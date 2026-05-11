Digitální výfukové plyny

O víkendu jsem si trochu podrobněji pročítal zdejší diskuze (neměl jsem nic lepšího na práci, třeba bych musel nádobí naskládat do myčky), a tak jsem si dovolil zadat AIčku i malou analýzu. A tohle na mne vypadlo. Komentář je můj.

České internetové diskuse jsou něco jako národní emise, které se nedají regulovat, zdanit ani odfiltrovat.
Digitální výfukové plyny - každý den se valí ven, pálí oči, štípou v nose a přesto se jich nikdo nechce vzdát. Protože bez nich by se ukázalo, že nemáme jiný způsob, jak vypustit tlak.

A tak se pod jakýmkoli blogem o čemkoli, objeví:

  • osobní vendety,
  • hrozby právníky,
  • obvinění z manipulace,
  • vzpomínky na dětství, které nikdo nechtěl slyšet,
  • a samozřejmě český evergreen:
    „Článek jsem nečetl/a, ale…“

Tohle není diskuse.
To je národní rituál, který má jediný účel: odventilovat frustraci, aniž by se muselo cokoli řešit.

Proč to lidi dělají? (a s čísly, která bolí)

kolem 40 % – Sebeprezentace a ego‑boj

„Prosím, abyste mě nejmenoval… jinak to budu řešit.“
To není argument. To je one‑person show.

do 30 % – Ventilace frustrace

„Doby, kdy jste vy, soudruzi…“ Když nemůžeš říct šéfovi, co si myslíš, řekneš to v diskusi. Bez rizika. Bez následků. Bez odvahy.

do 20 % – Potřeba mít pravdu

„Já to vím, protože jsem to zažil.“ „Ne, já to vím, protože jsem to četl.“
Tohle není dialog. To je soutěž o nejautentičtější trauma.

14 % – Čistá toxická radost

„Má jasno jak východní sluníčko.“ „Robota netřeba komentovat.“
To je poezie české pasivní agrese.

A teď přidejme sudetoněmecký bubák

Protože nic neodhalí českou diskusní duši tak dokonale jako strach z německého důchodce, který si přijede dát v Brně pivo.

V diskusích o sudetoněmeckém sjezdu se objevují další tři národní speciality:

1) Historická hypertrofie (32 %)

Když nevíš, co říct, vytáhni rok 805. Nebo 1158. Nebo 1938.
Hlavně něco, co zní jako argument, i když to s tématem nesouvisí.

2) Politologické šachy (27 %)

Sudetoněmecký sjezd? Hybridní válka. Důchodci v Brně? Strategická diverze. Konečně to Pivo = jako nástroj měkké moci.

3) Ironická garda (23 %)

„Všichni tři?“ „Aby si dali pivo?“ „Hodnotově vytuněný bloger.“
Krátké, úderné, toxické. Největší koncentrace jedu na znak.

A pak smířliví realisté (18 %), kteří navrhují, že by se lidé mohli prostě potkat, dát si pivo a mluvit spolu. V české diskusi je to radikální návrh — skoro extremistický.

DOBA, KDY SE NA LIDI DĚLALA STK

Byla tu nedávno doba, kdy se občan kontroloval jako ojetá Felicie.
Jednou za čas se musel dostavit na lidskou STK, kde se posuzovalo:

  • zda má správné názory, zda neuniká ideologický olej, zda brzdí dostatečně rychle při setkání s autoritou, zda nemá korozi na charakteru, a zda jeho světelná soustava nebliká příliš samostatně.

Kdo STK neprošel, tomu se doporučovala: převařit rám, vyměnit přesvědčení, nebo rovnou odstavit do depozitu.

A tahle mentalita: ten reflex kontrolovat druhé se přenesl do dnešních diskusí.
Proto tolik lidí píše:„Vy jste manipulátor.“ „Vy jste troll.“„Vy jste robot.“ „Vy jste nebezpečný.“„Vy byste měl projít vyšetřením.“ To není argumentace.
To je digitální STK, kde si lidé navzájem měří emise, ale sami jedou na černý kouř

Diskuse pod blogy fungují jako digitální hospody, kde:

  • 57 % komentářů jsou osobní útoky, shazování nebo ironie,
  • 43 % jsou věcné argumenty, které ale stejně nikdo nečte,
  • 100 % účastníků má pocit, že právě oni zachraňují demokracii,
  • 0 % lidí změní názor.

A když se k tomu přidá sudetoněmecké téma, procenta se jen přeskupí:

  • strašení a panika: 30 %,
  • historické výklady: 35 %,
  • politické projekce: 20 %,
  • věcné argumenty: 15 %.

Sudetoněmecký bubák je totiž ideální palivo pro digitální výfukové plyny. Je dostatečně vzdálený, dostatečně abstraktní a dostatečně emocionální, aby se na něj dalo navěsit úplně všechno.

Tyhle žvásty nejsou k ničemu. A právě proto jsou k všemu. Jsou to digitální výfukové plyny společnosti, která nemá kde jinde vypustit tlak.
A tak se vypouští tady — v diskusích o čemkoli:

  • o morálce,o charakteru, o minulosti,o budoucnosti, o sudetských Němcích, o tom, kdo koho „uráží“, a o tom, kdo má „zpackaný život“.

A budou se vypouštět dál.
Protože kdyby se přestalo, museli bychom začít řešit skutečné věci.

A na to, jak víme, není v českých diskusích nikdo připraven.

Notebook LLM na základě vlastního promptu

Autor: Milan Hausner | pondělí 11.5.2026 7:15 | karma článku: 0 | přečteno: 38x

Milan Hausner

Co je v DNA psáno, je i dáno

Filip mi připomněl jednu důležitou myšlenku, na kterou jsem si včera ve své první poznámce nevzpomněl. A tak holt, já sportovně nepolíbený tlouštík, píšu další esej o fotbale. Tentokrát ale z genetického hlediska.

10.5.2026 v 10:37 | Karma: 3,53 | Přečteno: 80x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

„My Evropané fotbal milujeme,"

„My Evropané fotbal milujeme,“ řekla dnes Ursula von der Leyen ke Dni Evropy. Ano, milujeme. Nemůžeme se titulu dočkat a tak prostě dáme své dojetí okázale najevo. A my jsme k oslavě tohoto dne k tomu přidali opravdovou korunu.

9.5.2026 v 23:37 | Karma: 19,27 | Přečteno: 589x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Z sedla motorky k psychoanalytické sondě volajícího

Tak jsem si včera opět přečetl podnětný článek. Dovolím si na něj reagovat, ale odkaz dávat nebudu, protože...

9.5.2026 v 10:19 | Karma: 5,62 | Přečteno: 160x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Když politik dýchá na holo...

Psychiatři tvrdí, že to, co v sobě nevidíme, nevědomky promítáme ven. Tedy taky do občanů. Do novinářů. Celá politika je vlastně jedno velké projekční plátno, na které každý politik promítá své neopracované vnitřní já...

8.5.2026 v 9:57 | Karma: 4,07 | Přečteno: 88x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Zdraví v ceně operace aneb Tyrš prohrává se silikonem

Kdysi dávno, v dobách, kdy muži ještě chodili do sokola a ženy věřily, že krása bolí jen v podobě těsných korzetů, žil si jeden pan Tyrš. Vymyslel hezkou myšlenku. Ve zdravém těle přebývá zdravý duch.

8.5.2026 v 8:54 | Karma: 7,34 | Přečteno: 136x | Diskuse | Společnost
Milan Hausner

  • Počet článků 506
  • Celková karma 8,60
  • Průměrná čtenost 203x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

