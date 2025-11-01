Diskuze o chovu gekončíků listoocasých uzavřena
Je to záhada, která trápí lidstvo od úsvitu digitálního věku téměř stejně jako otázka, kdo to vlastně čte ty dlouhé podmínky užívání.
Proč? Proč nám autor, ten novodobý tyran myšlenek, upírá to nejcennější – naši vlastní, nepotlačitelnou potřebu se vyjádřit? Odpověď je samozřejmě tak prostá a geniální, že ji lze pochopit jen s notnou dávkou pokory a sebereflexe, kterou my, diskutující, tak přirozeně disponujeme.
Za prvé: Ochrana kosmického řádu.
Autor si pravděpodobně uvědomil, že jeho článek je tak dokonalý, tak vyčerpávající a tak absolutní, že jakákoli další slova by jej mohla pouze pošpinit. Je to jako přimalovávat k Moně Lise knír fixem. Uzavřením diskuse chrání křehkou ekologii internetu před invazí nižších forem života – totiž před některými námi. Každý otevřený komentářový sloupek je totiž malou černou dírou, která pohlcuje světlo rozumu a emituje temnou hmotu nesmyslů. Je to čistě filantropické gesto. Autor nás šetří před námi samými.
Za druhé: Hloupost potřebuje regulaci
Ponechat diskuzi otevřenou pod článkem, který se týká například vakcinace, feminismu nebo správného způsobu louhování čaje, by bylo stejné jako vystavit Picassův obraz v dětském koutku a rozdát návštěvníkům tempery. Výsledkem by byl chaos, který by zastínil samotné dílo. Autor tím, že diskuzi zavře, vlastně říká: „Zde končí říše faktů a začíná savana divokých dohadů, mylných citací a osobních urážek. A tu já, jakožto správce tohoto malého chrámku vědění, prostě nemám srdce vám zpřístupnit.“ Je to forma intelektuálního třídění odpadu ještě před jeho vznikem.
Za třetí: Zachování autorova křehkého ega.
Představte si tu scénu: strávíte týdny výzkumem, lektorskými úpravami a bojem s interpunkcí, abyste světu darovali perličku moudrosti. A první komentář zní: „To je blbost, já si myslím něco jiného.“ Druhý: „Autor je evidentně placený [dosaďte si libovolnou entitu].“ Třetí začíná slovy: „Já to budu mít jednoduše…“ a pokračuje pětiodstavcovým textem s celou řadou gramatických přehmatů. Uzavření diskuse je pak aktem sebezáchovy. Proč riskovat psychické zhroucení, když můžete jednoduše odříznout hydře všechny hlavy najednou?
A konečně, za čtvrté: Je to dar nám všem.
Vždyť co je to vlastně za diskuzi, která se obvykle vede? Je to kolotoč, kde se střídá pět typů lidí:
- ten, kdo nerozuměl psanému textu;
- ten, kdo chce sdělit svůj životní příběh, ať už se týká čehokoli;
- ten, kdo opakuje dokola své dogma; ten,
- kdo uráží autora;
- ten, kdo píše „Já!“.
Uzavřená diskuze nás nutí vrátit se k samotnému textu. K zamyšlení. K tichému soukromému údivu. Je to autorův způsob, jak nám říct: „Milý čtenáři, věnuj svůj čas raději přemýšlení nad mými myšlenkami než čtení toho, co si o nich myslí Pepa z Horní Dolní.“
Je tedy ironií osudu, že my, hlučná a sebestředná masa internetu, vnímáme uzavřené diskuze jako urážku, jako cenzuru, jako povýšenost. Přitom je to ten nejlaskavější a nejprozíravější krok, který autor může udělat. Chrání tím svou práci, svou psychiku a paradoxně i nás – před naší vlastní neukázněností, hloupostí a potřebou mít vždy a za každou cenu poslední slovo.
S pokorou v duši a s tichým vděkem přijímám diskuzi za uzavřenou. Autor mi právě ušetřil deset minut života, které jste mohli promrhat čtením něčího názoru na to, že „Babiš/Fiala/Turek/Trump je vlastně dobrý, ale…“. A dalších x hodin nočního bdění na tím, kdo zas sepsul mne... A to je dar větší, než jaký si našinec sám dokáže představit.
Milan Hausner
Kreativní účetnictví pro každého. Stačí říct: „Prosím.“
Skvrna od kávy jako služba AI. Dnes si i obyčejný zaměstnanec může vygenerovat důvěryhodnou lež, v jejíž důsledku jeho cestovní náklady příjemně stoupají.
Milan Hausner
Bylinky a zdravý životní styl v době virtuální
Technologický pokrok přináší lidstvu nevídané možnosti, ale zároveň otevírá Pandořinu skříňku nových etických dilemat. Jak jdou bylinky s AI dohromady?
Milan Hausner
Kapustový coming out nad hovězím steakem
Vědecká komunita je v šoku (tak nějak normální). Po letech soustředění na výfukové plyny, uhelné elektrárny a leteckou dopravu vyšlo najevo, že skutečným klimatickým gigantem je... dobře propečený steak.
Milan Hausner
Ekologický regál a nejspíš cvrček v kontejneru - ideální shop generace Z
Takže Generace Z, ti „digitální domorodci“, kteří měli podle všech předpovědí nakupovat výhradně online, se najednou houfně trousí do kamenných obchodů. Proč? Protože je to pro ně prý zážitek...
Milan Hausner
O žabičkách a duchu mistra Jana
„Když žabička skáče po větvích, skáče i naše vina z účtenky na burzu. O věcech, co spolu nesouvisí, i když vlastně...“
- Počet článků 149
- Celková karma 8,67
- Průměrná čtenost 207x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.