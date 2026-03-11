Digitální podraz: AI slíbila doručení, ale poslala důchodkyni do supermarketu.“
Generování textu? Hračka. Obrázky? Pohoda. Prodej vysavače? To už přece vůbec není žádná věda, ne?
Tak přišli s revolucí: Nakupování přímo v chatu bez zbytečných kliků. A dopadli jako student na brigádě v elektru: ví toho hromadu, ale prodat neumí vůbec nic.
Takový byl plán:)
„Instantní nakupování“ znělo jako cesta ke zlatu. Už žádné přeskakování mezi okny, žádné opisování čísel karty, žádná peněženka. Prostě napíšeš robotovi, co chceš, a on to zařídí.
Znělo to krásně. A taky to tak dopadlo.
REALITA: „Jen se koukám, díky.“ Celý svět,českou kotlinu nevyjímaje, ale AI ukázali, kde je místo.
- Doporučení? Lidi chtěli.
- Klikání? Lidi klikali.
- Přímý nákup – ani náhodou.
ChatGPT se stal největším virtuálním letákem všech dob. Takový Lídl leták. Všichni se koukají, nikdo nekupuje. Přesně jako ten chlápek v obchoďáku, co ti odborně poradí s pračkou, a ty si ji pak objednáš z pohodlí domova o pár stovek levnějc.
TRAPNÝ KONEC: Halucinace v pokladně
Aby toho nebylo málo, ChatGPT si začal vymýšlet. To je mu přece vlastní.
Doporučil zboží, které nebylo skladem.
Nebo bylo, ale za jinou cenu.
Nebo ho vůbec neměli.
AI tomu říká „halucinace, já spíš blábol a konfabulace“.
Zákazník tomu říká: „Tak to si ze mně pěkně děláš srandu, ne?“
Výsledek? Nikdo v chatu nenakupuje. Protože když ti jednou robot zalže o ceně, podruhý mu fakt nedáš číslo karty.
CO NA TO ČEŠI? Když už jsme u té diskuze!
Na sociálních sítích se strhla lavina. A jak už to u nás chodí, nejvíc se lidi baví na cizí účet.
„Já mu řekl, ať mi najde levný pivo, a on mi doporučil Plzeň v akci. Ta akce skončila tejden nazpátek, kámo. Pak se diví, že u něj nekupuju,“ píše pobaveně Karel z Ostravy.
„Zkoušel jsem přes ChatGPT objednat rohlíky. Doporučil mi pekárnu, co zavřeli před covidem. Ale aspoň mi k tomu vygeneroval básničku o křupavý kůrce, takže paráda,“ směje se Lenka z Brna.
„Já chtěl koupit boty. On mi řekl, že mám malej rozpočet a že bych si měl našetřit. To mi fakt řekl. Urazil mě robot, chápete? Já se nepotřebuju zpovídat, ne nakupovat,“ přidává se rozhořčený Honza.
A jeden z diskutérů to shrnul naprosto přesně:
„ChatGPT je přesnej jako ten kamarád, co ti řekne, kde maj levný maso, ale když ho požádáš, ať ti ho koupí, tak zjistíš, že nemá ani na jízdenku, abys tam do Horní dolní dojel. Prostě rádce, co neumí nic zařídit.“
UTÍKAJÍ: OpenAI se stáhla z tohoto nápadu a po roce docela ztrapňujících pokusů to korporace zabalila.
„Instantní nakupování přesouváme do externích aplikací,“ hlásají v oficiální zprávě.
Překlad do češtiny: „Nevíme, co děláme. Nakupujte si, kde chcete, my budeme jenom otravovat s radami.“
Investoři si oddechli. Akcie okamžitě vyletěli nahoru. Najednou je jasné, že AI sice umí psát slohové práce, ale prodat ani hřebík nedokáže.
POSLEDNÍ PANÁK: Co nás to učí?
ChatGPT zůstává chytrý jak rádio a televize s Moravcem i bez něj. Ale obchodník z něj nebude nikdy.
Protože nakupování není o informacích. Je o důvěře. A tu si za peníze nekoupíš. Teda doufám. Ani za dolary od OpenAI.
Takže příště, až ti ChatGPT bude radit s nákupem, poslouchej.
A pak jdi jinam. Třeba na náš e-shop, jo? 😉
Milan Hausner
