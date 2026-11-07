Digitální panoptikum. 26 slov nebo Brusel v plné zbroji
Debata o americké Sekci 230 zákona o slušnosti komunikace z roku 1996 působí z evropské perspektivy tak trochu jako nostalgický exkurz do pionýrských dob internetu.
Zatímco Spojené státy se dosud přou o to, zda dvacet šest slov dokázalo stvořit moderní ekonomiku, nebo otevřít Pandořinu skříňku extremismu, Starý kontinent mezitím vzal osud digitálního projevu pevně do svých byrokratických rukou.
Když se podíváme na „přesazení“ tohoto problému do Evropy, zjistíme, že unijní legislativa v čele s přelomovým Aktem o digitálních službách (DSA) udělala s americkým snem o svobodném digitálním náměstí krátký proces.
Americká svoboda smlouvy vs. evropský princip předběžné opatrnosti
V USA stojí celé desetiletí na jednoduché filozofii: platforma je pouze poskytovatelem potrubí. Pokud vám soused pošle urážlivou pohlednici, nežalujete Českou poštu ani majitele schránky. Sekce 230 chránila provozovatele před žalobami do zapomnění a umožnila jí vyrůst v globální giganty.
V Evropě se však na lidskou komunikaci nikdy tak úplně nepohlíželo jako na slovosledné dobrodružství. Evropská unie vychází z principů prevence a kontroly.
Myšlenka, že by si miliony lidí povídaly na globálních fórech bez dozoru, budí v bruselských kancelářích osypky. Zdejší právní řád nikdy neuznal absolutní imunitu; platformy byly vždy pod drobnohledem ohledně toho, jak rychle dokážou „nelegální obsah“ smazat, jakmile na něj budou upozorněny (notice-and-take-down).
Digital Services Act (DSA):
Zatímco americký Nejvyšší soud zvažuje, zda algoritmická doporučení představují podněcování k násilí, Evropa tento problém "vyřešila" tím, že zavedla zakázkovou odpovědnost pro velké platformy (VLOP).
Podle DSA už platformy nemohou jen pasivně přihlížet. Mají zákonnou povinnost:
- Proaktivně vyhledávat rizika spojená s dezinformacemi, nenávistnými projevem a ohrožením veřejného zdraví či demokracie.
- Nasadit sofistikované algoritmy a moderátorské armády, které filtrují obsah dříve, než siho všimne uživatel.
- Čelit hrozbám pokut až do výše 6 % celosvětového obratu, což i pro ty největší technologické giganty představuje bič, který spolehlivě zahání jakoukoli chuť riskovat. Evropská unie tak nezkoumá, zda platforma je vydavatel, nebo novinový stánek – udělala z ní hlídače veřejného mravu pod hrozbou exekuce.
Co se stane, když paragraf nahradí povinná cenzura?
Mnozí varují, že oba výklady jsou vlastně scestné: platformy buď veškeré moderování zruší (a prostor ovládnou trollové), nebo se stanou hystericky opatrnými.
V Evropě sledujeme přesně onu druhou variantu v praxi. Evropská regulace nevytvořila svobodný prostor, nýbrž strukturovanou úzkost. Výsledkem evropského přístupu je:
- Nadměrné mazání (over-blocking): Algoritmy a lidští moderátoři ve strachu před gigantickými pokutami raději preventivně smetou ze stolu i legitimní satiru, politickou kritiku nebo kontroverzní názory, které by mohly úředníky v Bruselu znervóznět.
- Konec digitálního lidového fóra: Zatímco v USA se debatuje o svobodě projevu jako o nedotknutelné modle Prvního dodatku, v Evropě je svoboda projevu vždy vyvažována "právy ostatních" a "ochranou společnosti". Každý stát si navíc skrze národní zákony (jako byl německý NetzDG) přihřívá vlastní polívku.
- Úřední Trusted Flaggers: V Evropě vznikají státem posvěcené struktury "důvěryhodných oznamovatelů", kteří mají přímou linku do mazacích center velkých platforem. Kritika oficiálních politik se tak potichu mění v rizikovou disciplínu.
Jsme o krok napřed, nebo v digitálním ghettu?
Evropa zpřísňuje pravidla pro internet mnohem rychleji než Spojené státy. Otázkou ale zůstává, zda toto tempo znamená ochranu demokracie, nebo její postupné udusání pod nánosem paragrafů.
Američané se nyní u soudu hádají o to, zda nese odpovědnost ten, kdo knihu napsal, nebo ten, kdo ji doporučil. Evropa mezitím napsala tlustou příručku o tom, jaké knihy se smí vůbec tisknout, kdo na ně musí mít razítko a kolik úředníků na ně bude dohlížet.
Výsledkem je internet, kde se sice mluví kultivovaně a s mnoha varovnými nápisy, ale kde se vytrácí ona dřívější divoká, svobodná a neřízená podstata mezilidské výměny názorů.
Evropský občan je sice chráněn před všemožnými strašáky, ale za cenu toho, že jeho digitální prostor je čím dál tím víc sterilní zónou pod dohledem osvícených regulátorů.
Popravdě? Vlastně nevím. Právě teď si s redakcí dopisuji o celé kauze, protože některé výpady jednoho z blogerů už dávno neopustily jen prostor ostré polemiky a ocitly se za hranicemi, které vytyčuje občanský zákoník. Jenže právě tady začíná moje rozpolcenost. Čím víc mě znepokojuje agresivita některých projevů, tím víc si uvědomuji, jak důležitá je svoboda projevu. A mezi těmito dvěma póly se hledá správná odpověď mnohem hůř, než by se na první pohled zdálo.
Americký zákon (kde se nachází slavná Sekce 230):
- Communications Decency Act of 1996 (v českém překladu Zákon o slušnosti komunikace z roku 1996, často se používá zkratka CDA).
- Poznámka: Tento zákon je ve skutečnosti součástí širšího předpisu nazvaného Telecommunications Act of 1996 (Zákon o telekomunikacích z roku 1996).
Evropský ekvivalent (o kterém mluví esej v kontextu EU):
- Digital Services Act (DSA), česky oficiálně Akt o digitálních službách
- Úřední název: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb.
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