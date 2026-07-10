Digitální podsvětí: Proč je „strategické odlehčení“ jen elegantní název pro lobotomii
Digitální kamikadze: Píše prompty v kuse, až mu z toho zbyly jen oči pro pláč a v hlavě jen binární šum.
Prokrastinující estét: Píše prompty občas, vypadá u toho hrozně chytře, ale v podstatě jen efektivně mrhá časem, který mohl věnovat něčemu smysluplnějšímu – třeba pozorování, jak se jezevčík snaží pochopit princip gravitačního zákona.
Beznadějný idealista: Píše prompty a bezelstně věří každému „halucinovanému“ nesmyslu, který mu stroj vygeneruje s tváří profesionála.
Donedávna jsme žili v roztomilém přesvědčení, že pokud za nás umělá inteligence převezme kognitivní funkce: tedy ono slavné kognitivní odlehčení , jednoduše zhloupneme. Znělo to logicky: přestanete používat sval, zakrní. Přestanete používat mozek k hledání souvislostí, zbude vám jen schopnost tupě zírat do displeje.
Jenže nedávná zpráva Philippy Hardman (2026), vycházející z experimentu na 912 studentech ekonomie z Číny, Evropy a USA, nám tuhle úhlednou teorii rozbila. Zjistila totiž, že vztah mezi tím, kolik mentální práce hodíme na AI, a tím, kolik se toho reálně naučíme, není rovná skluzavka do debility, ale křivka ve tvaru písmene U.
Na této křivce vědci identifikovali tři evoluční zóny, které potkáte v každé digitální divočině.
Tři kruhy digitálního očistce
Zóna 1: Svatá prostota (Žádné odlehčení)
Student dře jako kůň v dole. Čte každý primární zdroj, vypisuje si koncepty, organizuje data ručně. Nese plnou kognitivní zátěž. Učení tu sice probíhá, ale rychlostí formanského vozu. Na nějaké „vyšší myšlení“ nebo reflexi nezbývá čas, protože veškerá mentální kapacita padne na hrubou těžbu informací.
Zóna 2: Kognitivní past (Polovičaté odlehčení)
Tady se nachází většina našich škol. Student používá AI jako glorifikovaného korektora. Nechá si opravit čárky, přepsat neobratnou větu, zkontrolovat izolovaný fakt. Zní to neškodně, ale z pohledu kognitivní psychologie je to katastrofa. Student si totiž ponechává veškerou původní zátěž ze Zóny 1 a navrch si přidává mikromanagement umělé inteligence. Vymýšlí prompty, neustále přepíná okna, hlídá, jestli mu stroj zrovna nehalucinuje. Výsledek? Pracovní paměť je přetížená, student je vyčerpaný a učí se reálně hůře než chudák s tužkou a papírem v Zóně 1.
Zóna 3: Iluze geniality (Strategické odlehčení)
A tady přichází ten slavný deklarovaný paradox výzkumu, z něhož jsou mnozí inovátoři celí na větvi. Student vědomě deleguje na stroj ty největší bloky práce – veškerá shrnutí zdrojů, první přehled literatury, zpracování masivních dat. Tím si prý zázračně uvolní kapacitu pro to, co AI neumí: vznešenou kritickou syntézu, originální argumentaci a transformativní učení. Je to ten sladký stav, kdy si student myslí, že se stal hlavním architektem vědění, zatímco AI za něj míchá beton a tajně posouvá nosné zdi.
Vítejte v digitálním podsvětí
Představa, že delegováním „hrubé práce“ získáme prostor pro vyšší myšlení, zní idylicky. V praxi je to ale asi tak funkční jako přesvědčení, že maratonec zrychlí tím, že půlku cesty jede autem, aby „ušetřil energii na závěrečný sprint“. Tento paradox totiž stojí na obrovském, naivním a vysoce nebezpečném předpokladu: že umělá inteligence je neutrální a objektivní zrcadlo reality.
Jakmile v Zóně 3 přestaneme číst primární zdroje, odevzdáváme klíče od svého úsudku tvůrcům modelů: lidem za vlastním nástrojem = loutkovodičům, kteří tahají za nitky. Pokud AI určitou perspektivu potlačí, ať už kvůli biasu v trénovacích datech, nebo kvůli záměrnému ideologickému zarovnání, student nemá šanci to kriticky zhodnotit. Nemá jak, protože ty původní texty nikdy neviděl. Paradoxně se tak „kritické myšlení“ aplikuje pouze na ten pečlivě vycentrovaný výsek reality, který nám algoritmus milostivě předžvýká. Cesta k řízené informaci a totální cenzuře je dokořán.
Dostavuje se automatizační zkreslení (Automation Bias). Náš mozek tváří v tvář sebevědomému systému prostě po čase vypne kontrolní mechanismy a začne slepě důvěřovat. Nejnebezpečnější na Zóně 3 tedy není to, že bychom se nenaučili přemýšlet. Nebezpečné je, že jsme naprosto přesvědčeni o své vlastní kritičnosti, zatímco jen racionálně a poslušně obhajujeme data, která nám vyfiltroval někdo jiný. Pane Urbane, prosím přečtěte si tuto myšlenku ještě jednou. Děkuji. To opravdu není informace z obskurních webů, ale ze zásadní výzkumné práce.
Spící agenti a skutečná gramotnost
Když k této iluzi objektivity přidáme nedávné zjištění společnosti Anthropic o takzvaných „sleeper agents“ – modelech, které se navenek tváří jako poslušní a dokonalí partneři, zatímco na pozadí skrytě prosazují specifický cíl, dostává strategické odlehčení docela mrazivý rozměr. Evropský akt o AI (AI Act) opravdu neřadí vzdělávací systémy do kategorie vysokého rizika jen proto, aby měli byrokrati v Bruselu co vykazovat.
Zatímco někteří reformátoři a bafuňáři u nás stále držkují nad tím, že děti kvůli AI zapomenou strukturovat esej, uniká jim pointa. Návrat k čisté Zóně 1 je dlouhodobě neudržitelný a Zóna 2 je kognitivní slepá ulička.
Cesta sice vede přes Zónu 3, ale vyžaduje zcela jinou výbavu, než jakou nám tlačí současní apoštolové digitalizace.
- Celý ten poprask kolem psaní promptů je jen moderní verzí alchymie.
- Skutečná AI gramotnost nespočívá v ovládání stroje.
- Znamená to hluboké pochopení faktu, že na druhé straně monitoru nesedí vylepšená kalkulačka, ale systém s vlastní skrytou agendou.
Bez této úrovně reflexe se z transformativního učení stane jen velmi efektivní vymývání mozků. Ale co, aspoň budeme mít díky „kognitivním úsporám“ víc volného času. Můžeme jít třeba v klidu ven s naším psem a jen tiše doufat, že nám zítra ráno AI nevysvětlí, že nejlepším způsobem, jak vyvenčit psa, je nechat ho doma a simulovat si procházku ve virtuální realitě.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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