Digitální orákulum a paní ředitelka z HorníDolní

Dnešní úvaha je vpravdě aktuální. Vznikla na základě dokumentu, který byl v posledních dnech doručen do datových schránek škol. Protože jsem uštěpačný dědek, říkám bravo DIA... tak to jste věru nakopli.

aneb jak se mluví jazykem, kterému rozumí jen serverovna a Bůh sám — ale Bůh má dneska home office

Vítejte ve světě, kde se vzdělávání neřídí zdravým rozumem, ale AIS RPP Působnostním modulem. To není název zapomenuté hry z éry DOSu, ale oficiální nástroj, kterým stát sděluje, že vaše škola „vykonává agendu“. Agenda, to zní důležitě, téměř tajemně. V praxi to znamená, že paní ředitelka malotřídky v HorníDolní — té, co má padesát dětí s handicapem, tři asistenty na poloviční úvazek a kopírku, která svým zvukem připomíná startující stíhačku — má do třiceti dnů „potvrdit výkon agendy A112“.

A112. To není autobusová linka do HorníDolní, ani kód na toner, ale Správa registru RPP. V překladu z úředničtiny: „Klikněte na správné tlačítko v systému, který se tváří, že je intuitivní, ale jen pokud jste v minulém životě programovali mainframe v jaderném krytu.“

Dokument, který k tomu obdržela, se hemží techno-byrokratickými perlami. „činnostní role“ (nesplést s divadelní), „působnostní oznámení“ (což zní jako kouzlo z Harryho Pottera) a „využití souhlasu k využívání údajů“ (kde slovo „využití“ je využito tak výkonně, že by i Jára Cimrman záviděl). Paní ředitelka si to čte po večerech mezi opravováním rozpočtu, kde se řeší, jestli letos vyjde na křídy, a řešením, proč se v jídelně zaseklo okno a je potřeba ho podpírat starým výtiskem Sbírky zákonů. Přemýšlí, jestli „činnostní role“ znamená, že má hrát Hamleta, nebo jen znovu a znovu klikat na „Potvrdit“, dokud systém neřekne „Áno, milostivá“.

A pak je tu lhůta 30 dnů. Protože když stát něco potřebuje, je to vždy urgentní. Nevadí, že školní Wi‑Fi padá při každém dešti (a v HorníDolní prší i když je slunečno, jen ze zvyku), že přihlášení do AIS RPP vyžaduje tři různé certifikáty, z nichž jeden je uložen na flashce, kterou má školník v šuplíku pod klíči od tělocvičny a záložním hasicím přístrojem. Nevadí, že jediný počítač, který to „utáhne“, je v kanceláři, a na něm právě účetní dokončuje mzdové listiny, protože stát potřebuje taky ty.

V IT slovníku tohoto předpisu se realita školy neobjevuje. Není tam kolonka „čas na děti“, „čas na papírování“ a už vůbec ne „čas na to, aby si ředitelka mohla dát kafe, aniž by ji při tom někdo hledal“. Zato je tam „vymezení působnosti OVM“ — což zní, jako by škola byla orbitální vesmírná stanice, ne budova s rampou pro vozíčkáře, která drží pohromadě díky šikovnosti učitele pracovních činností a síly lepidla Herkules. To je ale v pořádku, do oficiálního online lejstra to nepatří.

A tak paní ředitelka z HorníDolní, místo aby řešila, jak dětem zajistit logopeda nebo nový výtah, který čeká na schválení dotace už pět let, tráví večer v digitální věštírně. Každé její kliknutí otevírá další okno s textem, který by i právník četl se slovníkem latinských výrazů a silnou kávou. Jeho zvukové projevy jsou zde nepublikovatelné.

Protože v tomhle novém, krásném světě není důležité, co škola dělá pro děti. Důležité je, aby v AIS RPP svítila zelená fajfka. Až pak si stát může odškrtnout svůj úkol. A děti? Ty mohou jít spát. S vědomím, že jejich škola v HorníDolní je naprosto v pořádku. Alespoň v registru.

Autor: Milan Hausner | čtvrtek 18.9.2025 9:06 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Milan Hausner

  • Počet článků 91
  • Celková karma 8,27
  • Průměrná čtenost 214x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

