Digitální služby: Zážitek na minutu, platba na věčnost
Digitální platformy pochopily, že nejlepší zákazník je ten, který si myslí, že nic neplatí. Proto se zrodil geniální model:
- Zaplaťte drobný poplatek.
- Nevšimněte si, že jste se upsali k měsíčnímu členství.
- Nevšimněte si, že měsíční členství má roční závazek.
- Nevšimněte si, že roční závazek má automatické prodloužení.
- Nevšimněte si, že automatické prodloužení má automatické prodloužení.
- Občas připlatíte menší poplatek například za nepřízeň počasí.
Moderní digitální služby jsou jako digitální manželství — jen s tím rozdílem, že rozvod je dražší a vyžaduje více kliknutí.
Temné vzorce, světlé zisky
Dříve se temné vzorce objevovaly v hororech. Dnes se objevují v uživatelském rozhraní.
- Tlačítko „Zrušit“ je napsané písmem o velikosti 2 pt.
- Tlačítko „Pokračovat v placení“ je velké jako autobus.
- A když konečně najdete cestu ven, objeví se okno:
„Opravdu chcete odejít? Naši zaměstnanci budou plakat.“
Digitální služby pochopily, že nejlepší marketing je takový, který uživatele unaví natolik, že raději zaplatí.
Odborníci, kteří existují jen v reklamě
V reklamě sedí odborník v bílém plášti. V reálu odpovídá člověk, který má doma bílou utěrku. Digitální éra přinesla nový typ experta:
„Certifikovaný specialista na kliknutí“, jehož kvalifikace spočívá v tom, že se dokázal přihlásit.
Zrušení služby jako iniciační rituál
Zrušit digitální službu dnes připomíná:
- vyřizování hypotéky,
- přestupní řízení mezi planetami,
- nebo starověký rituál, který vyžaduje oběť v podobě času, trpělivosti a části duše.
Po třetím pokusu o zrušení se objeví chatbot, který vám sdělí:
„Chápu, že chcete odejít. Ale co kdybychom vám místo toho nabídli další problémy?“
Digitální svět jako labyrint, kde Minotaurus je předplatné
Všechno je dnes předplatné:
- hudba, filmy, software, jídlo,mezilidské vztahy (beta verze),
Digitální nevolník není definován majetkem, ale mírou závislosti na rozhraních, která určují, co smí vidět, kdy má platit a jak dlouho bude bloudit v labyrintu „Zrušit předplatné“.
Je to nový společenský stav:
- a brzy i kyslík (prémiový tarif: dýchejte bez reklam).
Digitální služby se staly novým náboženstvím.
A jejich svaté písmo je Podmínky použití, které nikdo nečetl, ale všichni se jich bojí.
Moderní digitální služby nejsou zlé. Jen mají své algoritmy.
A jejich mottem je jednoduchá věc: aby uživatel nikdy neodešel.
Ne proto, že by ho milovaly. Ale proto, že jeho platební karta má krásné, opakující se číslo.
Digitální nevolník je člověk, který v moderním online světě nevědomky odevzdává svůj čas, pozornost, data a peníze digitálním platformám, jež ho připoutávají k nekonečným předplatným, algoritmickým povinnostem a uživatelským rituálům.
Je to uživatel, který:
- pracuje pro služby, které si platí,
- kliká podle instrukcí, které nečetl,
- souhlasí s podmínkami, které by ani právník nedokázal přežít,
- a zrušení služby zažívá jako iniciační rituál, nikoli jako spotřebitelské právo.
O kterých službách mluvím? Jejich seznam by vystačil na dalších x pokračování.
- Počet článků 290
- Celková karma 8,57
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.