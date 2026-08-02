Digitální Pompeje 1.8.2026
Satelitní snímky, které desítky let sloužily vědcům, učitelům, historikům, záchranářům a obyčejným lidem, kteří si chtěli jenom prohlédnout, jak vypadá jejich babiččina zahrada z vesmíru. Klid. Přehlednost. Realita.
A pak přišel čtvrtek. Google, v návalu moderní lásky k „inovaci“, přidal maličkou, roztomilou funkci: „Uprav si svět pomocí textového promptu.“ Nano Banana 2. Stačilo napsat pár slov a satelitní snímek se proměnil podle vaší fantazie. Krásné, že? Nové mosty, historické objekty, vaše nová chata...
Do pátku ovšem bylo hotovo.
Protože jakmile se objeví nástroj, který umí něco zajímavého, okamžitě se zjeví legie digitálních géniů, jejichž jediným životním posláním je zjistit, co všechno se s ním dá pokazit. A oni to zjistili. Rychle. Efektivně. S nadšením hodným Darwinovy ceny.
A tak vybraná skupinka géniu okamžitě začala generovat uprchlíky na mexické hranici, krátery po bombách u nemocnic v Gaze, vybuchlé reaktory ... a kdo ví co ještě. Protože když už máte v ruce nástroj, který umí realisticky měnit realitu, proč byste s ním dělali něco užitečného, když můžete rovnou vyrábět politické deepfaky a pak se tvářit překvapeně, že to někoho rozzuřilo?
Google se samozřejmě snažil. Digitální vodoznaky! Ochrana proti „škodlivým tématům“! „Obrázky se neobjevují v hlavním zážitku pro ostatní!“ Krásná, naivní věta, která předpokládá, že lidé, kteří právě generují krátery u nemocnic, nebudou dělat screenshots a šířit je dál. Jako kdyby internet fungoval na čestném slově.
O den později už Google sklapnul. Funkce pryč. „Viděli jsme, že lidé sdílejí screenshoty, které zřejmě porušují naše pravidla.“
Zřejmě. Zřejmě
A tak se skvělý nástroj přes noc stal Vesuvem. Ne proto, že by byl špatný. Ne proto, že by AI byla nebezpečná sama o sobě. Ale proto, že existuje dostatečně velká skupina lidí, jejichž první reflex při setkání s novou technologií je: „Jak s tím nejrychleji vyrobím něco, co vypadá jako válečný zločin nebo migrační krize a jak nejlépe všechny naštvat?“
Blbecci. Ne ti, kteří nástroj vytvořili. Ti, kteří ho dostali do ruky a okamžitě ho použili jako zbraň pro vlastní ego, politickou agitaci nebo prostě protože „bylo to vtipné“. Když jsem se předevčírem chystal tu funkci vyzkoušet, nikdy by mne nenapadlo, že to bude mít takhle rychlý konec.
A my ostatní? My se teď můžeme dívat, jak další potenciálně užitečná věc mizí v propadlišti dějin, protože se našlo pár lidí, kteří nedokážou odolat pokušení ukázat, že když jim dáte kladivo, okamžitě s ním začnou mlátit do všeho, co se hýbe – včetně důvěryhodnosti mapy planety.
Děkujeme vám. Opravdu. Bez vás by svět byl nudnější. A Google Earth by možná ještě pár dní fungoval jako něco víc než jen další důkaz, že lidstvo si nezaslouží pěkné hračky.
PS: Po přečtení některých článků se dokonce ukazuje, že ony deepfaky vystavěné na realitě satelitních snímků se nedají jednoduše prohlásit za podraz. Panečku, virtuální realita se stává skutečnější než ta pravá je.
Nano Banana a vlastní prompt (Indiana Jones ...je dnes už jen muzeální archetyp)
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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