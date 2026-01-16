Digitální služby: Zážitek na minutu, platba na věčnost

V moderní digitální době se stalo něco nečekaného: služby už neslouží lidem. Lidé slouží službám. A dělají to dobrovolně, protože tlačítko „Souhlasím“ má barvu, která uklidňuje limbický systém.

Digitální platformy pochopily, že nejlepší zákazník je ten, který si myslí, že nic neplatí. Proto se zrodil geniální model:

  1. Zaplaťte drobný poplatek.
  2. Nevšimněte si, že jste se upsali k měsíčnímu členství.
  3. Nevšimněte si, že měsíční členství má roční závazek.
  4. Nevšimněte si, že roční závazek má automatické prodloužení.
  5. Nevšimněte si, že automatické prodloužení má automatické prodloužení.
  6. Občas připlatíte menší poplatek například za nepřízeň počasí.

Moderní digitální služby jsou jako digitální manželství — jen s tím rozdílem, že rozvod je dražší a vyžaduje více kliknutí.

Temné vzorce, světlé zisky

Dříve se temné vzorce objevovaly v hororech. Dnes se objevují v uživatelském rozhraní.

  • Tlačítko „Zrušit“ je napsané písmem o velikosti 2 pt.
  • Tlačítko „Pokračovat v placení“ je velké jako autobus.
  • A když konečně najdete cestu ven, objeví se okno:
    „Opravdu chcete odejít? Naši zaměstnanci budou plakat.“

Digitální služby pochopily, že nejlepší marketing je takový, který uživatele unaví natolik, že raději zaplatí.

Odborníci, kteří existují jen v reklamě

V reklamě sedí odborník v bílém plášti. V reálu odpovídá člověk, který má doma bílou utěrku. Digitální éra přinesla nový typ experta:
„Certifikovaný specialista na kliknutí“, jehož kvalifikace spočívá v tom, že se dokázal přihlásit.

Zrušení služby jako iniciační rituál

Zrušit digitální službu dnes připomíná:

  • vyřizování hypotéky,
  • přestupní řízení mezi planetami,
  • nebo starověký rituál, který vyžaduje oběť v podobě času, trpělivosti a části duše.

Po třetím pokusu o zrušení se objeví chatbot, který vám sdělí:
„Chápu, že chcete odejít. Ale co kdybychom vám místo toho nabídli další problémy?“

Digitální svět jako labyrint, kde Minotaurus je předplatné

Všechno je dnes předplatné:

  • hudba, filmy, software, jídlo,mezilidské vztahy (beta verze),

Digitální nevolník není definován majetkem, ale mírou závislosti na rozhraních, která určují, co smí vidět, kdy má platit a jak dlouho bude bloudit v labyrintu „Zrušit předplatné“.

Je to nový společenský stav:
svobodný občan offline, poddaný online.

  • a brzy i kyslík (prémiový tarif: dýchejte bez reklam).

Digitální služby se staly novým náboženstvím.
A jejich svaté písmo je Podmínky použití, které nikdo nečetl, ale všichni se jich bojí.

Moderní digitální služby nejsou zlé. Jen mají své algoritmy.

A jejich mottem je jednoduchá věc: aby uživatel nikdy neodešel.

Ne proto, že by ho milovaly. Ale proto, že jeho platební karta má krásné, opakující se číslo.

Digitální nevolník je člověk, který v moderním online světě nevědomky odevzdává svůj čas, pozornost, data a peníze digitálním platformám, jež ho připoutávají k nekonečným předplatným, algoritmickým povinnostem a uživatelským rituálům.

Je to uživatel, který:

  • pracuje pro služby, které si platí,
  • kliká podle instrukcí, které nečetl,
  • souhlasí s podmínkami, které by ani právník nedokázal přežít,
  • a zrušení služby zažívá jako iniciační rituál, nikoli jako spotřebitelské právo.

O kterých službách mluvím? Jejich seznam by vystačil na dalších x pokračování.

Autor: Milan Hausner | pátek 16.1.2026 10:36 | karma článku: 5,52 | přečteno: 78x

Milan Hausner

  • Počet článků 290
  • Celková karma 8,57
  • Průměrná čtenost 205x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

