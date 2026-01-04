Digitální zdravotnictví - zpátky do budoucnosti, s papírem krok za krokem
Je to zvláštní. Žijeme ve světě, kde si mobilní aplikace pamatuje, že jsme si před třemi lety prohlíželi ponožky s potiskem lenochoda, a umí nám je nabídnout znovu. Zároveň však ve zdravotnictví, této chloubě moderní vědy, platí zákon: „CT vyšetření, jež není na fyzickém nosiči, jako by nebylo.“
Vítejte v surreálnem divadle českého zdravotnictví, kde papír stále kraluje. Obíhá budovami jako upovídaný poslíček, cestuje mezi nemocnicemi v kufřících řidičů sanitních vozů a ukládá se do archívů, jež by svou rozlohou mohly konkurovat Městské knihovně. Máme sice „systémy“, ale ty jsou si často navzájem cizí jako dvěma jazyky nepolíbení sousedé z hor. Poslat gigabajty citlivých dat z jednoho konce republiky na druhý? Nepřipadá v úvahu! Mnohem elegantnějším, bezpečnějším a – budiž železnou pravdou – archaicky půvabným řešením je vypálit je na disk a svěřit do rukou pacienta, který jej, jako moderní poutník, donese k dalšímu lékaři. Je to takový osobní level game za vlastním zdravím. A představte si, že se tohle děje i v rámci jedné nemocnice.
Přitom všichni dobře víme, že revoluce je možná. Stačí se podívat na eRecept. Ještě před pár lety jsme si ho představovali jako sci-fi vymoženost, dnes je to samozřejmost. Představte si tu dobu temna, kdy člověk musel po návštěvě lékaře fyzicky vlastnit kousek papíru, aby přežil! Dnes je to jen sterilní záznam v digitálním etheru. Zázrak? Ne, jen důkaz, že když se chce, tak to prostě jde. Před očima mi vyvstává dilema: Už před x lety jsme donutili „nevzdělané“ (nemyslím to urážilivě, ale obrazně) hospodské, aby EET zavedli, a v roce 2026 přijímáme výmluvy proslulých medicínských osobností, že k tomu nemáme dostatek digitálních dovednosti? Není tohle totální paradox? Jsem pevně přesvědčen, že elektronické žádanky 2026 se musí objevit jako povinný nástroj dříve než za 2 roky, jak stojí v nějaké proklamaci. Nepopírám, pane ministře, že vám v tomto pohledu opravdu věřím. Protože e-recept je prostě moderním a efektivním nástrojem. E- žádanky jsou jen logickým krokem.
Jenže pak jsou tu další „Augiášovy chlévy“, na které se jaksi přílíš nemyslí. Třeba příkazy k jízdě sanitních vozů. Řešení, které by studenta informatiky v prvním ročníku napadlo během odpolední svačiny, zde naráží na neproniknutelnou zeď „zavedených postupů“. A když se zeptáte, proč tomu tak je, dozvíte se mantru posledního desetiletí: „Digitální negramotnost personálu.“ Pak se samozřejmě přidá účetnictví a GPS. Tato výmluva už má věk starého školníka, který pamatuje Masaryka. Je roztomile trapná. Je to jako kdyby piloti aerolinek namítali, že neumí číst z digitálních displejů a raději by měli v kokpitu pouze analogové ručičkové přístroje. Vznikají pak takové paradoxy, že cesta sanitním vozem z jednoho místa do místa druhého, kde má ovšem proběhnout vyšetření na dvou různých místech, se stává téměř neřešitelným byrokratickým gordickým uzlem, který prostě s logikou věci nelze rozseknout a dokonce jedno doporučení zní jet dvakrát (to máme tak 250 km navíc =cca 4000 Kč).
Pacient pak v této hře na digitální schovávanou hraje roli živého, leč poněkud zmateného přepravníku dokumentů. Sbírá papíry, nosí je sem a tam, a při opakované terapii sebou vláčí přinejmenším seznam léků, jako by šlo o nějaký zvláštní druh seniorského koníčka. Lékař si pak tyto cenné listiny prohlíží, ačkoli by měl všechny informace okamžitě k dispozici v elektronické podobě. Je to jako pracovat s roztrženou knihou, jejíž stránky jsou rozesety po celém kraji. Vrcholem pokroku je, že při pravidelné kontrole si pacient, i ten, co už ztratil kognitivní schopnosti, nosí seznam léků, které bere a to lejstro si sám průběžně doplňuje. Ještě že po něm nechtějí obsah účinné látky. Co kdyby si to lékař neuměl najít? Když pacoš namítne, že to je věc chorobopisu, se zlou se potáže. A navíc, nemusí být skoro všechny zásadní léky v ereceptu, kde se to dá snadno ověřit?
Dnes má téměř každý AI v mobilu, a své chorobopisy ve vrstvách lejster kdesi v šuplíku. A to bohužel platí i zdatné uživatele digitálních technologií. Kde je ten zakopaný pes? Samozřejmě, máme tu otázky citlivých dat, je to komplikace. Jak to s nimi opravdu je, jsem popsal ve svých dvou příspěvcích.
Kdysi dávno, v mlhavé minulosti, byl tu záblesk naděje – IZIP. A dnes? Dnes jsme tam, kde jsme. Evoluce? Ta si s tímhle poradit nedokáže. Tady je potřeba pořádná revoluce. Až jednou nějaký lékař zjistí, že jeho pacient byl s těžkou úrazem hlavy hospitalizován na druhém konci republiky, aniž by mu o tom musel vyprávět pacient po návratu sám – a to vše bez jediného CD nebo faxu –, teprve pak budeme moci říct, že jsme dojeli do 21. století. Zatím jsme stále na cestě, s mapou na papíře a diskem v kapse.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.