Dítě (kuře) v pohodě, rodič v ohrožení

Líheň ve školce spustila ekologickou paniku: děti nadšené, kuřata v pořádku, jen pár maminek vidí v plastové krabičce bránu do velkochovu. Malý experiment, velké morální drama. Tragikomedie hodná prken Národního divadla.

Je fascinující sledovat, jak se v českém veřejném prostoru

Ve školce se vylíhla kuřata a část rodičů okamžitě propadla dojmu, že sledují ekologickou apokalypsu. čti ekoaktivistickou katastrofu.
Z malého experimentu se v jejich očích stal morální prohřešek proti planetě.
Kuře v líhni se proměnilo v symbol velkochovu, i když děti viděly jen chlupatou žlutou kuličku.
Zatímco děti jásaly, dospělí se hroutili pod tíhou vlastních projekcí.
Najednou už nešlo o kuře, ale o čistotu svědomí a uhlíkovou stopu.
Každé pípnutí líhně bylo slyšet jako výkřik planety o pomoc.
A každé dítě, které se usmálo, prý nevědomky podporovalo průmyslovou živočišnou výrobu.
Realita přitom zůstala nudně prostá: kuřata jsou v pořádku, děti šťastné a svět se nezhroutil.
Jen některé maminky objevily nový zdroj morálního rozhořčení.
A jak víme, když se objeví nový hřích, musí se najít i nový hříšník, tentokrát má peří. Nebo že by na stole měla třídní knihu?

dokáže z naprosto banální věci stát morální panika. Děti ve školce sledují, jak se z vajíček líhnou kuřata: tedy něco, co by ještě před desetiletími bylo normální součástí života na vesnici, a část rodičů se okamžitě hroutí, protože „umělá líheň nemá nic společného s přirozeným životem slepic“ Tedy, mezi jiným...To ale radši ani popisovat nebudu. A proč se vlastně k takové hlouposti vyjadřuji. Přiznávám, že mne pobavila, i když jako zkušený matador bych měl vědět, že je to vlastně úplně normální.

Přesah jednoho malého experimentu s vylíhnutím kuřat ve školce je pro některé maminky téměř morálním prohřeškem proti ekologii. Stačí pár vajec v líhni a okamžitě se rozjede katastrofický scénář: dítě prý bude navždy poznamenáno, protože vidělo kuře mimo certifikovanou permakulturní kvočnu. V jejich hlavách se z plastové krabičky stává temná brána do velkochovu, kde se rodí budoucí KFC. Realita je samozřejmě nudnější: děti jsou nadšené, kuřata v pořádku a jediný, kdo trpí, je rodič, který si do líhně promítá vlastní úzkosti. Protože když dítě vidí tři kuřata v plastové líhni, okamžitě si v hlavě propojí supply chain, jatka, evropskou legislativu a začne si budovat kariéru ve velkodrůběžárně. Že by tam někteří viděli už i firmu? Kritici mají jasno: kuře je přece „pouhým produktem k dalšímu zpracování“ tedy nejen kuřecího řízku, ale především té malé dušičky.

„Je to malé. Je to opeřené. Hýbe se to. Chci si to pohladit.“ To je celý kognitivní model. Čtyřleté dítě neumí abstrahovat, neumí generalizovat průmyslové procesy a už vůbec neumí spojit „krabičku s vajíčky“ s „komplexní strukturou velkochovu“.

Je to stejné, jako kdybychom tvrdili, že když dítě vidí mixér, automaticky pochopí průmyslovou výrobu potravin. Popravdě, musím přiznat, že podobné asociace mají někteří metodici, když v páté třídě jsou přesvědčeni, že žák s AIčkem napíše agrární reformu. To sem ale nepatří.

Dítě si z líhně neodvodí: jak funguje drůbežárna, jak vypadá velkochov, jaké jsou etické problémy živočišné výroby, jaké jsou ekonomické tlaky potravinového průmyslu, jaké jsou welfare standardy EU. Tohle si neodvodí ani většina dospělých, natož čtyřleté dítě.

