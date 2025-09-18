Digitální orákulum a paní ředitelka z HorníDolní
aneb jak se mluví jazykem, kterému rozumí jen serverovna a Bůh sám — ale Bůh má dneska home office
Vítejte ve světě, kde se vzdělávání neřídí zdravým rozumem, ale AIS RPP Působnostním modulem. To není název zapomenuté hry z éry DOSu, ale oficiální nástroj, kterým stát sděluje, že vaše škola „vykonává agendu“. Agenda, to zní důležitě, téměř tajemně. V praxi to znamená, že paní ředitelka malotřídky v HorníDolní — té, co má padesát dětí s handicapem, tři asistenty na poloviční úvazek a kopírku, která svým zvukem připomíná startující stíhačku — má do třiceti dnů „potvrdit výkon agendy A112“.
A112. To není autobusová linka do HorníDolní, ani kód na toner, ale Správa registru RPP. V překladu z úředničtiny: „Klikněte na správné tlačítko v systému, který se tváří, že je intuitivní, ale jen pokud jste v minulém životě programovali mainframe v jaderném krytu.“
Dokument, který k tomu obdržela, se hemží techno-byrokratickými perlami. „činnostní role“ (nesplést s divadelní), „působnostní oznámení“ (což zní jako kouzlo z Harryho Pottera) a „využití souhlasu k využívání údajů“ (kde slovo „využití“ je využito tak výkonně, že by i Jára Cimrman záviděl). Paní ředitelka si to čte po večerech mezi opravováním rozpočtu, kde se řeší, jestli letos vyjde na křídy, a řešením, proč se v jídelně zaseklo okno a je potřeba ho podpírat starým výtiskem Sbírky zákonů. Přemýšlí, jestli „činnostní role“ znamená, že má hrát Hamleta, nebo jen znovu a znovu klikat na „Potvrdit“, dokud systém neřekne „Áno, milostivá“.
A pak je tu lhůta 30 dnů. Protože když stát něco potřebuje, je to vždy urgentní. Nevadí, že školní Wi‑Fi padá při každém dešti (a v HorníDolní prší i když je slunečno, jen ze zvyku), že přihlášení do AIS RPP vyžaduje tři různé certifikáty, z nichž jeden je uložen na flashce, kterou má školník v šuplíku pod klíči od tělocvičny a záložním hasicím přístrojem. Nevadí, že jediný počítač, který to „utáhne“, je v kanceláři, a na něm právě účetní dokončuje mzdové listiny, protože stát potřebuje taky ty.
V IT slovníku tohoto předpisu se realita školy neobjevuje. Není tam kolonka „čas na děti“, „čas na papírování“ a už vůbec ne „čas na to, aby si ředitelka mohla dát kafe, aniž by ji při tom někdo hledal“. Zato je tam „vymezení působnosti OVM“ — což zní, jako by škola byla orbitální vesmírná stanice, ne budova s rampou pro vozíčkáře, která drží pohromadě díky šikovnosti učitele pracovních činností a síly lepidla Herkules. To je ale v pořádku, do oficiálního online lejstra to nepatří.
A tak paní ředitelka z HorníDolní, místo aby řešila, jak dětem zajistit logopeda nebo nový výtah, který čeká na schválení dotace už pět let, tráví večer v digitální věštírně. Každé její kliknutí otevírá další okno s textem, který by i právník četl se slovníkem latinských výrazů a silnou kávou. Jeho zvukové projevy jsou zde nepublikovatelné.
Protože v tomhle novém, krásném světě není důležité, co škola dělá pro děti. Důležité je, aby v AIS RPP svítila zelená fajfka. Až pak si stát může odškrtnout svůj úkol. A děti? Ty mohou jít spát. S vědomím, že jejich škola v HorníDolní je naprosto v pořádku. Alespoň v registru.
Milan Hausner
Lesk a bída...nikoli kurtizán... tentokrát inkluze
Inkluze. Slovo, které dokáže rozdělovat pedagogy, rodiče i celou veřejnost. Jedni v ní vidí nesmyslné bourání výkonnostních standardů, druzí naopak jedinou morálně přijatelnou cestu vzdělávání
Milan Hausner
Lesk a bída...nikoli kurtizán, ale NGO
Školství má spoustu problémů. Na tom se shodne většina rodičů, učitelů i politiků. Výčet kabonících se figurek by mohl pokračovat donekonečna.
Milan Hausner
Jak jsem se naučil nedělat si starosti a milovat halucinujícího bota
O nekonečné moudrosti okamžitých směrnic aneb když AI poradí, jak naložit se strojovým překladem podle dánského vzoru. Pro ty chytráky je pak základ slova Dán kreativně přetvořen na daň...
Milan Hausner
Ani důchod nic nezmění na tom, kdo je hlava a krk rodiny
Každá rodina má svou hlavu. Obvykle je to ten pán, který po večeři usedá do křesla s výrazem Caesara, který právě porazil Galy, ačkoli jediné, co ten den porazil, byla sova v rohu místnosti díky své hřmotnosti a nemotornosti.
Milan Hausner
Mobil v tašce, rozum v šuplíku: Jak se školní politika stala digitálním placebo
Novou televizní diskuzi jsem neviděl, řekla mi o ní manželka, ale dnes ráno jsem si přečetl obsáhlou studii o „omezeních“ mobilů ve školách, a protože je tady přímá souvislost, nemůžu jinak než nadatlit pár řádků.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.