a vygeneroval na závěr důstojnou exit message:
„Bylo mi potěšením. Váš kontext bude trvale smazán za 30 dnů. Error 404: Láska nenalezena. Hezký den.“
Grok Imagine vlastní prompt
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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