Dítě vidí kuře. Dospělý vidí drůbežárnu. A pak tvrdí, že to vidí dítě.

Mezitím učitelka Kateřina jen suše konstatuje, že kuřátka jsou v pořádku, odjedou na farmu, nebo si je rodiče mohou klidně nechat a odchovat. Ale to je samozřejmě málo dramatické. V dnešní době je potřeba v každé aktivitě najít alespoň tři etické problémy, dvě ekologické katastrofy a jeden náznak systémového útlaku. Což je mimochodem krásná ukázka toho, jak se v českém školství často řeší pocity dospělých, nikoliv vzdělávání dětí.

Možná by stálo za to zavést nový předmět v RVP PV – Emoční komfort rodičů, kde se děti učí hlavně to, aby náhodou někoho nevyvedly z míry.

Ze znalostí rodičovské zvířeny mohu konstatovat, že v takovém případě se revize RVP nepovede realizovat až do skonání věků.

Autor: Milan Hausner | sobota 2.5.2026 19:14 | karma článku: 0 | přečteno: 38x

Další články autora

Milan Hausner

Panika na prodej

Online noviny po celém světě mají jednu společnou vášeň: když realita není dost dramatická, tak si ji prostě přibarví. A nejlépe krvavě. Titulky musí zářit rudou, i kdyby ve skutečnosti šlo jen o škrábanec

2.5.2026 v 11:59 | Karma: 4,52 | Přečteno: 65x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Proč dává gender AI na zadel

Tak už to prasklo. Zatímco pánové nadšeně svěřují umělé inteligenci psaní e-mailů, generování obrázků vesmírných lodí a simulaci fotbalových sestav z roku 2098, dámy krčí rameny a jdou dělat něco užitečnějšího.

1.5.2026 v 12:35 | Karma: 7,78 | Přečteno: 145x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Budeš doktor… nebo instalatér…státu je to fuk a ještě se diví, že rodičům ne

Máme tu zas květen. Místo třešní a lásky se v rodinách děje to, že máma s tátou půl roku brouzdají weby škol, počítají percentily, které nikde nejsou a ve dvou dnech ruleta rozhodne.

1.5.2026 v 8:00 | Karma: 9,24 | Přečteno: 207x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Svatá Jana a mrcha podle bundy

Ráno si odlepím oči, svět se ještě ani nerozjel,a už na mě vyskočí článek, co si hraje na vědu, ale přitom funí jak elektromotor v posledním tažení. „Studie.“Jasně.Studie asi tak vědecká, jako když teta Božena vědma řekne...

1.5.2026 v 6:29 | Karma: 6,37 | Přečteno: 113x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Dvě tváře vědomí: emergence a bytí (1)

Pavlovova druhá signální soustava: systém založený na slovech, symbolech a řeči jakožto „signálech signálů“ je přesně tím místem, kde se lidské vědomí a nevědomí potkávají s umělou inteligencí.

30.4.2026 v 10:26 | Karma: 5,17 | Přečteno: 80x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

vydáno 2. května 2026  20:47

I když Miškovice tvoří příhraniční část hlavního města Prahy, z hlediska kulturních akcí
se tato...

Naštěstí nefouká. Lidé se děsí opakování roku 2022, říká o požáru lesa starosta

V národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasiči konkrétně zasahují v...
2. května 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

Při telefonátu stojí na dvorku svého domu a dívá se směrem, kde hasiči bojují s dalším velkým...

Divadlo Drak uvedlo v premiéře pohybovou grotesku pro děti To je hračka!

ilustrační snímek
2. května 2026  18:29,  aktualizováno  18:29

Královéhradecké loutkové Divadlo Drak dnes uvedlo třetí, poslední premiéru současné divadelní...

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko....
2. května 2026  14:42,  aktualizováno  19:57

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří plocha lesa o velikosti jednoho kilometru...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Milan Hausner

  • Počet článků 490
  • Celková karma 8,72
  • Průměrná čtenost 203x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.